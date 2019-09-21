Происшествия

ТАССТАССВ Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
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В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

ТАСС13:00

Генконсульство РФ в Анталье: в больницах остаются восемь пострадавших в ДТП российских туристов

Интерфакс13:35

В ДТП с автобусом в Турции пострадали 15 россиян

RT на русском12:52

В Турции перевернулся автобус с россиянами

Газета.Ru14:27

Под Антальей перевернулся автобус с российскими туристами

РБК12:22

В Анталье перевернулся автобус с россиянами

РИА Новости12:55

Кадры с места ДТП с автобусом в Турции, где пострадали 14 россиян

РЕН ТВ12:19
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В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве

В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
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В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru вчера в 15:27
Общество

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РИА Новости вчера в 19:13
Происшествия

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу вручил ключи от квартир членам экипажа аэробуса А321 "Уральских авиалиний", сумевших посадить аварийный самолет на поле в Подмосковье.
ТАСС 14:27
Происшествия

Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан

Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух сотрудников специальной связи на железнодорожной станции в Брянске.
РЕН ТВ вчера в 13:13
Энергетика

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Даниил Квят: «Ожидаю тяжелую гонку в воскресенье»

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Гороскоп на 21 сентября 2019 года настаивает — занимайтесь творчеством.
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Что-то убивает галактики в самых экстремальных областях Вселенной

Путем картирования звездообразующего газа в галактиках, которые являются примерами дымящегося орудия гашения, вызванного окружающей средой, VERTICO продвинет наше текущее понимание того, как галактики развиваются в самых плотных областях Вселенной, пишет ScienceAlert.
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Министерство обороны РФ опубликовало кадры тренировочного удара ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Сары-Шаган в Казахстане во время учений "Центр-2019".
Российская газета 19 сентября в 22:50
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В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии

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Daimler прекратил разработку бензиновых двигателей

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Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Экспресс газета вчера в 10:38
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