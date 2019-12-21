Происшествия

ТАССТАССВ Апатитах подростки избили полицейских

Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.
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Кудряшов победил Пейсара в рейтинговом бою

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«Интер» дома разгромил «Дженоа»

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