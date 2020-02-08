Политика

Газета.RuГазета.RuВ Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по Идлибу

В Анкаре завершились переговоры между турецкой и российской делегациями по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местное телевидение. По данным телеканала, переговоры продлились три часа.
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В Анкаре прошли российско-турецкие переговоры по ситуации в Идлибе

РБК14:01

В Анкаре завершились российско-турецкие переговоры по Идлибу

Интерфакс12:01

В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по Идлибу

Газета.Ru12:55

В Турции сообщили о завершении консультаций с Россией по Идлибу

RT на русском12:42

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ТАСС13:34

СМИ сообщили о деталях российско-турецких переговоров по Идлибу

РИА Новости13:18

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Известия13:59
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
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Встреча глав государств состоится 7 февраля в Сочи.
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Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля в Хельсинки закончился хоккейный матч третьего этапа Евротура «Шведские игры» между сборными России и Финляндии.
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Переживая за здоровье возлюбленного, Кожевникова выгнала мужа из дома – она переживает, что тот может заразиться.
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Счет противостояния до трех побед стал 3-2 в пользу сборной России. Финальный раунд Кубка Федерации пройдет в Будапеште с 14 по 19 апреля.
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Обращение главы МИД РФ Сергея Лаврова к норвежской коллеге Ине Мари Эриксен Серейде, направленное по случаю 100-летия подписания договора об Шпицбергене, не означает, что Россия оспаривает суверенитет Норвегии над этим архипелагом, заявили в посольстве РФ в Осло.
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