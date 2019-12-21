Происшествия
РИА НовостиВ Апатитах подростки избили полицейских
В Апатитах произошла массовая драка, в ходе которой школьники избили двоих полицейских после дискотеки в городском дворце культуры. Об этом сообщил местный портал "Хибинформбюро". После дискотеки к месту зданию ДК приехала два наряда патрульно-постовой службы.
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Общество
В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры
В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа про отношения с Россией
"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", — рассказал дипломат в эфире Первого канала.
Политика
ФРГ осудила санкции США против «Северного потока – 2»
Правительство Германии выразило сожаление в связи с вступлением в силу санкций США против проектов газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», назвав их вмешательством в дела Европы.
Политика
Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа
«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости».
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота направятся в Иран после учений с Индией
Корабли Балтийского флота России отправятся в Иран после завершения российско-индийских учений «Индра-2019».
Политика
Пушков ответил Турчинову на слова о границе исконно русских земель
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что исконно русские земли ограничиваются лишь Московской областью.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Игры
Ubisoft Montreal отменила игру, которую разрабатывала три года
Над игрой, которая находилась в разработке три года, трудилась команда, создававшая серию Watch Dogs.
Биатлон
Российские биатлонистки не справились с гонкой преследования
Тройку призеров замкнула Лена Хекки из Швейцарии (+ 46, 0). Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, финишировавшая с 14-м результатом.
Энергетика
Россия и Украина согласовали условия тарифа по транзиту газа в Европу
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина достигли тарифного соглашения по транзиту газа в Европу.
Общество
В 30 городах России пройдут молебны против закона о домашнем насилии
Молитвенные стояния "За семью" пройдут в 30 городах России в субботу с участием православных, родительских и патриотических организаций: в Москве молебен состоится в храме Воскресения Христова в Кадашах, сообщил РИА Новости координатор общественного движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин.
Политика
В ДНР ответили на слова МИД Украины о «принуждении к миру» в регионе
Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова расценила слова министерства иностранных дел Украины о «принуждении к миру» как призыв к военному нападению на регион, передает «РИА Новости» в субботу, 21 декабря.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Политика
Москва и Киев обсудят прямые поставки газа после Нового года — Козак
Москва и Киев договорились вернуться к вопросу прямых поставок российского газа на Украину после новогодних праздников, рассказал 21 декабря журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Единоборства
Саид Нурмагомедов впервые проиграл в UFC
Саид Нурмагомедов терпит первое поражение в UFC, которое на порядок отдаляет махачкалинца от попадания в топ-15.
Общество
Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе
Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Общество
Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей
Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Происшествия
Второй раненый боец ФСБ скончался после стрельбы на Лубянке
Второй сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, раненный при стрельбе на Лубянке, скончался в больнице.
Спорт
СК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Авто
Составлен топ-10 новых кроссоверов в РФ ценой от 2,5 до 3 млн рублей
Кроссовер Hyundai Santa Fe является самым популярным SUV в России со средневзвешенной ценой от 2,5 до 3 млн рублей.
Культура
Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате
Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Происшествия
Под Петербургом охотник ранил охранника газопровода
В пятницу в Колпинском районе мужчина, вооруженный карабином "Сайга", открыл огонь по охранникам газопровода Белоусово — Ленинград.
Единоборства
Денис Лебедев и Табисо Мчуну прошли процедуру взвешивания
Уже завтра в Красноярске россиянин Денис Лебедев и африканец Табисо Мчуну встретятся на ринге, а сегодня они прошли обязательную процедуру взвешивания.
Происшествия
В Тулуне возбудили уголовное дело после гибели трех человек при обвале
Шоу-бизнес
Мужу Заворотнюк заблокировали счета
По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.