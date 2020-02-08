Политика
ИнтерфаксВ Анкаре завершились российско-турецкие переговоры по Идлибу
Переговоры турецкой и российской делегаций в Анкаре по ситуации в сирийской провинции Идлиб завершились, сообщает в субботу турецкий телеканал "Хабертюрк". По его данным, встреча продлилась три часа. О каких-либо деталях пока не сообщается.
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Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Политика
Иностранцам упростят процедуру получения российского гражданства
Одним из изменений станет запрет на получение иностранного гражданства государственными служащими.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Культура
Спецвыпуск сериала «Друзья» покажут в стриминговом сервисе
Спецвыпуск продолжительностью 1 час будет опубликован на стриминговом сервисе HBO Max. Его планируют запустить в мае 2020 года.
Технологии
Адская жара. Метеорологи дали прогноз погоды на 4 года
Метеорологи дали прогноз погоды на 4 года Ученые приводят в пример данные прошлого года.
Армия и оружие
Самолеты ВМС США провели разведку у российских баз в Сирии
Два самолета-разведчика ВМС США пролетели в субботу вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.
Культура
Первый канал покажет «Триггер» онлайн до премьеры на ТВ
Сообщается, что первая серия проекта будет доступна для бесплатного просмотра и по окончании онлайн-премьеры в течение трех следующих дней.
Политика
Зеленский встретился с Папой Римским
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и попросил его помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.
Политика
Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.
Общество
Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт
Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.
Происшествия
Китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе, скончался
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами
Потребительские кредиты и ипотека опять подешевеют, но понизится и доходность банковских вкладов.
Гаджеты
Xiaomi MI 10 получит сверхбыструю память
Новый смартфон Xiaomi MI 10 получит оперативную память LDPPR5.
Единоборства
Кевин Лерена и Фират Арслан встретятся 8 февраля
8 февраля в Германии 27-летний южноафриканец Кевин Лерена проведет защиту своего пояса IBO в первом тяжелом весе против 49-летнего местного боксера Фирата Арслана.
Экономика
Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область
О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
Политика
Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене
Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Наука
Найден вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Промежуточные результаты исследования показали, что, скорее всего, хозяином нового смертельного коронавируса является животное панголин.
Происшествия
Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула
Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
Хоккей
Сборная России проиграла команде Швеции в матче Еврохоккейтура
Сборная России провела второй матч в рамках третьего этапа Еврохоккейтура — Шведских игр.
Авто
Nissan показал «заряженные» версии Pathfinder и Qashqai
Отличия Pathfinder N-Treck от стандартной модели заключаются в черной решетке радиатора, ином диффузоре, других дверных ручках и корпусах боковых зеркал.
Здоровье
Жители Уханя рассказали о жизни в условиях эпидемии коронавируса
МИА «Россия сегодня» и Медиакорпорация Китая спросили жителей Уханя о жизни в условиях эпидемии коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали
В Воронежской области на трассе "Дон" три человека погибли и шесть получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки.
Общество
Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 780
В китайской провинции Хубэй количество умерших от коронавируса выросло до 780, за сутки погиб 81 человек, сообщает 9 февраля Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Китая.
Футбол
«Барселона» назвала цену на Коутиньо
Руководство "Барселоны" готово продать полузащитника Филиппе Коутиньо, пишет Mundo Deportivo.Каталонцы считают, что игрока никто не захочет покупать за 120 млн евро (именно эту сумму клуб заплатил за бразильца "Ливерпулю").
Политика
Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев
Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Происшествия
Одно из дел Шамсутдинова могут рассмотреть без него
Адвокат отметил, что Руслан Мухатов, обвиняемый в нарушении уставных взаимоотношений, попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Политика
В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы
Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.
Кино