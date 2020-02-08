Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу

В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве. Переговоры между замглавы МИД России Сергеем Вершининым и заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Аналом продлились три часа.
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Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу

Lenta.ru14:24

В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу

РИА Новости15:55

В Анкаре завершились российско-турецкие переговоры по Идлибу

Интерфакс12:01

В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по Идлибу

Газета.Ru12:55

Москва и Анкара обсудили судьбу наблюдательных пунктов Турции в Идлибе

Красная весна15:35

Россия и Турция продолжат переговоры по Идлибу на следующей неделе

ТАСС13:34

Названы сроки следующих переговоров России и Турции по Идлибу

REGNUM14:44
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Происшествия

Устроивший стрельбу в Таиланде военный ликвидирован

Военнослужащий, который устроил стрельбу в тайском городе Накхонратчасима был ликвидирован. Об этом сообщает Thai Rath в своём Twitter.
RT на русском 21:43
Авто

Суперкар Ford GT обновился и стал мощнее

Напомним, Ford GT должен был выйти тиражом 1000 автомобилей, но из-за высокого спроса в компании вынуждены были увеличить тираж до 1350 экземпляров.
Tvoe-avto.com вчера в 15:26
Общество

HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ 00:29
Общество

Жена футболиста Морозюка в нижнем белье надругалась над гимном Украины

Жена украинского футболистка Николая Морозюка Ирина Морозюк исполнила гимн Украины в нижнем белье и рискует оказаться за решеткой.
Российский Диалог 10:34
Происшествия

Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам

Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.
Российская газета 06 февраля в 13:29
Экономика

Росстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%

Средний размер пенсий в России в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—декабрь 2019 года (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 08:53
Политика

Трамп уволил чиновников, дававших против него показания по импичменту

Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей своей администрации, выступивших против него в ходе слушаний делу по импичменту с показаниями.
Daily Storm 02:36
Футбол

Гол Шкурина помог ЦСКА обыграть норвежский «Одд»

Футболисты московского ЦСКА в контрольном матче в Испании переиграли норвежский «Одд».
ProstoProSport 11:41
Политика

Российский атомный миноносец «Лидер» оказался аутсайдером

В России приостановили создание российского атомного эскадренного миноносца «Лидер». Проект оказался в аутсайдерах из-за отсутствия средств.
News.ru 12:42
Происшествия

Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула

Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
РБК 13:50
Здоровье

Назван главный симптом заражения коронавирусом

Ведущий пульмонолог России Александр Чучалин назвал главный признак, указывающий, что человек инфицирован коронавирусом 2019-nCoV.
МИР 24 вчера в 05:54
Общество

Медбрата из Кирова проверили на полиграфе после обвинений в убийствах

Проверка медбрата-анестезиста Кировского областного госпиталя на детекторе лжи доказала правдивость его заявлений о непричастности к убийствам пациентов.
РБК 06:04
Космос

Найден метод определения космических условий по частице лунной пыли

РИА Новости вчера в 04:39
Происшествия

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
РИА Новости 06:22
Экономика

Дерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки

Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%».
Известия вчера в 10:47
Политика

США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН

Вашингтон приступил к проработке предложения президента России Владимира Путина о встрече лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН, сообщил 9 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов.
Известия 18:58
Здоровье

В Хабаровске вводят масочный режим

Администрация Хабаровска решила с 10 февраля ввести в городе масочный режим.
MOS.news вчера в 09:28
Общество

Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Газета.Ru 11:49
Происшествия

В Кузбассе автобус с детской спортивной командой попал в ДТП

РБК вчера в 10:21
Политика

Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы

В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
Газета.Ru 20:37
Спорт

Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Газета.Ru 11:17
Здоровье

В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 722 человек

Напомним, что распространение коронавируса началось с китайского города Ухань в декабре 2019 года.
RuNews24.ru вчера в 21:31
Политика

Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
РБК вчера в 08:25
Происшествия

Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Российская газета вчера в 11:15
Армия и оружие

Определены недостатки российского истребителя Су-30МКИ

Ferra 12:02
Фигурное катание

Появилось видео новых показательных Загитовой на шоу

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова представила два новых показательных номера в рамках ледового шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
МК-Спорт вчера в 11:33
Политика

Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену

Российское посольство в Норвегии заявило, что норвежская сторона нарушает свои обязательства в вопросе договора по острову Шпицберген.
RT на русском 20:52
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец 05:13
Футбол

«Спартак» выиграл турнир в Катаре

Московский "Спартак" во второй раз стал обладателем Кубка Матч Премьер, который проходил в Катаре.
Московский Комсомолец 08:03
Общество

Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Известия 16:18
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