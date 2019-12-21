В Апатитах произошла массовая драка, в ходе которой школьники избили двоих полицейских после дискотеки в городском дворце культуры. Об этом сообщил местный портал "Хибинформбюро". После дискотеки к месту зданию ДК приехала два наряда патрульно-постовой службы.

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