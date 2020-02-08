Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу

В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве. Переговоры между замглавы МИД России Сергеем Вершининым и заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Аналом продлились три часа.
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О чем договорились делегации Москвы и Анкары по Идлибу

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REGNUMвчера в 23:37

В Анкаре завершились российско-турецкие переговоры по Идлибу

Интерфаксвчера в 12:01

В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по Идлибу

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ТАССвчера в 13:34

В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу

РИА Новостивчера в 15:55
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Смартфон iQOO 3 5G назван самым быстрым флагманским устройством начала 2020 года.
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Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.
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Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
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В Москве прошла пресс-конференция перед поединком между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. Она завершилась битвой взглядов.
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Украина разочаровалась в новой санкционной процедуре Совета Европы

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Устроивший стрельбу в Таиланде военный ликвидирован

RT на русском вчера в 21:43
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Число жертв беспорядков в Казахстане увеличилось до 10

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Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Известия вчера в 20:58
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Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме

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Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
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Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
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Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
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Трамп уволил чиновников, давших показания против него по импичменту

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Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
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Устроивший стрельбу в Таиланде оборудовал базу в кладовой магазина

Военнослужащий Чакрапхан Тхомма, устроивший стрельбу на северо-востоке Таиланда, оборудовал себе базу в холодной кладовой сетевого гастронома Foodland в подвальном этаже торгового центра.
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«Спартак» выиграл турнир в Катаре

Московский "Спартак" во второй раз стал обладателем Кубка Матч Премьер, который проходил в Катаре.
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Генконсул рассказал о перспективах сотрудничества России с Японией

Недавно заступивший на должность генерального консула России в Саппоро на самом северном японском острове Хоккайдо Сергей Марин намерен уделять первоочередное внимание развитию экономических связей Хоккайдо с российскими регионами и считает, что этот самый северный японский остров является в этом плане наиболее перспективным.
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Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
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Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
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На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО.
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В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом

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Армия и оружие

Украина создает новые командования по стандартам НАТО

Отмечается, что в рамках "перестройки структуры" армии были созданы новые командования ВСУ: объединенных сил, сил поддержки, войск связи и кибернетической безопасности, медицинских сил.
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