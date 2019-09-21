Происшествия

BFM.ruBFM.ruАвтобус с российскими туристами перевернулся в Турции

Автобус, в котором находились туристы из России, перевернулся в турецкой Анталье. По предварительным данным, всего пострадали 16 человек, из них 14 — россияне, сообщает «Интерфакс». Авария произошла недалеко от поселка Аксу.
Читать в источнике
Комментировать191

Подробнее о событии

Туроператор взял на себя перелет пострадавших в ДТП под Антальей россиян

РБК16:51

В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

ТАСС13:00

Генконсульство РФ в Анталье: в больницах остаются восемь пострадавших в ДТП российских туристов

Интерфакс13:35

В ДТП с автобусом в Турции пострадали 15 россиян

RT на русском12:52

В Турции перевернулся туристический автобус, пострадали 15 россиян

Коммерсантъ12:41

В Анталье перевернулся автобус с россиянами

РИА Новости12:55

Кадры с места ДТП с автобусом в Турции, где пострадали 14 россиян

РЕН ТВ12:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 18:19, Вашингтон
Армия и оружие

Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию

Накануне ночью, во время нанесения очередной серии ударов по пригороду Дамаска, российские боевые самолёты произвели взлёт с российской военной авиабазы «Хмеймим», расположенной в провинции Латакия и направившись на юг арабской республики, фактически сорвали израильские удары по сирийской столице и её окрестностям.
Avia.pro вчера в 04:57
Политика

Порошенко назвал последствия нового госпереворота для Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна может не пережить еще один Майдан в условиях войны.
РБК 18:03
Авто

Российский автопром сокращает производство, готовясь к кризису

32CARS.ru 07:15
Общество

В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности

В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета вчера в 11:33
Происшествия

Американец погиб, делая предложение девушке

Газета.Ru 10:30
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Футбол

«Витесс» Слуцкого одолел «Фортуну», дважды уступая по ходу матча

ProstoProSport 16:37
Спорт

Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК 17:38
Наука

Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника

МедиаПоток 19 сентября в 12:48
Наука

В клетках семенников мужчин обнаружили каннабиноидные рецепторы

Европейские исследователи обнаружили в клетках семенников человека рецепторы и ферменты эндоканнабиноидной системы, которые могут участвовать в метаболизме эндоканнабиноидов.
N+1 03:59
Происшествия

В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

РИА Новости 08:06
Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь показала новую квартиру в Турции

Специально для подписчиков Дарья подробно рассказала на странице в социальной сети, каким образом ей удалось стать обладательницей ключей от престижного жилища и показала его изнутри.
StarHit.ru 11:00
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Политика

Порошенко рассказал о «домашних» переговорах с Медведчуком

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Пятому каналу» 21 сентября рассказал о «домашних» переговорах с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Известия 16:22
Происшествия

В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище

РБК 14:18
Экономика

Банкротов могут освободить от долгов по штрафам ГИБДД и налогам

«В случае принятия закона с граждан, прошедших процедуру банкротства, будут списываться долги по платежам в бюджет, например налогам, административным штрафам и т. п.»,— рассказал газете председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Коммерсантъ 18 сентября в 03:08
Общество

Правила призыва в армию ужесточат

Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru вчера в 08:27
Происшествия

Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области

В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Интернет

Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль

Специалисты компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самое нежелательное сочетание цифр и букв.
Актуальные Новости 12:11
Происшествия

Два сотрудника Росгвардии покончили с собой

Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru 05:16
Гаджеты

Обновленный SSD Samsung с интерфейсом PCIe Gen4 заработает еще лучше

Три нововведения, реализованные в ПО твердотельных накопителей Samsung Electronics с интерфейсом PCIe Gen4, сделают работу устройств еще продуктивнее.
Anonsens вчера в 03:55
Наука

МТС протестировала умный транспорт на сети 5G

Lenta.ru 18 сентября в 09:54
Армия и оружие

Характеристики новейшего российского истребителя МиГ-35 были раскрыты

Разработка МиГ-35 ведется еще с первой половины 2000-х годов, а при его производстве применяется технология истребителя пятого поколения.
Ferra вчера в 12:21
Происшествия

Заблокировавшие вагоны с углем во Львовской области избили полицейских

Ранее сообщалось, что неизвестные блокируют вагоны с углем во Львовской области, так как данный уголь якобы ввезен из России.
Газета.Ru 16:27
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо

В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.
Рамблер вчера в 07:43
Религия

Священник написал объяснительную из-за письма о «московском деле»

Письмо с призывом к справедливому разбирательству по «московскому делу» на момент публикации подписали 168 российских священников.
Дождь 06:50
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru вчера в 04:12
Политика

Кэмерон рассказал в мемуарах о встречах с Путиным

Кэмерон упоминает встречу с Путиным в 2013 году в Сочи, которую он называет столь же значимой, как и переговоры Маргарет Тэтчер и Михаила Горбачева.
ТАСС вчера в 10:25
Армия и оружие

Хуситы призвали аравийскую коалицию принять предложение о прекращении агрессии в Йемене

В пятницу мятежники из "Ансар Аллах" заявили, что намерены прекратить атаки против саудовского королевства в рамках инициативы по достижению мирного урегулирования.
ТАСС 15:40
Происшествия

Число задержанных в ходе протестов в Париже возросло до 152 человек

Число задержанных в Париже, где в субботу проходят акции "желтых жилетов" и шествие в защиту климата, превысило 150 человек.
РИА Новости 11:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное