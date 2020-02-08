Политика
РИА НовостиВ Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу
В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве. Переговоры между замглавы МИД России Сергеем Вершининым и заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Аналом продлились три часа.
Читать в источнике
Оценить145
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:01, Ашберн
Общество
Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии выросло до 61
Происшествия
Назван мотив открывшего в Таиланде стрельбу военного
27 человек, включая самого стрелка, погибли в результате стрельбы в таиландском городе Накхонратчасима (Корат), сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра, генерала Прают Чан-Оча.
Политика
На интеграции России и Белоруссии поставили крест
Что касается интеграции, то на ней, судя по всему поставлен жирный крест.
Авто
Обновлённый Lada Largus отправили на зимние тесты в Якутию
Официальная премьера обновленного фургона и пассажирского универсала ожидается в рамках Московского автосалона в августе.
Политика
Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России
Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Футбол
Футболист Денис Черышев рассказал об отношении испанцев к Путину
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал, как в Испании относятся к России и ее президенту Владимиру Путину.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Кино
«Джокер» номинировали на «Золотую малину»
Спорт
Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Общество
Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России
Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
Технологии
Метеорологи рассказали об «адской» жаре в ближайшие 4 года
«Адская жара» грозит жителям стран Европы, Северной Америки и Азии.
Авто
Мэрию Ессентуков могут заставить вернуть автомобиль класса люкс
Единоборства
Шевченко победила Чукагян и в третий раз защитила титул чемпионки UFC
Представительница Киргизии Валентина Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе, победив в бою американку Кэтлин Чукагян.
Хоккей
Швеция разгромила Россию в матче Евротура
В первом матче команда Алексея Кудашова уступила Финляндии со счётом 0:3.
Шоу-бизнес
Юлий Гусман назвал размер своей пенсии
Размер пенсии режиссера Юлия Гусмана оказался ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
Технологии
Незапланированное обновление для Windows 7 выпустила Microsoft
Устаревшая Windows 7 снова подверглась обновлению. Незапланированный апдейт призван устранить недостатки последней версии.
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме
Экономика
В Кузбассе ответили на отказ Польши от импорта российского угля
В случае отказа Польши от российского угля Кузбасс перенаправит высвободившиеся объемы на другие рынки, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Религия
День Иоанна Златоуста: чего не стоит делать 9 февраля
Сегодня православные христиане чтят святого архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста.
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Происшествия
В Ленинградской области погибли двое лыжников, провалившись под лед
Двое лыжников погибли в субботу, провалившись под лед в карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с фурой под Иркутском
В результате столкновения грузовика Scania и легкового автомобиля Toyota Camry в Иркутской области погибли три человека, сообщает 9 февраля портал «Ирсити.ру» со ссылкой на региональное МВД.
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Армия и оружие
Американские военные погибли после обстрела в Афганистане
Футбол
«Спартак» выиграл турнир в Катаре
Московский "Спартак" во второй раз стал обладателем Кубка Матч Премьер, который проходил в Катаре.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Авто
Назвали плюсы и минусы кроссовера Skoda Karoq
Преимущества Karoq, как отмечает Кондратенко, заключаются в новизне, хорошем оснащении, динамичных моторах и богатом опциональном комплекте, а недостатком, возможно, станет стоимость, оказавшаяся выше, чем у популярнейших кроссов на авторынке.
Футбол