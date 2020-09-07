В Анталье коронавирус диагностирован у восьми российских туристов
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У восьми прилетевших на отдых в Анталию россиян диагностировали COVID-19
Более 336 тысяч российских туристов прибыли в турецкую провинцию Анталья после возобновления прерванного из-за пандемии авиасообщения с РФ, у восьми россиян был диагностирован COVID-19, заявил РИА Новости губернатор провинции Эрсин Языджи.
РИА Новостивчера в 23:11
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