Происшествия

ТАССТАССВ Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
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Туроператор взял на себя перелет пострадавших в ДТП под Антальей россиян

РБК16:51

В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

ТАСС13:00

Генконсульство РФ в Анталье: в больницах остаются восемь пострадавших в ДТП российских туристов

Интерфакс13:35

В ДТП с автобусом в Турции пострадали 15 россиян

RT на русском12:52

В Турции перевернулся туристический автобус, пострадали 15 россиян

Коммерсантъ12:41

В Анталье перевернулся автобус с россиянами

РИА Новости12:55

Кадры с места ДТП с автобусом в Турции, где пострадали 14 россиян

РЕН ТВ12:19
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Религия

Священник написал объяснительную из-за письма о «московском деле»

Письмо с призывом к справедливому разбирательству по «московскому делу» на момент публикации подписали 168 российских священников.
Дождь 06:50
Политика

Порошенко рассказал о «домашних» переговорах с Медведчуком

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Пятому каналу» 21 сентября рассказал о «домашних» переговорах с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Известия 16:22
Армия и оружие

NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости 19:24
Космос

Российский космонавт нашел причину неудачной стыковки «Союза» с МКС

Неподключенный кабель системы сближения «Курс» помешал 24 августа кораблю «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковаться к МКС.
Rambler News Service 19 сентября в 13:00
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Известия вчера в 06:46
Здоровье

ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов

Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.
REGNUM 14:01
Футбол

Дзюба попросил создать петицию о своем отмененном голе

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба после матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином» призвал болельщиков создать петицию с требованием засчитать один из его двух голов в зачет казанского клуба.
РБК 19:25
Происшествия

Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир

"Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.
РИА Новости 14:03
Кино

Новый фильм с Уиллом Смитом произвел фурор среди первых зрителей

Экономика сегодня 03:12
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 52

В результате двойного землетрясения в Албании пострадали 52 человека. Об этом сообщает Albanian Daily News со ссылкой на медиков.
RT на русском 14:45
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Политика

Ассанжу ужесточили условия содержания в тюрьме

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж отбывает наказание в условиях хуже, чем у террористов.
Lenta.ru 19:48
Шоу-бизнес

Раскрыты размеры пенсий российских артистов

Lenta.ru 19:26
Здоровье

В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами

В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru 10:11
Политика

Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Происшествия

Американец погиб, делая предложение девушке

Газета.Ru 10:30
Теннис

Медведев сыграет с Чоричем в финале турнира в Санкт-Петербурге

В финале турнира россиянин сыграет с Борной Чоричем из Хорватии.
Советский спорт 11:23
Кино

Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Экспресс газета вчера в 10:38
Экономика

Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан

Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия 19 сентября в 19:50
Шоу-бизнес

Наташа Королёва занимается йогой в бикини перед камерой

Вроде ничего необычного, но йогой Наташа занимается в бикини, демонстрируя внушительный бюст и мягкий живот.
Uznayvse.ru 13:21
Происшествия

В Таиланде возле мертвого питбуля нашли тело россиянина

По некоторым данным тело погибшего обнаружили в кровати, возле которой также находилась клетка с мертвым псом пороты питбуль внутри.
Дни24 09:33
Общество

Тайфун «Тапа» принесет штормовой ветер к побережью Приморья

Если тайфун окажется ближе к Японии, то в Приморье не будет сильных дождей. Но в любом случае обеспечен сильный ветер.
Российская газета вчера в 02:53
Гаджеты

Начались продажи iPhone 11 в России

В России с 8 утра 20 сентября начались продажи новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Русская Планета вчера в 04:05
Общество

Астрономическая осень придет в столицу 23 сентября

Астрономическая осень в Москве придет 23 сентября. Об этом заявили в Московском планетарии.
Вечерняя Москва вчера в 10:23
Происшествия

Полиция Абхазии нашла пропавшую в Москве 14-летнюю теннисистку

РБК 16:30
Армия и оружие

Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию

Накануне ночью, во время нанесения очередной серии ударов по пригороду Дамаска, российские боевые самолёты произвели взлёт с российской военной авиабазы «Хмеймим», расположенной в провинции Латакия и направившись на юг арабской республики, фактически сорвали израильские удары по сирийской столице и её окрестностям.
Avia.pro вчера в 04:57
Космос

Опубликованы снимки марсианской весны

Goroday.ru 03:02
Недвижимость

Количество новых ипотечных кредитов в августе снизилось на 20%

Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были перечислены на счета заемщиков, в августе 2019 года уменьшилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 20%, до 96,5 тыс. Объем выданных кредитов снизился на 15%, до 211,7 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
ТАСС 19 сентября в 02:15
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Кино

«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»

Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
iReactor вчера в 15:09
Как работают Яндекс.Новости?
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