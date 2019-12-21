Происшествия
ТАССВ Апатитах подростки избили полицейских
Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.
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Общество
В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Кино
В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Как сообщает ToDay News Ufa, в четверг в России стартовал девятый эпизод «Звездных войн» под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker.
Происшествия
В центре Москвы две машины загорелись после ДТП
Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в матче АПЛ
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в использовании лазерного оружия на Донбассе
Украинская сторона обвинила непризнанные республики Донбасса в минометном обстреле своих позиций из орудий 82-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри сбегут из Великобритании в Рождество
Журналисты в последнее время нелестно отзываются о Меган Маркл и принце Гарри, поскольку представители королевской семьи совершают неординарные поступки.
Гаджеты
Карты RX 5600 XT могут выйти только с 6 ГБ памяти
Сообщается, что на сайте регулятора было замечено несколько видеокарт семейства Radeon RX 5600 XT компании Gigabyte.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в купальнике снялась для журнала в пенном джакузи
На одном из фото Климова запечатлена в джакузи. Актриса облачена в голубой купальник, поверх которого можно заметить пену.
Единоборства
Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров посредством социальных сетей предложил поединок бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, а своим подписчикам — определить вид спорта, в котором может состояться подобный бой.
Кино
Американский Геральт. Как первые зрители оценили сериал «Ведьмак»
Общество
Правительство одобрило изменения в закон о воинской службе
Изменения затронули статьи 38 закона «О воинской обязанности и военной службе».
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено
Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Политика
В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа
По мнению Института национальной памяти, "прелюдией к вооруженной агрессии третьего Рейха и СССР было их взаимное соглашение от 23 августа 1939 года, известное как пакт Молотова-Риббентропа".
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Политика
Зюганов допускает проведение досрочных выборов президента РФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключает, что в России могут быть проведены досрочные президентские выборы.
Спорт
СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Единоборства
Кудряшов победил Пейсара раздельным решением судей
Общество
Стали известны детали контракта России и Украины по транзиту газа
Новый российско-украинский контракт предполагает транзит газа в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Политика
Украинцы вне себя: Керченский пролив закрыли из-за Крымского моста
В связи с последним этапом подготовки Керченский пролив частично перекрыли.
Фигурное катание
Загитова попробовала себя в парном катании
Российская фигуристка Алина Загитова попробовала выполнить элемент из парного катания. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте teamzagitova.
Авто
Обновленная LADA 4x4 восхитила журналистов из США
Обновленная LADA 4x4 приобрела обновления во внешнем и внутреннем пространстве, новую приборную панель, удобные задние кресла для пассажиров второго ряда с подголовниками.
Кино
Опубликован трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»
Политика
Лавров назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе
«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — цитирует РИА Новости Лаврова.
Политика
Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины
Газпром и «Нафтогаз Украины» сумели-таки договориться о параметрах нового транзитного соглашения вместо прежнего, заключённого ещё Юлией Тимошенко.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Общество
В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры
В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.
Технологии
В Китае запустят искусственное Солнце
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Футбол
Новый тренер «Ротора» пообещал сохранить костяк команды
Как отметил главный тренер «Ротора», сейчас ему нужно познакомиться с составом команде, увидеть потенциал каждого футболиста и создать крепкий коллектив: — То место, которое сейчас занимает «Ротор» — это, прежде всего, заслуга тренерского штаба, который работал до меня и тех ребят, которые выходили на поле.
Культура
Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей
Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.