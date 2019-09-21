Происшествия
ТАССВ Анталье перевернулся автобус с российскими туристами
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
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Происшествия
Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю
Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.
РБК 16:23
Авто
В продаже появился 37-летний Mercedes-Benz с заводской гарантией
Невзирая на солидный возраст в 37 лет, машина проехала всего 35 000 км. Специалистами Mercedes была произведена замена глушителя, моторчиков передних ЭСП, а также они обслужили кондиционер, что дало возможность привести авто почти к изначальному состоянию.
CarsWeek.ru 18:09
Спорт
Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК 17:38
Армия и оружие
В Саудовской Аравии назвали войну с Ираном последним вариантом
Саудовская Аравия предпримет все меры для защиты от Исламской Республики Иран, однако военный сценарий является "последним вариантом".
Московский Комсомолец 17:51
Политика
Украина отменила участие в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости 04:32
Политика
МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».
РБК вчера в 20:20
Здоровье
В России состоится Всемирный день доноров костного мозга
Каждую третью субботу сентября в более чем 50 странах отмечается Всемирный день доноров костного мозга.
Би-порт 19 сентября в 10:15
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru 10:36
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.
РБК 17:28
Политика
На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
Известия вчера в 14:33
Наука
Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника
МедиаПоток 19 сентября в 12:48
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда
21 сентября на предсезонном турнире в Словакии российская фигуристка Александра Трусова на первом для себя международном турнире установила два мировых рекорда.
МонаВиста 10:51
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова намерена научить Ольгу Бузову садиться на шпагат
Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова заверила, что может научить Ольгу Бузову садиться на шпагат.
Дни24 09:10
Футбол
«Крылья Советов» не намерены предлагать контракт Мамаеву
Sportbox.RU 16:36
Общество
Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон
Коммерсантъ 17:59
Здоровье
Наращивание ресниц может привести к опасным заболеваниям
Волгоградская правда 18 сентября в 22:18
Экономика
Из-за снижения уловов в России подорожал лосось
Цены на лосося в России резко выросли в связи со снижением уловов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19 сентября в 19:16
Гаджеты
Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A
Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).
Astera 19 сентября в 05:19
Политика
Порошенко попытался оправдаться за то, что не обменял Сенцова
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что еще в 2014 году обсуждал с главой российского государства Владимиром Путиным вопрос об обмене Олега Сенцова на задержанных российских журналистов, но российский лидер отказался выдавать его из-за предъявленных Сенцову тяжких обвинений - в терроризме.
РИА Новости 15:32
Политика
Премьер Словакии напомнил о роли советской армии в освобождении страны
Словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила советская армия.
RT на русском 18:16
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Кино
Новый фильм с Уиллом Смитом произвел фурор среди первых зрителей
Экономика сегодня 03:12
Политика
США освободили от торговых пошлин несколько сотен китайских товаров
ИА «Ореанда-Новости» Администрация США приняла решение о временной отмене торговых пошлин в отношении более чем на 400 товаров из Китая.
Ореанда-Новости 04:40
Футбол
Cоздана петиция в поддержку незасчитанного гола Дзюбы
После матча 10-го тура чемпионата России с «Рубином» Артём лично обратился к болельщикам с просьбой создать петицию и зачитать один из его двух незасчитанных голов в зачёт клуба Григория Федотова.
Чемпионат 19:25
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала свой новый дом
Новость о новом доме Ксения обнародовала в начале этого года, всех, конечно, взволновало известие о двух детских комнатах.
7Дней.ру вчера в 07:00
Здоровье
Минздрав предложил сделать лекарства бесплатными для россиян
Россияне должны получать жизненно важные лекарства бесплатно или с большой скидкой, считают в Минздраве.
Экономика сегодня 07:54
Авто
Продажи Lada Largus приостановлены из-за дефекта
Специалисты компании обнаружили возможный дефект в топливной системе определенных версий Lada Largus.
SpeedMe 19 сентября в 01:48
Происшествия
Посадившему самолет на кукурузном поле экипажу подарили квартиры
Самолет с 226 пассажирами и семью членами экипажа благополучно приземлился посреди кукурузного поля в Подмосковье практически сразу после вылета из аэропорта Жуковского.
Российская газета 18:16
Шоу-бизнес
Раскрыты размеры пенсий российских артистов
Lenta.ru 19:26