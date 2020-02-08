В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве. Переговоры между замглавы МИД России Сергеем Вершининым и заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Аналом продлились три часа.

В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу

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