Политика
РИА НовостиВ Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу
В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве. Переговоры между замглавы МИД России Сергеем Вершининым и заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Аналом продлились три часа.
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Гаджеты
IQOO 3 5G назван самым быстрым смартфоном начала 2020 года
Смартфон iQOO 3 5G назван самым быстрым флагманским устройством начала 2020 года.
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.
Спорт
Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
Хоккей
Швеция разгромила Россию в матче Евротура
В первом матче команда Алексея Кудашова уступила Финляндии со счётом 0:3.
Армия и оружие
Самолет со 172 пассажирами избежал ракетного удара Израиля в Сирии
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Единоборства
Александр Емельяненко и Исмаилов провели дуэль взглядов
В Москве прошла пресс-конференция перед поединком между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. Она завершилась битвой взглядов.
Политика
Украина разочаровалась в новой санкционной процедуре Совета Европы
Украина разочарована решением комитета министров Совета Европы ввести комплементарную процедуру реагирования на нарушения обязательств со стороны членов этой организации.
Происшествия
Устроивший стрельбу в Таиланде военный ликвидирован
Спорт
Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме
Политика
Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России
Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
Политика
Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев
Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Политика
Трамп уволил чиновников, давших показания против него по импичменту
Трое чиновников, участвовавших в слушаниях процесса импичмента в качестве свидетелей и выступавших против президента США Дональда Трампа, лишились своих постов.
Происшествия
Дети провалились под лед на карьере в Ленобласти
Утром в субботу, 8 февраля, в поселке Шапки Тосненского района Ленинградской области под лед провалились дети.
Единоборства
Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
Происшествия
Устроивший стрельбу в Таиланде оборудовал базу в кладовой магазина
Военнослужащий Чакрапхан Тхомма, устроивший стрельбу на северо-востоке Таиланда, оборудовал себе базу в холодной кладовой сетевого гастронома Foodland в подвальном этаже торгового центра.
Футбол
«Спартак» выиграл турнир в Катаре
Московский "Спартак" во второй раз стал обладателем Кубка Матч Премьер, который проходил в Катаре.
Общество
Генконсул рассказал о перспективах сотрудничества России с Японией
Недавно заступивший на должность генерального консула России в Саппоро на самом северном японском острове Хоккайдо Сергей Марин намерен уделять первоочередное внимание развитию экономических связей Хоккайдо с российскими регионами и считает, что этот самый северный японский остров является в этом плане наиболее перспективным.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Культура
Новое шоу Собчак обвинили в плагиате
В релизе говорилось, что подобных передач на телевидении нет, но в RTVI с этим не согласны – на их канале такая программа выходит с сентября 2019 года.
Политика
Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко
Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
Кино
Киану Ривза заметили на съемках четвертой «Матрицы»
В Сети появились любительские кадры, запечатлевшие голливудского актера Киану Ривза во время съемок одного из эпизодов четвертой части блокбастера «Матрица».
Армия и оружие
Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО
На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО.
Происшествия
В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом
Армия и оружие
Украина создает новые командования по стандартам НАТО
Отмечается, что в рамках "перестройки структуры" армии были созданы новые командования ВСУ: объединенных сил, сил поддержки, войск связи и кибернетической безопасности, медицинских сил.