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Что происходит
Что происходит

В Анталье коронавирус диагностирован у восьми российских туристов

За восемь месяцев в Анталье побывали 483 790 российских туристов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

У восьми прилетевших на отдых в Анталию россиян диагностировали COVID-19

Более 336 тысяч российских туристов прибыли в турецкую провинцию Анталья после возобновления прерванного из-за пандемии авиасообщения с РФ, у восьми россиян был диагностирован COVID-19, заявил РИА Новости губернатор провинции Эрсин Языджи.
РИА Новости23:11
Подробнее о событии
Lenta.ru

Российские туристы в Турции заразились коронавирусом

Lenta.ru14:34
РИА Новости

Власти Турции окажут помощь туристам, находящимся на карантине

РИА Новости04:00
Известия

В Анталье коронавирус диагностировали у восьми россиян

Известия00:41
Газета.Ru

В Анталье у российских туристов диагностировали COVID-19

Газета.Ru01:13
РЕН ТВ

У восьми россиян в Анталии диагностировали коронавирус

РЕН ТВ23:44
Российская газета

В Турции у 8 российских туристов обнаружен коронавирус

Российская газета23:40
Life.ru

Стало известно, у скольких отдыхающих в Анталье россиян обнаружили коронавирус

Life.ru23:31

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю
Evo-rus.com05:48
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Лишенный сана Сергий Романов рассказал о «прелюбодеянии» Поклонской

По словам Сергия, будучи в браке с Андреем Красильниковым, Поклонская якобы прелюбодействовала с Владимиром Соловьевым, после чего «получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина венчания над прелюбодеями».
ФАН13:40
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Астрономам впервые удалось увидеть зарождение планеты у тройной звезды

Специалисты, работающие с радиотелескопами ALMA, заметили сдвиг одного из колец в тройной звездной системе GW Ориона и впервые смогли засвидетельствовать зарождение планеты у тройной звезды.
Народные новости4 сентября в 10:47
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Пропавшие в горах Сочи дети из Твери эвакуированы на вертолете

Три тренера и восемь детей из Тверской области в 13:16 эвакуированы со склона горы Ачишхо спасателями Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и бортом вертолета Ми-8 доставлены в Красную Поляну.
Tverigrad.ru08:06
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«Кошелек Лукашенко» приобрел недвижимость в Лондоне на 1,8 млрд рублей

Один из самых известных «спонсоров» белорусских госпроектов – предприниматель Владимир Пефтиев – купил в столице Великобритании недвижимости на 1,8 миллиарда российских рублей (18 млн фунтов стерлингов), сообщила газета The Times.
Финансовая газета11:12
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