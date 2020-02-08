Политика
РИА НовостиВ Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу
В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве. Переговоры между замглавы МИД России Сергеем Вершининым и заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Аналом продлились три часа.
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
Общество
Венецианский карнавал открылся водным парадом
Кино
Netflix впервые опубликовал список запрещенных к показу фильмов
Стриминговый сервис Netflix впервые навал фильмы, которые были запрещены к показу в ряде стран.
Политика
Трамп считает, что Пелоси нарушила закон, разорвав текст его речи
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси преступила закон, разорвав текст ежегодного обращения американского президента Дональда Трампа "О положении страны".
Культура
Новое шоу Собчак обвинили в плагиате
Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
Политика
Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев
Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Наука
Новые причины возникновения рака раскрыли ученые
Ученым удалось раскрыть новые механизмы и генетические мутации, способствующие развитию заболевания.
Политика
Украина огорчилась из-за новой санкционной процедуры Совета Европы
Киев выразил недовольство из-за решения комитета министров СЕ, посчитав, что новая процедура не даст возможности наказывать страны – члены организации за серьезные нарушения.
Экономика
Росстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%
Средний размер пенсий в России в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—декабрь 2019 года (.pdf).
Происшествия
В центре Петербурга загорелся склад
В центре Санкт-Петербурга по адресу Лиговский проспект, 50 произошел пожар в одноэтажном складском помещении, сообщает пресс-служба городского управления МЧС в субботу.
Футбол
«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду
«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
Политика
Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене
Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
Политика
Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации
Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
Происшествия
Три человека погибли в аварии с маршруткой в Воронежской области
Три человека погибли и шесть пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки на трассе "Дон" в Воронежской области.
Происшествия
Суд оштрафовал на 150 тысяч рублей любовницу полковника Захарченко
Культура
Российская певица Анна Бутурлина выступит на «Оскаре»
Общество
В Раде заявили о неизбежности повышения пенсионного возраста
Председатель комитета Верховной рады по социальной политике и защите прав ветеранов Галина Третьякова в интервью «Экономической правде» заявила о неизбежности повышения пенсионного возраста на Украине.
Фигурное катание
Загитова потеряла лидерство в рейтинге ISU
Приостановившая спортивную карьеру российская фигуристка Алина Загитова опустилась на второе место в рейтинге Международного союза конькобежцев.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Теннис
Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации
Российская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
Футбол
Воскресные матчи в чемпионате Нидерландов отменены
Отмечается, что несмотря на плотность календаря, матчи Лиги Европы, а также Кубка Нидерландов, безопасность игроков и болельщиков находится на первом месте, а значит игры невозможно провести 9 февраля.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак послала Ивана Урганта
Из-за запуска своего нового шоу на Первом канале, Ксюша пиарится, как может, устраивя разборки даже с теперь уже бывшими лучшими подругами, в числе которых были Ксения Бородина, Оксана Лаврентьева и даже проехалась по подруге Филиппа Киркорова.
Общество
Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Футбол
«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»
Общество
Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи
Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи.
Спорт
Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Политика
Посол США рассказал о поручении Трампа улучшить отношения с Россией
«Президент Трамп остановился на моей кандидатуре шесть месяцев назад, и, когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал всё, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Россией», — заявил он в интервью РБК.