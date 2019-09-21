Автобус, в котором находились туристы из России, перевернулся в турецкой Анталье. По предварительным данным, всего пострадали 16 человек, из них 14 — россияне, сообщает «Интерфакс». Авария произошла недалеко от поселка Аксу.

Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции

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