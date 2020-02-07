Общество

Телеканал RTVIТелеканал RTVIВ Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру

Метеонаблюдение на станции ведется с 1961 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован 24 марта 2015 года, тогда температура составила 17,5°C. При этом на другой аргентинской станции Марамбио также был побит рекорд для февраля с 1971 года — 14,1°C. Предыдущий рекорд (13,8 °C) был установлен в 2013 году.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

В Антарктиде зафиксировали 18,3 градуса тепла

Известиявчера в 09:44

Температура в Антактиде повышается, сообщила представитель Всемирной метеорологической организации ООН Клэр Нуллис

Эхо Москвывчера в 22:33

Эксперт рассказал об аномально высоких температурах в Антарктиде

РИА Новостивчера в 19:07

Метеоролог проанализировал температурную аномалию в Антарктиде

Аргументы и Фактывчера в 22:32

В Антарктиде зафиксировали самую высокую температуру в истории

МИР 24вчера в 07:49

В Антарктиде зафиксировали рекордное потепление

Красная веснавчера в 07:34

В Антарктиде зафиксирован новый температурный максимум

Rambler News Serviceвчера в 07:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Армия и оружие

Турция перебросила в Сирию 500 солдат и танки

RuNews24.ru 03:04
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru 01:46
Экономика

В правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке

Нынешняя ставка по ипотеке завышена, необходимо искать возможности для её снижения.
RT на русском вчера в 05:48
Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
Происшествия

СК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью

Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.
REGNUM вчера в 14:04
Происшествия

Начальник УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате

Российская газета вчера в 05:01
Гаджеты

В России начинаются продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro

Компания Huawei объявила о запуске открытых продаж смартфона Mate 30 Pro в России.
UfaTime.ru 06 февраля в 04:24
Экономика

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 18:31
Шоу-бизнес

Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере

Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Московский Комсомолец вчера в 09:08
Культура

Персонажи «Друзей» снова соберутся вместе

Как передает Deadline, Мэттью Перри (который ранее активно противился такому проекту), Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Мэтт Леблан появятся в новом часовом эпизоде легендарного шоу - специально для стриминга HBO Max.
Российская газета вчера в 07:26
Фигурное катание

Кихира выиграла короткую программу на чемпионате четырех континентов

Японская фигуристка Рика Кихира стала лучшей в короткой программе на чемпионате четырех континентов (ЧЧК).
МК-Спорт 06 февраля в 09:32
Политика

Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину

Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Культуромания вчера в 11:26
Общество

В Крыму увеличились запасы в водохранилищах за счет осадков

Наполнение водохранилищ Крыма продолжается, однако крымчанам стоит бережно относиться к водным ресурсам, заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
РИА Новости 03:29
Политика

Патрушев отреагировал на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы

Угрозы Соединенных Штатов в адрес РФ из-за Венесуэлы направлены на поддержку оппозиционных сил в Боливарианской Республике.
Наша версия вчера в 10:33
Хоккей

Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения «Баффало»

Газета.Ru вчера в 22:05
Происшествия

Возбуждено дело по факту ДТП с детской спортивной командой в Кемерове

ТАСС вчера в 23:36
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Армия и оружие

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников

Как пишет издание, недавно Россия запустила небольшой спутник, который "наблюдает за американским разведывательным аппаратом".
РИА Новости вчера в 23:06
Общество

Кабмин одобрил повышение возраста ректоров до 70 лет

Правительство РФ одобрило проект федерального закона о повышении предельного возраста для руководителей и заместителей руководителей вузов с 65 до 70 лет.
News.ru 02:41
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
РБК 06 февраля в 06:29
Авто

Новый Volkswagen Polo для России превратили в лифтбек

Седан Volkswagen Polo представлен в России порядка десяти лет, а вот новая модель уже станет пятидверным лифтбеком.
Tvoe-avto.com 05 февраля в 15:21
Музыка

Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель

Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Rusargument вчера в 10:02
Кино

Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Уточняется, что это связано с требованием властей. По информации издания, 5 запретов связаны с требованиями властей Сингапура.
Мой Брянск 02:09
Происшествия

В США баскетболисты избили своего тренера

По информации сотрудников правоохранительных органов, баскетболисты избили тренера во вторник вечером прям перед входом в школу.
РИА Новости 00:50
Происшествия

Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии

Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое сейчас находится рядом с портом Йокогама.
Российская газета 05 февраля в 19:37
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Политика

Трамп уволил нескольких человек за показания против него

Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Интерфакс 02:03
Шоу-бизнес

Юлий Гусман назвал размер своей пенсии

Режиссер театра и кино, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман рассказал, какую пенсию получает.
Известия вчера в 19:11
Происшествия

В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе

Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Российская газета 06 февраля в 11:29
Кино

Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»

Народные новости 06 февраля в 17:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное