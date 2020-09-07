В Анталье коронавирус диагностирован у восьми российских туристов
Смотрите также
Джоковича дисквалифицировали на US Open за попадание мячом в арбитра
Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Грузии
В Минске неизвестные захватили Марию Колесникову
Компания Honda привезет в Россию обновленный кроссовер Honda CR-V
Учитель рязанской школы уволен за развратные действия перед ученицей
Стали известны имена 34-х россиян с «золотыми паспортами» Кипра
Адвокат Ефремова заявил об отсутствии прямых доказательств вины актера
Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы
Навального вывели из комы и отключили от ИВЛ
В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
В Москве за сутки скончались 16 пациентов с коронавирусом
Галкин опроверг слухи о разводе с Пугачёвой
Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года
Навального вывели из комы и отключили от ИВЛ
Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот
Бундесвер ответил на запрос об отравлении Навального
Милиция начала поиск пропавшей белорусской оппозиционерки Колесниковой
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года
Рекламодатели отказываются от Comment Out после шуток о Белоруссии
Из-за поста Марии Захаровой в МИД Сербии приглашали посла России
Адвокат Ефремова заявил об отсутствии прямых доказательств вины актера
Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи
Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Грузии
МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем второй самолёт ВВС Британии
Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы
За восемь месяцев в Анталье побывали 483 790 российских туристов.В источнике
С чего всё началось
У восьми прилетевших на отдых в Анталию россиян диагностировали COVID-19
Более 336 тысяч российских туристов прибыли в турецкую провинцию Анталья после возобновления прерванного из-за пандемии авиасообщения с РФ, у восьми россиян был диагностирован COVID-19, заявил РИА Новости губернатор провинции Эрсин Языджи.
РИА Новостивчера в 23:11
Подробнее о событии