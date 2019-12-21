Инцидент произошел вчера, 20 декабря, в городе Апатиты возле дома культуры по улице Ленина. Вечером группа подростков избила двух полицейских, которые находились на дежурстве.

В Апатитах подростки напали на полицейских

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