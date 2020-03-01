Происшествия
BFM.ruВ Анкаре задержаны журналисты агентства Sputnik
Ранее в Twitter главного редактора агентства Маргариты Симоньян появилась запись о том, что неизвестные пытались вломиться в квартиру трех сотрудников турецкого бюро Sputnik в Анкаре. Нападавшие выкрикивали антироссийские лозунги и обвиняли журналистов в предательстве родины.
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Политика
Путин выразил готовность помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
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На журналистов Sputnik Турция совершили нападение в Анкаре
Sputnik Турция рассказала о попытки нападения на трёх своих сотрудников в Анкаре. Нападавшие пытались ворваться домой к сотрудникам СМИ.
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С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
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Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики.
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Самовольно покинувшую инфекционную больницу в Севастополе женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию разыскивают по решению суда, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
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Политика
Конфликт президента и премьера Украины связали с Коломойским
Причиной конфликта президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука стало недовольство украинского олигарха Игоря Коломойского решением правительства сменить глав энергетических компаний, которыми руководили его доверенные лица.
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Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина.
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Главный гвардеец противостояния Серхио Рамос сегодня выйдет на поле в 44-й раз и станет третьим в истории футболистом, принявшим участие в 30 класико в чемпионате Испании.
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев одержал победу нокаутом над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 169.
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В России ввели ГОСТ на ретротранспорт личного пользования. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на главу Росстандарта Алексея Абрамова.
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Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Транспорт
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
Армия и оружие
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Советник президента Турции Месут Хакки в эфире местного телевидения заявил, что его страна готова к войне с Россией.
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Митрополит Онуфрий возглавил крупнейшее собрание верующих в Черногории
Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий возглавил крупнейшее торжественное собрание верующих Сербской православной церкви (СПЦ) в Подгорице, сообщила митрополия Черногорско-Приморская.
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В штате Вашингтон объявлен режим ЧС из-за коронавируса
В американском штате Вашингтон введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса COVID-19.
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