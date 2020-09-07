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Что происходит

В Анталье коронавирус диагностирован у восьми российских туристов

За восемь месяцев в Анталье побывали 483 790 российских туристов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

У восьми прилетевших на отдых в Анталию россиян диагностировали COVID-19

Более 336 тысяч российских туристов прибыли в турецкую провинцию Анталья после возобновления прерванного из-за пандемии авиасообщения с РФ, у восьми россиян был диагностирован COVID-19, заявил РИА Новости губернатор провинции Эрсин Языджи.
РИА Новостивчера в 23:11
Подробнее о событии
Lenta.ru

Российские туристы в Турции заразились коронавирусом

Lenta.ruвчера в 14:34
Life.ru

Стало известно, у скольких отдыхающих в Анталье россиян обнаружили коронавирус

Life.ruвчера в 23:31
Газета.Ru

В Анталье у российских туристов диагностировали COVID-19

Газета.Ruвчера в 01:13
Известия

В Анталье коронавирус диагностировали у восьми россиян

Известиявчера в 00:41
РЕН ТВ

У восьми россиян в Анталии диагностировали коронавирус

РЕН ТВвчера в 23:44
Российская газета

В Турции у 8 российских туристов обнаружен коронавирус

Российская газетавчера в 23:40
РИА Новости

Власти Турции окажут помощь туристам, находящимся на карантине

РИА Новостивчера в 04:00

Кучеров сыграет в первом матче серии плей-офф с «Айлендерс»

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сможет принять участие в первом матче финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
Кучеров сыграет в первом матче серии плей-офф с «Айлендерс»
RT на русскомвчера в 03:11

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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Счетная палата проверит выплаты медработникам за борьбу с COVID-19

Счетная палата России проверит Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), региональные органы власти и медицинские организации на эффективность оказания финансовой поддержки медработникам, боровшимся с коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК19:41

Читатели «Таймс» о предложении заставить «Лондонград» заплатить за «преступления» Путина: вообще-то Лондон надеется пережить Брексит благодаря российским деньгам (The Times)

Западные журналисты сосредоточились на авторитаризме Путина, но он же вывел Россию на более благоприятный экономический путь, по сравнению с тем, что было 20 лет назад, когда ее грабили иностранные компании.
ИноСМИвчера в 10:29
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.comвчера в 06:33
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUMвчера в 08:19
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Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.рувчера в 05:54
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