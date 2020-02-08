Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу

В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве. Переговоры между замглавы МИД России Сергеем Вершининым и заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Аналом продлились три часа.
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Россия и Турция вновь обсудили проблему Идлиба

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В Анкаре завершились российско-турецкие переговоры по Идлибу

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В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу

РИА Новостивчера в 15:55
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:01, Ашберн
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Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии выросло до 61

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Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме

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