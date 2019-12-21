Происшествия
ТАССВ Апатитах подростки избили полицейских
Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.
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Политика
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России возможно проведение досрочных выборов президента.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Энергетика
Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза»
Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза».
Политика
Глава «Нафтогаза» оценил санкции против «Северного потока-2»
Ранее Министерство финансов США сообщило, что вступили в силу санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Происшествия
В Саратове полицейский получил огнестрельное ранение
По данным ведомства, около дома №3 по Киевскому проезду в Заводском районе Саратова сотрудник патрульно-постовой службы полиции Саратова получил огнестрельное ранения при исполнении служебных обязанностей.
Шоу-бизнес
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.
Политика
Украина пытается вырвать у «Газпрома» $3 миллиарда и новый контракт
«СП»: — Ранее Коболев говорил, что если контракт не успеют подписать до конца года, то переговоры по транзиту могут перенести на весну.
Происшествия
В Санкт-Петербурге охранники устроили перестрелку у нефтепровода
На окраине Санкт-Петербурга охранники нефтепровода из ПАО «Транснефть» попали в перестрелку при исполнении служебных обязанностей.
Политика
Трамп добился отказа от выделения срочной военной помощи Украине
В Белом доме смогли добиться от демократов в Конгрессе отказа от жесткой формулировки, которая предполагала выделение срочной военной помощи Украине.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой
Ранее Кадыров опубликовал в Instagram видео, в котором бросил вызов Емельяненко, при этом добавив, что пока не знает, в каком формате их бой смотрелся бы зрелищнее — по правилам бокса или ММА.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Наука
Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины
Исследователи из Копенгагенского института смогли выявить ДНК человека из маленького кусочка смолы возрастом 5,7 тыс. лет, обнаруженного в ходе археологических изучений в местечке Сюльтхольм на юге Дании.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Единоборства
Кудряшов победил Пейсара в рейтинговом бою
Шоу-бизнес
Яна Рудковская посетила пластического хирурга
Недавно знаменитость посетила пластического хирурга. Внешность Яны Рудковской нередко обсуждается ее поклонниками.
Армия и оружие
Российские ЗРК «Тор-М2КМ» поступили на вооружение ВС Армении
Футбол
Блинд выбыл на неопределенный срок из-за проблем с сердцем
Защитник «Аякса» и сборной Нидерландов Дейли Блинд объявил, что пропустит какое-то время из-за проблем с сердцем.
Кино
Умерла актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Бонда в «Шаровой молнии»
Артистка скончалась в Париже на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает газета Le Monde.
Политика
В «газовой» войне Украина «дожала» Россию
«Газовая война» между Россией и Украиной закончилась, не успев начаться, причем в пользу последней: «Газпром» согласился выплатить украинской стороне 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража и согласовал транзит газа через Украину на пятилетний срок, пишут «Ведомости» со ссылкой на слова Алексея Миллера.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Армия и оружие
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет. Он был принят на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года.
Кино
В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Как сообщает ToDay News Ufa, в четверг в России стартовал девятый эпизод «Звездных войн» под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker.
Происшествия
Комиссия СПЧ просит расследовать задержание журналистов на Лубянке
Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека просит Генпрокуратуру и Следственный комитет расследовать необоснованные задержания журналистов после ЧП на Лубянке и применение к ним силы.
Политика
Лавров рассказал о попытках Макрона изменить русофобский нарратив в ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры предпринимают попытки изменить негативные настроения в отношении России в Евросоюзе.
Происшествия
В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека
Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Футбол
АЕК впервые сыграл вничью под руководством Карреры
«Ламия» и АЕК не забили голов в матче 16-го тура чемпионата Греции.
Футбол