Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Анкаре ожидают прибытия российской военной делегации

В Анкаре на следующей неделе ожидают визита делегации Министерства обороны России, заявил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар. Об этом сообщает агентство Anadolu. Как пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV, стороны обсудят совместное патрулирование в сирийском Идлибе.
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Минобороны Турции ожидает на следующей неделе военную делегацию из России

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Минобороны Турции ожидает военную делегацию из России

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