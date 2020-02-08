РФ и Турция обсудили на переговорах в Анкаре ситуацию в сирийском Идлибе и шаги для продвижения политического процесса в Сирии, заявил представитель МИД Турции в субботу.

В Анкаре прошли российско-турецкие переговоры по Идлибу

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