В Анталье коронавирус диагностирован у восьми российских туристов
Смотрите также
В Минске неизвестные захватили Марию Колесникову
Фильм «Довод» Нолана возглавил российский прокат в выходные
Туристка сняла на Алтае место гибели за минуты до смерти
Разработчик «Новичка» опроверг отравление вышедшего из комы Навального
В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса
Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи
Шеф-повар Константин Ивлев сделал предложение молодой возлюбленной
Навального вывели из медицинской комы
В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса
Росздравнадзор выявил неточность данных о смертности от COVID-19
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней
Медведев сыграет с Рублевым за полуфинал теннисного US Open
Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи
Рекламодатели отказываются от Comment Out после шуток о Белоруссии
За восемь месяцев в Анталье побывали 483 790 российских туристов.В источнике
С чего всё началось
У восьми прилетевших на отдых в Анталию россиян диагностировали COVID-19
Более 336 тысяч российских туристов прибыли в турецкую провинцию Анталья после возобновления прерванного из-за пандемии авиасообщения с РФ, у восьми россиян был диагностирован COVID-19, заявил РИА Новости губернатор провинции Эрсин Языджи.
РИА Новостивчера в 23:11
Подробнее о событии