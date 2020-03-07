Армия и оружие
RT на русскомВ Анкаре ожидают прибытия российской военной делегации
В Анкаре на следующей неделе ожидают визита делегации Министерства обороны России, заявил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар. Об этом сообщает агентство Anadolu. Как пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV, стороны обсудят совместное патрулирование в сирийском Идлибе.
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