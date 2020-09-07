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Что происходит

В Анталье коронавирус диагностирован у восьми российских туристов

За восемь месяцев в Анталье побывали 483 790 российских туристов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

У восьми прилетевших на отдых в Анталию россиян диагностировали COVID-19

Более 336 тысяч российских туристов прибыли в турецкую провинцию Анталья после возобновления прерванного из-за пандемии авиасообщения с РФ, у восьми россиян был диагностирован COVID-19, заявил РИА Новости губернатор провинции Эрсин Языджи.
РИА Новостивчера в 23:11
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Lenta.ru

Российские туристы в Турции заразились коронавирусом

Lenta.ruвчера в 14:34
Известия

В Анталье коронавирус диагностировали у восьми россиян

Известиявчера в 00:41
Газета.Ru

В Анталье у российских туристов диагностировали COVID-19

Газета.Ruвчера в 01:13
РИА Новости

Власти Турции окажут помощь туристам, находящимся на карантине

РИА Новостивчера в 04:00
РЕН ТВ

У восьми россиян в Анталии диагностировали коронавирус

РЕН ТВвчера в 23:44
Российская газета

В Турции у 8 российских туристов обнаружен коронавирус

Российская газетавчера в 23:40
Life.ru

Стало известно, у скольких отдыхающих в Анталье россиян обнаружили коронавирус

Life.ruвчера в 23:31

Украинский губернатор призвал снять блокаду с ЛНР

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, который управляет подконтрольной Украине частью Луганской области, считает, что необходимо восстанавливать экономические связи с ЛНР.
Военное обозрениевчера в 04:26

За сутки в Кузбассе коронавирусом заболели 85 человек

Новые инфицирования зафиксированы в Кемерове (35), Новокузнецке (19), Анжеро-Судженске (8), Белово (7), Кемеровском МО (4), Беловском МР (3), Прокопьевске (2), Тайге (2), Новокузнецком МР (2), Промышленновском МО (1), Яйском МО (1), Яшкинском МО (1). На 7 сентября в Кузбассе у 7 133 человек диагностировано заражение коронавирусом.
Kursk.comвчера в 01:10
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В ФРГ ответили на запрос России о совместном обследовании Навального

Немецкие доктора ответили на запрос российских врачей, которые просили создать совместную комиссию и дать России ознакомиться с результатами анализов находящегося в коме оппозиционера.
RuNews24.ruвчера в 07:45
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Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
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