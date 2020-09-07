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Что происходит
Что происходит

В Анталье коронавирус диагностирован у восьми российских туристов

За восемь месяцев в Анталье побывали 483 790 российских туристов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

У восьми прилетевших на отдых в Анталию россиян диагностировали COVID-19

Более 336 тысяч российских туристов прибыли в турецкую провинцию Анталья после возобновления прерванного из-за пандемии авиасообщения с РФ, у восьми россиян был диагностирован COVID-19, заявил РИА Новости губернатор провинции Эрсин Языджи.
РИА Новостивчера в 23:11
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Газета.Ru

В Турции COVID-19 заразились 12 российских туристов

Газета.Ruвчера в 15:11
Lenta.ru

Российские туристы в Турции заразились коронавирусом

Lenta.ruвчера в 14:34
Российская газета

В Турции у 8 российских туристов обнаружен коронавирус

Российская газетавчера в 23:40
Известия

В Анталье коронавирус диагностировали у восьми россиян

Известиявчера в 00:41
РЕН ТВ

У восьми россиян в Анталии диагностировали коронавирус

РЕН ТВвчера в 23:44
РИА Новости

Власти Турции окажут помощь туристам, находящимся на карантине

РИА Новостивчера в 04:00
Life.ru

Стало известно, у скольких отдыхающих в Анталье россиян обнаружили коронавирус

Life.ruвчера в 23:31

Захарова призвала Германию назначить спикера по ситуации с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Германии определить спикера, который мог бы в регулярном формате сообщать о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального.
Коммерсантъ17:10
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Адвокат Ефремова заявил об отсутствии прямых доказательств вины актера

Адвокат заявил, что у семьи Ефремова претензий к нему нет, а выбранная им тактика защиты актера была верной — подсудимый имеет право «тысячи раз менять показания», суд принимает лишь последнее слово.
Lenta.ru17:49
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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБКвчера в 06:42
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Галкин опроверг слухи о разводе с Пугачёвой

Телеведущий и юморист Максим Галкин отреагировал на появившиеся слухи о разводе со своей женой, известной советской и российской исполнительницей Аллой Пугачёвой, сообщает Lenta.ru со ссылкой на фотографию Галкина в Instagram, где он запечатлён вместе с супругой.
Южный Федеральныйвчера в 12:30
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Мосгорсуд проверит законность приговора по делу о крушении самолета главы Total

Мосгорсуд во вторник рассмотрит апелляционные жалобы на приговор диспетчерам Александру Круглову и Надежде Архиповой, а также руководителю полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роману Дунаеву, осужденным по делу о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.
ТАСС17:14

Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости" Вакцина получила название "Спутник V", сейчас выпущена первая партия препарата, которая поступит в регионы в ближайшие дни.
REGNUM17:46
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