Происшествия
ТАССВ Анталье перевернулся автобус с российскими туристами
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
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Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru вчера в 03:55
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 14:27
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма вчера в 01:24
Происшествия
В Крыму загорелся мужской монастырь
Под Алуштой произошел пожар в мужском Косьмо-Дамиановском монастыре.
РБК 12:13
Политика
Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru вчера в 07:41
Футбол
«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0
Питерский "Зенит" разгромил на своём поле казанский "Рубин" со счётом 5:0 в рамках десятого тура чемпионата России по футболу.
Российская газета 14:03
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Происшествия
Губернатор Свердловской области вручил ключи от квартир экипажу А321
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу вручил ключи от квартир членам экипажа аэробуса А321 "Уральских авиалиний", сумевших посадить аварийный самолет на поле в Подмосковье.
ТАСС 14:27
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух сотрудников специальной связи на железнодорожной станции в Брянске.
РЕН ТВ вчера в 13:13
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Автоспорт
Даниил Квят: «Ожидаю тяжелую гонку в воскресенье»
Sportbox.RU 12:33
Общество
Гороскоп на 21 сентября: День творчества и самостоятельных решений
Гороскоп на 21 сентября 2019 года настаивает — занимайтесь творчеством.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Здоровье
После использования крема для анестезии кровь стала синей
MedikForum.ru вчера в 07:29
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Происшествия
В Париже задержали более 120 участников акции «жёлтых жилетов»
Ранее сообщалось о 65 задержанных на акции «жёлтых жилетов» в столице Франции.
RT на русском 09:32
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Шоу-бизнес
Гоша Куценко возмутился парковкой в центре Москвы за 17 тысяч рублей
По словам Куценко, 23 часа парковки в центре города обошлись в 17,4 тысячи рублей.
Lenta.ru 09:37
Космос
Что-то убивает галактики в самых экстремальных областях Вселенной
Путем картирования звездообразующего газа в галактиках, которые являются примерами дымящегося орудия гашения, вызванного окружающей средой, VERTICO продвинет наше текущее понимание того, как галактики развиваются в самых плотных областях Вселенной, пишет ScienceAlert.
Капитал страны 05:17
Армия и оружие
Попадание «Искандера-М» по цели сняли на видео
Министерство обороны РФ опубликовало кадры тренировочного удара ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Сары-Шаган в Казахстане во время учений "Центр-2019".
Российская газета 19 сентября в 22:50
Происшествия
В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии
В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики.
РБК 12:58
Авто
Daimler прекратил разработку бензиновых двигателей
Вечерний курьер 01:28
Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия 13:53
Футбол
Балтика — Ротор 2:1
КП - Волгоград 12:55
Футбол
Рассказавшая о помощи Роналду в детстве женщина оказалась самозванкой
18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе».
Lenta.ru 14:14
Здоровье
Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату
Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание.
РИА Новости 13:28
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета вчера в 10:38
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Экономика
За пять лет цены на автомобили в России выросли на 76%
С 2014 по 2019 год стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 76 процентов.
Российская газета вчера в 07:38