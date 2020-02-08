Политика
РИА НовостиВ Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу
В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве. Переговоры между замглавы МИД России Сергеем Вершининым и заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Аналом продлились три часа.
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Хоккей
Алексей Кудашов: «Ошибки в игре сборной России были детские»
Главный тренер сборной России Алексей Кудашов объяснил, с чем связано поражение (2:5) от Швеции в матче Евротура.
Общество
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Общество
Власти Китая дали официальное название коронавирусу
На следующий день власти Китая сообщили, что уровень смертности в КНР среди заболевших новым коронавирусом снизился с 2,3% в начале вспышки до 2,1%. Кроме того, отмечалось, что от коронавируса в 2/3 случаев умирают мужчины, а 80% летальных исходов зафиксированы среди людей старше 60 лет.
Происшествия
Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула
Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
Здоровье
Диетолог рассказал о симптомах жировой болезни
Жировая болезнь печени – опасный недуг, при котором ткань важного органа перерождается в жировую.
Спорт
Конькобежец Павел Кулижников победил на этапе Кубка мира
Рекордсмен мира по конькобежному спорту россиянин Павел Кулижников завоевал золотую медаль на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в канадском Калгари с рекордом катка.
Происшествия
Три человека погибли в аварии с грузовиком в Воронежской области
Три человека погибли и ещё пять получили ранения в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Воронежской области.
Общество
Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь
Самолет МЧС России ночью в воскресенье доставил в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов.
Футбол
Пол Мерсон: «Моуринью уже жалеет, что возглавил „Тоттенхэм“. Он не улучшил клуб ни на йоту»
Экс-полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон высказался о главном тренере «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.
Происшествия
Что известно о массовой драке в Казахстане, где погибли 8 человек
По данным полиции, которой со временем удалось пресечь драку, ее жертвами стали восемь человек.
Экономика
Айсен Николаев встретился с главой «Росгеологии» Сергеем Горьковым
Актуальные вопросы проведения геологоразведочных работ на территории Якутии обсудили глава республики Айсен Николаев и генеральный директор – председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков, сообщили ЯСИА в пресс-службе главы и правительства региона.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Армия и оружие
В США оценили новое вооружение МиГ-31
Журналисты обратили внимание на вооружение модернизированного истребителя-перехватчика МиГ-31.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Армия и оружие
В учениях «Си Бриз-2020» примут участие 19 стран и семь катеров Госпогранслужбы Украины
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Политика
Bloomberg: США опасаются вводить санкции против «Роснефти»
США рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти» за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA, однако ограничения могут негативно сказаться на мировом рынке.
Кино
Джордж Миллер может начать съемки «Безумного Макса 5» уже осенью
Почти пять лет не было никаких новостей о судьбе пятого по счету фильма о приключениях Макса Рокатански, и вот, наконец, ситуация начала проясняться: по информации Geeks WorldWide, Миллер начнет производство картины поздней осенью 2020 года.
Происшествия
Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам
Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.
Футбол
«Спартак» выиграл турнир в Катаре
Московский "Спартак" во второй раз стал обладателем Кубка Матч Премьер, который проходил в Катаре.
Происшествия
Под Петербургом лыжники провалились под лед и погибли
В Тосненском районе Ленинградской области двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере.
Общество
Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России
Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
Технологии
Google Chrome занял 1025 Гбайт ОЗУ на Mac Pro
Google Chrome занял на Mac Pro 1025 Гбайт ОЗУ. На это обратил внимание известный YouTube-блогер Джонатан Моррисон.
Гаджеты
Во Франции Apple оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone
По данным издания, генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) оштрафовал Apple на €25 млн из-за того, что компания не предупредила пользователей о замедлении работы старых моделей iPhone после обновления iOS.
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева опубликовала фото из «70-х»
Российская актриса Екатерина Гусева опубликовала фотографию из «70-x» на своей странице в социальной сети Instagram.
Футбол