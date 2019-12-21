Происшествия
Российская газетаВ Апатитах подростки напали на полицейских
Инцидент произошел вчера, 20 декабря, в городе Апатиты возле дома культуры по улице Ленина. Вечером группа подростков избила двух полицейских, которые находились на дежурстве.
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Шоу-бизнес
Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей супруги
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Энергетика
«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут транзитный договор на пять лет
«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут договор по транзиту на пять лет.
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа об отношениях США и России
Глава российского МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил, что американский лидер Дональд Трамп прислал письмо, в котором заявил о готовности продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях России и США.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР.
Политика
Подрядчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций
Базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Космос
Предложен новый способ поиска внеземной жизни
Кино
В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Единоборства
Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко.
Шоу-бизнес
Бузова получила публичное признание в любви от Манукяна
Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян всеми способами пытаются скрыть свой роман, поскольку на ТВ сейчас идет шоу "План Б", где, согласно правилам контракта, девушка должна выбрать для себя жениха.
Единоборства
Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Мчуну в бою за титул WBC Silver
Россиянин Денис Лебедев потерпел поражение от южноафриканца Табисо Мчуну в бою за чемпионский титул Всемирного боксерского совета (WBC) Silver в первом тяжелом весе.
Здоровье
Спасти рядового гипертоника. Как избежать инфаркта?
Рассказывает замдиректора по научной работе Университетской клиники МГУ, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили.
Биатлон
Драчев: в Анси не все перестроились на водные виды спорта
Погодные условия на этапе Кубка мира в Анси сложные и не все команды успели к ним приспособиться, считает президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.
Армия и оружие
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет. Он был принят на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Политика
Советник президента Польши признал руководителей США «болванами»
Член Нацсовета при президенте Польши Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях начала XX века.
Футбол
«Ливерпуль» назвал состав на финал клубного ЧМ
Стал известен состав «Ливерпуля» на финал клубного чемпионата мира проитв «Фламенго». Игра начнется в 20.30 по московскому времени.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Музыка
Зрители назвали провалом номер ученицы Шнурова на «Голосе»
Подопечная Сергея Шнурова на шоу «Голос» Рагда Ханиева разочаровала поклонников выступлением, для которого она выбрала песню «Выхода нет» группы «Сплин».
Шоу-бизнес
Мужу Заворотнюк заблокировали счета
По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Политика
Эрдоган: США получат ответ на санкции против «Турецкого потока»
Вашингтон получит зеркальный ответ от Анкары в случае введения санкций в отношении газопровода «Турецкий поток», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 декабря, сообщает телеканал NTV.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Гаджеты
Опубликована информация о новом смартфоне Galaxy Xcover Pro
Компания Samsung совсем скоро презентует поклонникам бренда новую модель смартфона.