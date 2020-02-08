Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу

В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве. Переговоры между замглавы МИД России Сергеем Вершининым и заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Аналом продлились три часа.
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Москва и Анкара обсудили судьбу наблюдательных пунктов Турции в Идлибе

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ТАСС13:34

В Анкаре завершились российско-турецкие переговоры по Идлибу

Интерфакс12:01
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«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду

«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
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Незапланированное обновление Microsoft для устаревшей Windows 7 призвано устранить «темную тему» на ПК пользователей.
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