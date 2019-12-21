Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Апатитах подростки избили полицейских

В Апатитах произошла массовая драка, в ходе которой школьники избили двоих полицейских после дискотеки в городском дворце культуры. Об этом сообщил местный портал "Хибинформбюро". После дискотеки к месту зданию ДК приехала два наряда патрульно-постовой службы.
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В полиции начали служебную проверку по массовой драки с подростками в Апатитах

КП - Мурманск08:15

Стали известны подробности нападения детей на полицейских в Апатитах

РЕН ТВ08:37

Двое полицейских пострадали в драке возле апатитского дворца культуры

Вечерний Мурманск08:31

В Апатитах группа подростков напала на полицейских

ТВ-2110:13

Избиением полицейских в Апатитах займётся Следком

Би-порт08:03

По факту избиения полицейских в Апатитах назначена служебная проверка

Мурманский вестник07:41

Во время массовой драки апатитские подростки избили полицейских [видео]

Северпост05:58
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Общество

В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры

В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.
Вести.Ru 09:25
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа про отношения с Россией

"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", — рассказал дипломат в эфире Первого канала.
РИА Новости 09:25
Политика

ФРГ осудила санкции США против «Северного потока – 2»

Правительство Германии выразило сожаление в связи с вступлением в силу санкций США против проектов газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», назвав их вмешательством в дела Европы.
Известия 02:32
Политика

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости».
Известия вчера в 13:27
Армия и оружие

Корабли Балтийского флота направятся в Иран после учений с Индией

Корабли Балтийского флота России отправятся в Иран после завершения российско-индийских учений «Индра-2019».
Известия вчера в 04:37
Политика

Пушков ответил Турчинову на слова о границе исконно русских земель

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что исконно русские земли ограничиваются лишь Московской областью.
News.ru вчера в 09:47
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Игры

Ubisoft Montreal отменила игру, которую разрабатывала три года

Над игрой, которая находилась в разработке три года, трудилась команда, создававшая серию Watch Dogs.
Cyber.sports.ru 04:40
Биатлон

Российские биатлонистки не справились с гонкой преследования

Тройку призеров замкнула Лена Хекки из Швейцарии (+ 46, 0). Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, финишировавшая с 14-м результатом.
Вести.Ru 09:50
Энергетика

Россия и Украина согласовали условия тарифа по транзиту газа в Европу

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина достигли тарифного соглашения по транзиту газа в Европу.
Газета.Ru 10:01
Происшествия

Летевший из Гоа в Москву самолет экстренно сел в Баку

РБК 05:24
Общество

В 30 городах России пройдут молебны против закона о домашнем насилии

Молитвенные стояния "За семью" пройдут в 30 городах России в субботу с участием православных, родительских и патриотических организаций: в Москве молебен состоится в храме Воскресения Христова в Кадашах, сообщил РИА Новости координатор общественного движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин.
РИА Новости 06:09
Политика

В ДНР ответили на слова МИД Украины о «принуждении к миру» в регионе

Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова расценила слова министерства иностранных дел Украины о «принуждении к миру» как призыв к военному нападению на регион, передает «РИА Новости» в субботу, 21 декабря.
Известия 04:15
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Матч ТВ вчера в 03:39
Политика

Москва и Киев обсудят прямые поставки газа после Нового года — Козак

Москва и Киев договорились вернуться к вопросу прямых поставок российского газа на Украину после новогодних праздников, рассказал 21 декабря журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 09:35
Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Газета.Ru вчера в 02:45
Единоборства

Саид Нурмагомедов впервые проиграл в UFC

Саид Нурмагомедов терпит первое поражение в UFC, которое на порядок отдаляет махачкалинца от попадания в топ-15.
Life.ru 04:13
Общество

Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе

Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Российская газета вчера в 00:21
Общество

Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Вести.Ru 08:17
Происшествия

Второй раненый боец ФСБ скончался после стрельбы на Лубянке

Второй сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, раненный при стрельбе на Лубянке, скончался в больнице.
Lenta.ru вчера в 10:36
Спорт

СК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:05
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Авто

Составлен топ-10 новых кроссоверов в РФ ценой от 2,5 до 3 млн рублей

Кроссовер Hyundai Santa Fe является самым популярным SUV в России со средневзвешенной ценой от 2,5 до 3 млн рублей.
Автоновости дня 02:05
Культура

Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате

Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.
Усолье.Инфо 17 декабря в 22:12
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru вчера в 05:35
Происшествия

Под Петербургом охотник ранил охранника газопровода

В пятницу в Колпинском районе мужчина, вооруженный карабином "Сайга", открыл огонь по охранникам газопровода Белоусово — Ленинград.
Вести.Ru 05:30
Единоборства

Денис Лебедев и Табисо Мчуну прошли процедуру взвешивания

Уже завтра в Красноярске россиянин Денис Лебедев и африканец Табисо Мчуну встретятся на ринге, а сегодня они прошли обязательную процедуру взвешивания.
ТВ-Енисей вчера в 07:24
Теннис

Хачанов уступил Джоковичу в матче за 3-е место в турнире в Абу-Даби

МК-Спорт 09:25
Происшествия

В Тулуне возбудили уголовное дело после гибели трех человек при обвале

РИА Новости вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Мужу Заворотнюк заблокировали счета

По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Lenta.ru 06:46
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