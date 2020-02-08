Переговоры турецкой и российской делегаций в Анкаре по ситуации в сирийской провинции Идлиб завершились, сообщает в субботу турецкий телеканал "Хабертюрк". По его данным, встреча продлилась три часа. О каких-либо деталях пока не сообщается.

В Анкаре завершились российско-турецкие переговоры по Идлибу

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