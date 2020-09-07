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Что происходит

В Анталье коронавирус диагностирован у восьми российских туристов

За восемь месяцев в Анталье побывали 483 790 российских туристов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

У восьми прилетевших на отдых в Анталию россиян диагностировали COVID-19

Более 336 тысяч российских туристов прибыли в турецкую провинцию Анталья после возобновления прерванного из-за пандемии авиасообщения с РФ, у восьми россиян был диагностирован COVID-19, заявил РИА Новости губернатор провинции Эрсин Языджи.
РИА Новостивчера в 23:11
Подробнее о событии
Lenta.ru

Российские туристы в Турции заразились коронавирусом

Lenta.ruвчера в 14:34
Life.ru

Стало известно, у скольких отдыхающих в Анталье россиян обнаружили коронавирус

Life.ruвчера в 23:31
Газета.Ru

В Анталье у российских туристов диагностировали COVID-19

Газета.Ruвчера в 01:13
Известия

В Анталье коронавирус диагностировали у восьми россиян

Известиявчера в 00:41
РЕН ТВ

У восьми россиян в Анталии диагностировали коронавирус

РЕН ТВвчера в 23:44
Российская газета

В Турции у 8 российских туристов обнаружен коронавирус

Российская газетавчера в 23:40
РИА Новости

Власти Турции окажут помощь туристам, находящимся на карантине

РИА Новостивчера в 04:00

Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину

Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и еще двое членов совета — Иван Кравцов и Антон Родненков — утром прошли оформление в пункте пропуска на границе с Украиной, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину
РИА Новости01:33
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Иван Охлобыстин «спрятал» тайник с золотом в Барнауле

ТНТ запустило золотую лихорадку в городах страны Шоу "Золото Геленджика", в котором более тысячи участников, представляющих все субъекты России, попробуют выиграть главный приз – 1 кг чистого золота, стартует 13 сентября на телеканале ТНТ.
Иван Охлобыстин «спрятал» тайник с золотом в Барнауле
АМИТЕЛ01:16

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября в России

Вакансии IT-специалистов, дизайнера мебели, врача-рефлексотерапевта и шеф-повара стали самыми интересными высокооплачиваемыми в сентябре, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».
Ведомости02:02

Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

В Роспотребнадзоре уточняют, что решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший в Россию самолетом, привлечен к административной ответственности за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.
Российская газетавчера в 11:44
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Daily5 сентября в 22:25
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В России будет разработана облегченная версия вакцины от коронавируса

Облегченная версия вакцины от коронавируса будет разработана научным центром им. Гамалеи в России, сообщил заведующий отделом центра, профессор Александр Бутенко 8 сентября в интервью радио Sputnik.
ИА Красная Весна01:32
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Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа

Напомним, 5 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию встречи президента Сербии Александара Вучича с президентом США Дональдом Трампом, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа.
ИА Красная Веснавчера в 02:49
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Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.
Ведомости00:29
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