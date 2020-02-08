Политика
Газета.RuВ Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по Идлибу
В Анкаре завершились переговоры между турецкой и российской делегациями по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местное телевидение. По данным телеканала, переговоры продлились три часа.
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Происшествия
Тело новорожденного обнаружили на свалке под Тулой
«По предварительным данным, 8 февраля 2020 года на свалке бытовых отходов поселка Барсуки Ленинского района Тульской области было обнаружено тело младенца», — сообщили в СК.
Происшествия
Возросло количество пострадавших при стрельбе в Таиланде
Возросло количество пострадавших при стрельбе в городе Накхон Ратчасима (Корат).
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Общество
Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи
Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи.
Футбол
Джикия раскритиковал судейство в матче с «Партизаном»
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия после первого тайма матча Кубка Париматч Премьер против «Партизана» прокомментировал ход игры.
Шоу-бизнес
Актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в воде
View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.
Футбол
Гол Малиновского принес «Аталанте» гостевую победу над «Фиорентиной»
Политика
Трамп уволил трех давших показания по импичменту чиновников
Президент США Дональд Трамп уволил трех чиновников, которые выступили против него на слушаниях в ходе процесса импичмента.
Здоровье
Онколог раскрыл способы снизить риск заболевания раком
Заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев ответил на вопрос журналистов о том, что на самом деле может снизить риск заболеть раком.
Общество
Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт
Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.
Гаджеты
Во Франции Apple оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone
По данным издания, генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) оштрафовал Apple на €25 млн из-за того, что компания не предупредила пользователей о замедлении работы старых моделей iPhone после обновления iOS.
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Происшествия
Депутат Госдумы России Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета
Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане, пишет РИА Новости.
Общество
Доктор Мясников усомнился в эффективности вакцины от коронавируса
Медик напомнил, что вакцину от коронавируса разрабатывали на протяжении нескольких лет — ранее эпидемия атипичной пневмонии была зафиксирована в 2002 году и 2012 году.
Политика
Путин и Лукашенко проведут встречу в Сочи
Встреча глав государств состоится 7 февраля в Сочи.
Происшествия
Под Петербургом погибли провалившиеся под лед лыжники
Двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний нового боевого модуля АУ-220М
Разработчик новейшего боевого модуля АУ-220М опубликовал видео его испытаний.
Хоккей
Сборная России уступила команде Швеции в матче Евротура
Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля в Хельсинки закончился хоккейный матч третьего этапа Евротура «Шведские игры» между сборными России и Финляндии.
Шоу-бизнес
Кожевникова заболела и выгнала мужа из дома
Переживая за здоровье возлюбленного, Кожевникова выгнала мужа из дома – она переживает, что тот может заразиться.
Теннис
Сборная России обыграла Румынию и вышла в финальный раунд Fed Cup
Счет противостояния до трех побед стал 3-2 в пользу сборной России. Финальный раунд Кубка Федерации пройдет в Будапеште с 14 по 19 апреля.
Происшествия
При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали 120 человек
Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле были госпитализированы 120 человек.
Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Наука
Найден вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Промежуточные результаты исследования показали, что, скорее всего, хозяином нового смертельного коронавируса является животное панголин.
Спорт
Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Общество
Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Политика
Посольство РФ объяснило суть обращения Лаврова к Серейде
Обращение главы МИД РФ Сергея Лаврова к норвежской коллеге Ине Мари Эриксен Серейде, направленное по случаю 100-летия подписания договора об Шпицбергене, не означает, что Россия оспаривает суверенитет Норвегии над этим архипелагом, заявили в посольстве РФ в Осло.