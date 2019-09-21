Происшествия
BFM.ruАвтобус с российскими туристами перевернулся в Турции
Автобус, в котором находились туристы из России, перевернулся в турецкой Анталье. По предварительным данным, всего пострадали 16 человек, из них 14 — россияне, сообщает «Интерфакс». Авария произошла недалеко от поселка Аксу.
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Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Накануне ночью, во время нанесения очередной серии ударов по пригороду Дамаска, российские боевые самолёты произвели взлёт с российской военной авиабазы «Хмеймим», расположенной в провинции Латакия и направившись на юг арабской республики, фактически сорвали израильские удары по сирийской столице и её окрестностям.
Avia.pro вчера в 04:57
Политика
Порошенко назвал последствия нового госпереворота для Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна может не пережить еще один Майдан в условиях войны.
РБК 18:03
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета вчера в 11:33
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru 10:30
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Футбол
«Витесс» Слуцкого одолел «Фортуну», дважды уступая по ходу матча
ProstoProSport 16:37
Спорт
Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК 17:38
Наука
Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника
МедиаПоток 19 сентября в 12:48
Наука
В клетках семенников мужчин обнаружили каннабиноидные рецепторы
Европейские исследователи обнаружили в клетках семенников человека рецепторы и ферменты эндоканнабиноидной системы, которые могут участвовать в метаболизме эндоканнабиноидов.
N+1 03:59
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь показала новую квартиру в Турции
Специально для подписчиков Дарья подробно рассказала на странице в социальной сети, каким образом ей удалось стать обладательницей ключей от престижного жилища и показала его изнутри.
StarHit.ru 11:00
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Политика
Порошенко рассказал о «домашних» переговорах с Медведчуком
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Пятому каналу» 21 сентября рассказал о «домашних» переговорах с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Известия 16:22
Экономика
Банкротов могут освободить от долгов по штрафам ГИБДД и налогам
«В случае принятия закона с граждан, прошедших процедуру банкротства, будут списываться долги по платежам в бюджет, например налогам, административным штрафам и т. п.»,— рассказал газете председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Коммерсантъ 18 сентября в 03:08
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru вчера в 08:27
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Интернет
Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль
Специалисты компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самое нежелательное сочетание цифр и букв.
Актуальные Новости 12:11
Происшествия
Два сотрудника Росгвардии покончили с собой
Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru 05:16
Гаджеты
Обновленный SSD Samsung с интерфейсом PCIe Gen4 заработает еще лучше
Три нововведения, реализованные в ПО твердотельных накопителей Samsung Electronics с интерфейсом PCIe Gen4, сделают работу устройств еще продуктивнее.
Anonsens вчера в 03:55
Наука
МТС протестировала умный транспорт на сети 5G
Lenta.ru 18 сентября в 09:54
Армия и оружие
Характеристики новейшего российского истребителя МиГ-35 были раскрыты
Разработка МиГ-35 ведется еще с первой половины 2000-х годов, а при его производстве применяется технология истребителя пятого поколения.
Ferra вчера в 12:21
Происшествия
Заблокировавшие вагоны с углем во Львовской области избили полицейских
Ранее сообщалось, что неизвестные блокируют вагоны с углем во Львовской области, так как данный уголь якобы ввезен из России.
Газета.Ru 16:27
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо
В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.
Рамблер вчера в 07:43
Религия
Священник написал объяснительную из-за письма о «московском деле»
Письмо с призывом к справедливому разбирательству по «московскому делу» на момент публикации подписали 168 российских священников.
Дождь 06:50
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
Политика
Кэмерон рассказал в мемуарах о встречах с Путиным
Кэмерон упоминает встречу с Путиным в 2013 году в Сочи, которую он называет столь же значимой, как и переговоры Маргарет Тэтчер и Михаила Горбачева.
ТАСС вчера в 10:25
Армия и оружие
Хуситы призвали аравийскую коалицию принять предложение о прекращении агрессии в Йемене
В пятницу мятежники из "Ансар Аллах" заявили, что намерены прекратить атаки против саудовского королевства в рамках инициативы по достижению мирного урегулирования.
ТАСС 15:40
Происшествия
Число задержанных в ходе протестов в Париже возросло до 152 человек
Число задержанных в Париже, где в субботу проходят акции "желтых жилетов" и шествие в защиту климата, превысило 150 человек.
РИА Новости 11:29