Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Анкаре прошли российско-турецкие переговоры по Идлибу

РФ и Турция обсудили на переговорах в Анкаре ситуацию в сирийском Идлибе и шаги для продвижения политического процесса в Сирии, заявил представитель МИД Турции в субботу.
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Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу

Lenta.ru14:24

Названы сроки следующих переговоров России и Турции по Идлибу

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В Анкаре завершились российско-турецкие переговоры по Идлибу

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Красная весна15:35

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СМИ сообщили о деталях российско-турецких переговоров по Идлибу

РИА Новости13:18

В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по Идлибу

Газета.Ru12:55
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