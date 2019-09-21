Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.

В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

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