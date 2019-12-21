Происшествия

ТАССТАССВ Апатитах подростки избили полицейских

Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.
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Из-за избиения полицейских в Апатитах возбудили уголовное дело

Северпост13:59

Опубликовано видео драки школьников с полицейскими в Апатитах

РИА Новости12:10

Избиением полицейских в Апатитах займётся Следком

Би-порт08:03

С подростками, напавшими на полицейских в Апатитах, провели беседу

РЕН ТВ10:42

Двое полицейских пострадали в драке возле апатитского дворца культуры

Вечерний Мурманск08:31

В полиции начали служебную проверку по массовой драки с подростками в Апатитах

КП - Мурманск08:15

До пяти лет тюрьмы грозит избившим полицейских в Апатитах

Мурманский вестник12:52
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Политика

Трамп подписал оборонный бюджет с санкциями против России

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу, 20 декабря, оборонный бюджет на 2020 год, передает телеканал Fox News.
Известия вчера в 20:36
Армия и оружие

В Кремле оценили заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с заявлением начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова о том, что НАТО готовится к крупномасштабному военному конфликту.
РЕН ТВ 18 декабря в 10:28
Происшествия

Комиссия СПЧ просит расследовать задержание журналистов на Лубянке

Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека просит Генпрокуратуру и Следственный комитет расследовать необоснованные задержания журналистов после ЧП на Лубянке и применение к ним силы.
BFM.ru 12:09
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 10:35
Энергетика

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа.
RT на русском 10:07
Происшествия

Получивший огнестрельное ранение в Саратове полицейский умер

Сотрудник полиции, получивший огнестрельное ранение во время исполнения служебных обязанностей в Саратове, скончался в больнице.
RT на русском 17:11
Наука

Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины

Исследователи из Копенгагенского института смогли выявить ДНК человека из маленького кусочка смолы возрастом 5,7 тыс. лет, обнаруженного в ходе археологических изучений в местечке Сюльтхольм на юге Дании.
Evo-rus.com 19 декабря в 01:53
Футбол

Блинд выбыл на неопределенный срок из-за проблем с сердцем

Защитник «Аякса» и сборной Нидерландов Дейли Блинд объявил, что пропустит какое-то время из-за проблем с сердцем.
Sportbox.RU 08:31
Космос

Корабль «Орел» оказался способен на три полета к Луне вместо десяти

Аргументы и Факты вчера в 21:11
Здоровье

Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю

Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
Lenta.ru вчера в 19:33
Армия и оружие

Россия запланировала полеты ракетоносцев за рубеж в 2020 году

Известия 13:14
Экономика

Миллиарды теряет Россия из-за загрязненного воздуха

Россия из-за грязного воздуха теряет сотни миллиардов долларов.
Цензуры.Нет вчера в 03:29
Экономика

С 1 января в России вырастут цены на водку и коньяк

С 1 января 2020 года в России повысятся минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия.
Газета.Ru вчера в 12:46
Энергетика

Россия и Украина согласовали условия тарифа по транзиту газа в Европу

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина достигли тарифного соглашения по транзиту газа в Европу.
Газета.Ru 10:01
Политика

Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Lenta.ru 17:15
Авто

В гараже нашли «Волгу» 1989 года выпуска почти без пробега

Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.
Автоновости дня 19 декабря в 11:24
Общество

В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры

В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.
Вести.Ru 09:25
Космос

Корабль Starliner планируется вернуть на Землю через 48 часов — Boeing

Красная весна вчера в 10:39
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в 18-м туре АПЛ

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Лестер Сити».
RT на русском 14:23
Происшествия

В Самарской области в детсады и школы доставляли испорченное мясо

Российская газета 04:53
Экономика

Бюджета Украины не хватило на декабрь

Недовыполнение государственного бюджета Украины стало причиной сокращения расходов в декабре.
REGNUM 19 декабря в 03:11
Энергетика

Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины

С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).
Взгляд.ру 13:00
Происшествия

В Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке

Правоохранительные органы Германии, вероятно, предотвратили теракт на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в центре Берлина.
Lenta.ru 17:04
Армия и оружие

Эрдоган раскритиковал деятельность «ЧВК Вагнера» в Ливии

По словам Эрдогана, Турция продолжит делать все возможное для нормализации обстановки в Ливии.
RuNews24.ru вчера в 09:06
Политика

Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов в стране.
РИА Новости вчера в 07:50
Общество

Минтруд согласовывает поправки в ТК по отраслевой оплате врачей

Минтруд согласовывает поправки в Трудовой кодекс, которые касаются передачи правительству полномочий установления отраслевой системы оплаты труда в здравоохранении, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 05:37
Здоровье

Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости вчера в 04:58
Происшествия

Две машины сгорели после аварии в центре Москвы

В центре Москвы на Садовом кольце два автомобиля сгорели после аварии.
Российская газета 14:39
Энергетика

В «Нафтогазе» рассказали о новом транзитном договоре с «Газпромом»

«Нафтогаз Украины» станет посредником между «Газпромом» и компанией «Оператор ГТС Украины» в рамках нового транзитного договора между Украиной и РФ, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
News.ru 14:29
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в мотеле Лас-Вегаса

Как минимум пять человек погибли, еще 13 пострадали при пожаре в мотеле Alpine Motel Apartments в Лас-Вегасе.
Известия 14:26
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