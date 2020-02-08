Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу

В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве. Переговоры между замглавы МИД России Сергеем Вершининым и заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Аналом продлились три часа.
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Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу

Lenta.ru14:24

В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу

РИА Новости15:55

В Анкаре завершились российско-турецкие переговоры по Идлибу

Интерфакс12:01

В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по Идлибу

Газета.Ru12:55

Москва и Анкара обсудили судьбу наблюдательных пунктов Турции в Идлибе

Красная весна15:35

Россия и Турция продолжат переговоры по Идлибу на следующей неделе

ТАСС13:34

Названы сроки следующих переговоров России и Турции по Идлибу

REGNUM14:44
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