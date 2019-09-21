Происшествия

ТАССТАССВ Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
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В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

ТАССвчера в 13:00

В Анталье перевернулся автобус с россиянами

РИА Новостивчера в 12:55

В Турции перевернулся автобус с россиянами

Газета.Ruвчера в 14:27

В ДТП с автобусом в Турции пострадали 15 россиян

RT на русскомвчера в 12:52

Под Антальей перевернулся автобус с российскими туристами

РБКвчера в 12:22

Генконсульство РФ в Анталье: в больницах остаются восемь пострадавших в ДТП российских туристов

Интерфаксвчера в 13:35

Кадры с места ДТП с автобусом в Турции, где пострадали 14 россиян

РЕН ТВвчера в 12:19
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 02:03, Вашингтон
Общество

Синоптики рассказали о траектории тайфуна «Тапа» в Приморье

РИА Новости 00:36
Шоу-бизнес

Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Армия и оружие

В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 19 сентября в 16:45
Здоровье

ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов

Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.
REGNUM вчера в 14:01
Энергетика

Nikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти

Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии.
ТАСС 00:46
Футбол

Дзюба стал объектом шуток из-за реакции на отмененный гол

Известия 00:48
Путешествия

Названы основные причины смерти российских туристов в Турции

РИА Новости вчера в 20:36
Шоу-бизнес

Стартовали съемки новой комедии «Друг на продажу» с Дмитрием Нагиевым

Стартовали съемки новой комедии "Друг на продажу" с Дмитрием Нагиевым Подробностей, впрочем, Ирина разглашать не стала, но и без интригующей подписи не обошлась.
Вокруг ТВ 20 сентября в 06:17
Политика

В Великобритании лейбористы оказались в кризисе из-за Brexit

Британская оппозиционная Лейбористская партия оказалась в кризисе из-за грядущего выхода Великобритании из Евросоюза.
РЕН ТВ вчера в 22:06
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в доме и гараже в Удмуртии

РБК 00:22
Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости 20 сентября в 19:13
Футбол

В Катаре вратарь привез нелепый гол уже на 10-й секунде матча

Голкипер катарского клуба «Аль-Шахания» Халифа Аль-Досари стал соавтором курьезного гола, пропущенного его командой уже на 10-й секунде матча чемпионата страны против «Аль-Араби».
Sport24.ru 20 сентября в 22:53
Происшествия

Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов

Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41
Футбол

Хеведес оценил расклады «Локомотива» в Лиге чемпионов

Защитник московского "Локомотива" и сборной Германии Бенедикт Хеведес оценил расклады в квартете D Лиги чемпионов.
Газета.Ru 00:26
Армия и оружие

Северный флот опробовал боевую стрельбу в Баренцевом море

Как сообщает РИА Новости, в ходе учений в районе архипелага Земля Франца-Иосифа воздушному нападению условного противника противостояли такие корабли арктической группировки флота, как большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога".
Российская газета 19 сентября в 10:35
Космос

NASA защитило эскизный проект телескопа WFIRST

N+1 17 сентября в 20:02
Происшествия

Ребенок с четырьмя ногами и тремя руками родился в Индии

Девочка родилась с четырьмя ногами и тремя руками в индийском городе Тонка. Об этом пишет The Mirror, прикрепляя фотографии.
Газета.Ru вчера в 21:41
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Происшествия

В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.
РИА Новости вчера в 08:06
Экономика

В правительстве одобрен проект, который обеспечит доплаты пенсионерам

Правительство приняло решение по законопроекту о назначении субсидий регионам на социальные доплаты, предусмотренные для неработающих пенсионеров.
Южный Федеральный вчера в 11:18
Религия

Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Газета.Ru вчера в 03:19
Армия и оружие

Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение США отправить дополнительные войска и вооружение в Саудовскую Аравию в ответ на нападение на нефтяные месторождения.
РБК вчера в 23:43
Общество

Гороскоп на 21 – 27 сентября: кому повезет на следующей неделе

Что ждет нас на неделе с 21-27 сентября. Посмотрим, кому повезет, а кому нужно быть особенно аккуратными.
Алтайская правда 19 сентября в 22:33
Политика

Порошенко в тюрьму не собирается

На фоне претензий Генпрокуратуры бывший президент Украины Петр Порошенко дал интервью, в котором рассказал о своем отношении к расследованиям, в которых фигурирует его имя.
Вести.Ru 01:37
Политика

На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли

Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
Известия 20 сентября в 14:33
Футбол

РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 20 сентября в 09:53
Политика

Дональд Трамп назвал бессмысленными действия США на Украине

21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что действия Соединенных Штатов на Украине бессмысленны.
МонаВиста вчера в 10:16
Теннис

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В финале турнира St.Petersburg Open Медведев сразится с хорватом Борной Чоричем.
GoTennis.ru вчера в 11:20
Происшествия

Двое российских военных ранены в Таджикистане

Газета.Ru вчера в 13:20
Экономика

Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию

Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
Ведомости вчера в 09:35
Как работают Яндекс.Новости?
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