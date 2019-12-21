Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

Происшествия В центре Москвы две машины загорелись после ДТП Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.

Единоборства Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко Глава Чечни Рамзан Кадыров посредством социальных сетей предложил поединок бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, а своим подписчикам — определить вид спорта, в котором может состояться подобный бой.

Политика В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа По мнению Института национальной памяти, "прелюдией к вооруженной агрессии третьего Рейха и СССР было их взаимное соглашение от 23 августа 1939 года, известное как пакт Молотова-Риббентропа".

Кино Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.

Спорт СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.

Общество Стали известны детали контракта России и Украины по транзиту газа Новый российско-украинский контракт предполагает транзит газа в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Авто Обновленная LADA 4x4 восхитила журналистов из США Обновленная LADA 4x4 приобрела обновления во внешнем и внутреннем пространстве, новую приборную панель, удобные задние кресла для пассажиров второго ряда с подголовниками.

Политика Лавров назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе «Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Происшествия Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.

Общество В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.

Технологии В Китае запустят искусственное Солнце Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.

Футбол Новый тренер «Ротора» пообещал сохранить костяк команды Как отметил главный тренер «Ротора», сейчас ему нужно познакомиться с составом команде, увидеть потенциал каждого футболиста и создать крепкий коллектив: — То место, которое сейчас занимает «Ротор» — это, прежде всего, заслуга тренерского штаба, который работал до меня и тех ребят, которые выходили на поле.