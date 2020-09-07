Жительница Барнаула после родов в «ДАРе» попала с коронавирусом в госпиталь

Девушка подробно описывает свои муки у себя на странице в Instagram, она утверждает, что из-за коронавируса у нее появились галлюцинации Жительница Барнаула Виктория Романова написала на своей странице в Instagram о муках, с которыми ей пришлось столкнуться после того, как она попала в перинатальный центр "ДАР".