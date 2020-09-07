Исполнителя теракта в клубе Стамбула приговорили к пожизненному сроку

Исполнителя теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле в 2017 году Абдулгадира Машарипова приговорили к пожизненному тюремному заключению, передаёт телеканал NTV.