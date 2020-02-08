Политика
РИА НовостиВ Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу
В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве. Переговоры между замглавы МИД России Сергеем Вершининым и заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Аналом продлились три часа.
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Происшествия
Устроивший стрельбу в Таиланде военный ликвидирован
Военнослужащий, который устроил стрельбу в тайском городе Накхонратчасима был ликвидирован. Об этом сообщает Thai Rath в своём Twitter.
Авто
Суперкар Ford GT обновился и стал мощнее
Напомним, Ford GT должен был выйти тиражом 1000 автомобилей, но из-за высокого спроса в компании вынуждены были увеличить тираж до 1350 экземпляров.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Общество
Жена футболиста Морозюка в нижнем белье надругалась над гимном Украины
Жена украинского футболистка Николая Морозюка Ирина Морозюк исполнила гимн Украины в нижнем белье и рискует оказаться за решеткой.
Происшествия
Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам
Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.
Экономика
Росстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%
Средний размер пенсий в России в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—декабрь 2019 года (.pdf).
Политика
Трамп уволил чиновников, дававших против него показания по импичменту
Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей своей администрации, выступивших против него в ходе слушаний делу по импичменту с показаниями.
Футбол
Гол Шкурина помог ЦСКА обыграть норвежский «Одд»
Футболисты московского ЦСКА в контрольном матче в Испании переиграли норвежский «Одд».
Политика
Российский атомный миноносец «Лидер» оказался аутсайдером
В России приостановили создание российского атомного эскадренного миноносца «Лидер». Проект оказался в аутсайдерах из-за отсутствия средств.
Происшествия
Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула
Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
Здоровье
Назван главный симптом заражения коронавирусом
Ведущий пульмонолог России Александр Чучалин назвал главный признак, указывающий, что человек инфицирован коронавирусом 2019-nCoV.
Общество
Медбрата из Кирова проверили на полиграфе после обвинений в убийствах
Проверка медбрата-анестезиста Кировского областного госпиталя на детекторе лжи доказала правдивость его заявлений о непричастности к убийствам пациентов.
Космос
Найден метод определения космических условий по частице лунной пыли
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Экономика
Дерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки
Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%».
Политика
США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН
Вашингтон приступил к проработке предложения президента России Владимира Путина о встрече лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН, сообщил 9 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов.
Здоровье
В Хабаровске вводят масочный режим
Администрация Хабаровска решила с 10 февраля ввести в городе масочный режим.
Общество
Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Политика
Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы
В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
Спорт
Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 722 человек
Напомним, что распространение коронавируса началось с китайского города Ухань в декабре 2019 года.
Политика
Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко
Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
Происшествия
Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Фигурное катание
Появилось видео новых показательных Загитовой на шоу
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова представила два новых показательных номера в рамках ледового шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Политика
Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену
Российское посольство в Норвегии заявило, что норвежская сторона нарушает свои обязательства в вопросе договора по острову Шпицберген.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Футбол
«Спартак» выиграл турнир в Катаре
Московский "Спартак" во второй раз стал обладателем Кубка Матч Премьер, который проходил в Катаре.
Общество
Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт
По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.