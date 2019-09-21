Происшествия
ТАССВ Анталье перевернулся автобус с российскими туристами
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
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Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Футбол
«Витесс» Слуцкого одолел «Фортуну», дважды уступая по ходу матча
ProstoProSport 16:37
Футбол
Артем Дзюба: всегда любил VAR, а теперь ненавижу
Вести.Ru 16:15
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 03:00
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском 19 сентября в 23:25
Политика
Байден призвал Трампа обнародовать запись беседы с Зеленским
Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского главу Дональда Трампа обнародовать транскрипт телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Политика Сегодня 05:22
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила рекорды Загитовой на турнире в Братиславе
Напомним, предыдущие рекорды принадлежали Алине Загитовой, которая набрала на соревнованиях 158,50 балла в произвольной программе и 238,43 — по сумме.
ФАН 08:46
Происшествия
Врио начальника красноярской колонии отстранили из-за стриптиза
В Красноярской области временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 отстранен от работы до окончания служебной проверки.
Инфо24 вчера в 11:16
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru 10:30
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату
Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание.
РИА Новости 13:28
Политика
Украина может не пережить еще один Майдан, считает Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина может не пережить еще один Майдан в условиях войны.
РИА Новости 14:58
Политика
Порошенко рассказал о «домашних» переговорах с Медведчуком
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Пятому каналу» 21 сентября рассказал о «домашних» переговорах с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Известия 16:22
Гаджеты
Компания Xiaomi показала смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
Китайская компания Xiaomi опубликовала изображение своего нового смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, презентация которого пройдет уже на следующей неделе.
UfaTime.ru вчера в 05:04
Происшествия
Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась
РИА Новости 14:23
Происшествия
При землетрясении в Албании ранены более 40 человек
В результате землетрясения в Албании ранены более 40 человек, порядка десяти зданий разрушены в столице Тиране.
BFM.ru 14:01
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru вчера в 08:27
Здоровье
ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов
Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.
REGNUM 14:01
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Авто
Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России
21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.
Автоновости дня 19 сентября в 08:39
Футбол
«Торпедо» одержало девятую подряд победу в ФНЛ, обыграв «Томь»
Московское "Торпедо" одержало девятую подряд победу в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), обыграв в 14-м туре томскую "Томь".
РИА Новости 12:20
Шоу-бизнес
Волочкова научит Бузову садиться на шпагат
Балерина Анастасия Волочкова пообещала, что может научить телеведущую и певицу Ольгу Бузова садиться на шпагат.
NewInform 10:10
Путешествия
Десятки российских туристов отказались заселять в отель в Турции
Не менее 30 туристов из России столкнулись с неприятной ситуацией в Турции. Они оплатили номера в отеле, но их отказались туда заселять.
Московский Комсомолец 12:40
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Уточняется, что позже администрация детского сада согласилась принять девочку, но только после проведения операции на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы она могла ходить в садик и играть с детьми.
Газета.Ru вчера в 15:27
Политика
В Белом доме назвали Украину оккупантом части российских территорий
Высокопоставленный представитель администрации США, комментируя журналистам предстоящую встречу президента Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским и вопросы, которые будут подниматься на этих переговорах, заявил, что главы обсудят возможного того, чтобы все стороны, "включая тех, кто оккупирует российские территории", придерживались минских договоренностей.
Московский Комсомолец 02:30
Происшествия
Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир
"Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.
РИА Новости 14:03
Космос
Последняя ракета-носитель «Союз-ФГ» собрана на Байконуре
Ракету-носитель «Союз-ФГ» полностью собрали на космодроме Байконур.
Вечерняя Москва 13:37