В Анкаре завершились переговоры между турецкой и российской делегациями по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местное телевидение. По данным телеканала, переговоры продлились три часа.

В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по Идлибу

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