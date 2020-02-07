Общество
Телеканал RTVIВ Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру
Метеонаблюдение на станции ведется с 1961 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован 24 марта 2015 года, тогда температура составила 17,5°C. При этом на другой аргентинской станции Марамбио также был побит рекорд для февраля с 1971 года — 14,1°C. Предыдущий рекорд (13,8 °C) был установлен в 2013 году.
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Армия и оружие
Турция перебросила в Сирию 500 солдат и танки
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Экономика
В правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке
Нынешняя ставка по ипотеке завышена, необходимо искать возможности для её снижения.
Общество
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Происшествия
СК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью
Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.
Происшествия
Начальник УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате
Гаджеты
В России начинаются продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro
Компания Huawei объявила о запуске открытых продаж смартфона Mate 30 Pro в России.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа
Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
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Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере
Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
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Персонажи «Друзей» снова соберутся вместе
Как передает Deadline, Мэттью Перри (который ранее активно противился такому проекту), Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Мэтт Леблан появятся в новом часовом эпизоде легендарного шоу - специально для стриминга HBO Max.
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Кихира выиграла короткую программу на чемпионате четырех континентов
Японская фигуристка Рика Кихира стала лучшей в короткой программе на чемпионате четырех континентов (ЧЧК).
Политика
Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину
Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Общество
В Крыму увеличились запасы в водохранилищах за счет осадков
Наполнение водохранилищ Крыма продолжается, однако крымчанам стоит бережно относиться к водным ресурсам, заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
Политика
Патрушев отреагировал на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
Угрозы Соединенных Штатов в адрес РФ из-за Венесуэлы направлены на поддержку оппозиционных сил в Боливарианской Республике.
Хоккей
Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения «Баффало»
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Армия и оружие
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников
Как пишет издание, недавно Россия запустила небольшой спутник, который "наблюдает за американским разведывательным аппаратом".
Общество
Кабмин одобрил повышение возраста ректоров до 70 лет
Правительство РФ одобрило проект федерального закона о повышении предельного возраста для руководителей и заместителей руководителей вузов с 65 до 70 лет.
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
Авто
Новый Volkswagen Polo для России превратили в лифтбек
Седан Volkswagen Polo представлен в России порядка десяти лет, а вот новая модель уже станет пятидверным лифтбеком.
Музыка
Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель
Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Кино
Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы
Уточняется, что это связано с требованием властей. По информации издания, 5 запретов связаны с требованиями властей Сингапура.
Происшествия
В США баскетболисты избили своего тренера
По информации сотрудников правоохранительных органов, баскетболисты избили тренера во вторник вечером прям перед входом в школу.
Происшествия
Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии
Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое сейчас находится рядом с портом Йокогама.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Политика
Трамп уволил нескольких человек за показания против него
Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Шоу-бизнес
Юлий Гусман назвал размер своей пенсии
Режиссер театра и кино, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман рассказал, какую пенсию получает.
Происшествия
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе
Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Кино