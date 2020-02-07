Общество

Красная веснаКрасная веснаВ Антарктиде зафиксировали рекордное потепление

Аналогичный процесс потепления был зафиксирован и в другой части континента, на второй аргентинской станции Марамбио — там был побит рекорд 2013 года — с + 13, 8°C температура поднялась до + 14, 1°C.
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Метеоролог проанализировал температурную аномалию в Антарктиде

Аргументы и Фактывчера в 22:32

В Антарктиде зафиксировали рекордное потепление

Красная веснавчера в 07:34

Эксперт рассказал об аномально высоких температурах в Антарктиде

РИА Новостивчера в 19:07

В Антарктиде зафиксировали 18,3 градуса тепла

Известиявчера в 09:44

В Антарктиде зафиксировали самую высокую температуру в истории

МИР 24вчера в 07:49

Температура в Антактиде повышается, сообщила представитель Всемирной метеорологической организации ООН Клэр Нуллис

Эхо Москвывчера в 22:33

В Антарктиде зафиксирован новый температурный максимум

Rambler News Serviceвчера в 07:30
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«Союз» с 34 спутниками OneWeb стартовал с космодрома Байконур

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ВОЗ заявила об истощении мировых запасов медицинских масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что мировые запасы медицинских масок истощились на ближайшие полгода.
ФАН вчера в 19:42
Общество

В Китае американец умер от коронавируса

Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 34,5 тысячи человек, из них 722 умерли.
РИА Новости 00:19
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Экстрадированный во Францию Винник начал выходить из голодовки

Посол России в Париже Алексей Мешков сообщил, что экстрадированный из Греции во Францию россиянин Александр Винник начал выходить из голодовки.
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Хоккей

Защитник «Тампы» Сергачев назвал Василевского лучшим вратарем в мире

Российский защитник клуба НХЛ "Тампа Бэй" Михаил Сергачев назвал своего одноклубника и соотечественника Андрея Василевского лучшим хоккейным голкипером в мире.
РИА Новости вчера в 04:11
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Власти Казахстана назвали причину массовой драки с погибшими

ФАН 02:30
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UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем

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Происшествия

Главу УФСИН по Северной Осетии арестовали по делу о растрате

Ленинский районный суд Владикавказа арестовал на месяц начальника УФСИН по Северной Осетии Юрия Емельянова, сообщает региональная прокуратура.
Коммерсантъ вчера в 15:47
Хоккей

Ковальчук заинтересовал три клуба НХЛ

Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук попал в список интересов трех клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Sportsnet.
Газета.Ru вчера в 18:35
Здоровье

Диетолог назвала главный симптом жировой болезни печени

Испанский диетолог Айтор Санчес рассказала о главном симптоме жировой болезни печени, а также объяснила, как правильно питаться человеку с таким диагнозом.
Вечерняя Москва 01:03
Общество

Исполнившей гимн Украины в нижнем белье Морозюк грозит тюремный срок до 3 лет

Несколько дней назад на своей странице в инстаграме девушка опубликовала видео, на котором исполняет гимн Украины в нижнем белье.
Sport24.ru 03:31
Энергетика

РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
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Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
BFM.ru 01:20
Технологии

Microsoft выпустила обновление для Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для Windows 7, исправляющее ошибку в финальной версии операционной системы, сообщает 8 февраля Windows Latest.
REGNUM 04:45
Политика

Саакашвили откроет в Грузии штаб по борьбе с Иванишвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили откроет в Грузии свой личный штаб для мобилизации сторонников на борьбу с режимом олигарха Иванишвили и использует для этого открытую им же президентскую библиотеку его имени.
REGNUM 02:50
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Происшествия

Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин

Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 10:59
Происшествия

Россиянин изнасиловал 16-летнюю студентку на кладбище

В Тамбовской области 35-летний местный житель изнасиловал на кладбище 16-летнюю студентку колледжа.
Lenta.ru 04:37
Шоу-бизнес

Юлий Гусман назвал свою пенсию «безобразной»

Ставлю спектакли и фильмы, когда получается. Пенсия безобразная, но что делать.
Свободная Пресса вчера в 23:10
Фигурное катание

Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
News.ru вчера в 11:29
Технологии

Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru 06 февраля в 15:48
Футбол

«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Партизаном»

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Футбол

Дзадза может перейти в «Локомотив»

Одним из вариантов является форвард "Торино" Симоне Дзадза, который успел засветиться в "Ювентусе" (8 голов), "Валенсии" (19 голов), "Вест Хэме" (за английский клуб не забивал).
Sport.ru 02:29
Единоборства

Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию

В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
RT на русском вчера в 16:01
Политика

Трамп считает, что Пелоси нарушила закон, разорвав текст его речи

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси преступила закон, разорвав текст ежегодного обращения американского президента Дональда Трампа "О положении страны".
ТАСС вчера в 13:45
Армия и оружие

МИД России сообщил о гибели российских военных в Сирии

В Идлибской зоне деэскалации в Сирии погибли российские и турецкие военные специалисты, сообщил МИД России.
Телеканал RTVI 06 февраля в 04:00
Шоу-бизнес

Отец Началовой рассказал, что певица плакала в коме перед смертью

Отец известной российской певицы Юлии Началовой, скончавшейся в марте 2019 года, рассказал, что его дочь, находясь в коме, плакала за несколько дней до смерти.
Народные новости вчера в 18:10
Политика

Путин и Мишустин поздравили РУДН с 60-летием

Президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин поздравили с 60-летним юбилеем преподавателей, учащихся и выпускников Российского университета дружбы народов (РУДН).
РБК 04:52
Политика

Уволен сотрудник Белого дома, выступивший с показаниями против Трампа

Эксперт по Украине из Совета национальной безопасности США Александр Виндман уволен, передает РИА Новости сообщение Белом доме.
Российская газета вчера в 17:01
Происшествия

В США баскетболисты избили своего тренера

По информации сотрудников правоохранительных органов, баскетболисты избили тренера во вторник вечером прям перед входом в школу.
РИА Новости 00:50
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