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Что происходит
Что происходит

В Анталье коронавирус диагностирован у восьми российских туристов

За восемь месяцев в Анталье побывали 483 790 российских туристов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

У восьми прилетевших на отдых в Анталию россиян диагностировали COVID-19

Более 336 тысяч российских туристов прибыли в турецкую провинцию Анталья после возобновления прерванного из-за пандемии авиасообщения с РФ, у восьми россиян был диагностирован COVID-19, заявил РИА Новости губернатор провинции Эрсин Языджи.
РИА Новостивчера в 23:11
Подробнее о событии
Lenta.ru

Российские туристы в Турции заразились коронавирусом

Lenta.ruвчера в 14:34
РИА Новости

Власти Турции окажут помощь туристам, находящимся на карантине

РИА Новостивчера в 04:00
Life.ru

Стало известно, у скольких отдыхающих в Анталье россиян обнаружили коронавирус

Life.ruвчера в 23:31
Известия

В Анталье коронавирус диагностировали у восьми россиян

Известиявчера в 00:41
РЕН ТВ

У восьми россиян в Анталии диагностировали коронавирус

РЕН ТВвчера в 23:44
Российская газета

В Турции у 8 российских туристов обнаружен коронавирус

Российская газетавчера в 23:40
Газета.Ru

В Анталье у российских туристов диагностировали COVID-19

Газета.Ruвчера в 01:13

Жительница Барнаула после родов в «ДАРе» попала с коронавирусом в госпиталь

Девушка подробно описывает свои муки у себя на странице в Instagram, она утверждает, что из-за коронавируса у нее появились галлюцинации Жительница Барнаула Виктория Романова написала на своей странице в Instagram о муках, с которыми ей пришлось столкнуться после того, как она попала в перинатальный центр "ДАР".
Толк21:03

«Коммерсантъ» узнал о новых правилах расследования дел бизнесменов

Руководители нескольких госструктур (Генпрокуратуры, СКР, ФСБ, МВД и ФТС) подписали документ «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля», в котором говорится о новых предписаниях, связанных с делами предпринимателей.
РБК21:03

Загитова не согласовала с ФФККР участие в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая станет ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале, не согласовала своё участие в проекте с Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Metaratingsвчера в 12:19
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Привиться от гриппа магаданцы смогут на своих избирательных участках

Всего в городе необходимо вакцинировать более 59 тысяч человек, эпидобстановка тревожная Фото:platon.asia Сегодня мэр Магадана Юрий Гришан провел брифинг, на котором подробно рассказал об эпидостановке и ходе вакцинации в городе.
Магаданская правда22:36

Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ruвчера в 03:04
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В России зафиксирован новый рекорд по числу выданных автокредитов

«Резкий рост числа выданных автокредитов в июле связан, в первую очередь, с тем, что в период карантина выдачи этого вида кредита сократились практически в четыре раза и накопленный спрос находит выход при первом возможном случае», — сообщил генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
REGNUMвчера в 02:37
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Вакцину Pfizer и BioNTech могут допустить на рынок уже в октябре

В Германии проведут клинические испытания вакцины против коронавируса COVID-19, разработанной немецкой BioNTech и американской Pfizer Inc. Если испытания пройдут успешно, компании в октябре планируют подать заявку о допуске вакцины на рынок.
Интерфаксвчера в 14:07
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В ЦСКА объяснили запрет на атрибутику «Спартака» на матче РПЛ

Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксенов объяснил, почему болельщики в атрибутике столичного "Спартака" не будут допущены на "ВЭБ Арену" на матч седьмого тура чемпионата России.
Газета.Ruвчера в 13:22
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