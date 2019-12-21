Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Апатитах подростки напали на полицейских

Инцидент произошел вчера, 20 декабря, в городе Апатиты возле дома культуры по улице Ленина. Вечером группа подростков избила двух полицейских, которые находились на дежурстве.
Читать в источнике
Комментировать1268

Подробнее о событии

В полиции начали служебную проверку по массовой драки с подростками в Апатитах

КП - Мурманск08:15

До пяти лет тюрьмы грозит избившим полицейских в Апатитах

Мурманский вестник12:52

С подростками, напавшими на полицейских в Апатитах, провели беседу

РЕН ТВ10:42

Двое полицейских пострадали в драке возле апатитского дворца культуры

Вечерний Мурманск08:31

Опубликовано видео драки школьников с полицейскими в Апатитах

РИА Новости12:10

Избиением полицейских в Апатитах займётся Следком

Би-порт08:03

Во время массовой драки апатитские подростки избили полицейских [видео]

Северпост05:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
Шоу-бизнес

Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей супруги

OvideO.ru вчера в 02:40
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 12:01
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета 09:30
Энергетика

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут транзитный договор на пять лет

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут договор по транзиту на пять лет.
Lenta.ru 05:30
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа об отношениях США и России

Глава российского МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил, что американский лидер Дональд Трамп прислал письмо, в котором заявил о готовности продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях России и США.
RT на русском 10:45
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР.
Коммерсантъ вчера в 10:35
Политика

Подрядчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций

Базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ.
Piter.tv 05:22
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК 11:24
Футбол

«Барселона» разгромила «Алавес» в домашнем матче Примеры

Чемпионат 11:53
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ 19 декабря в 16:10
Космос

Предложен новый способ поиска внеземной жизни

Популярная механика 19 декабря в 10:50
Кино

В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Evo-rus.com вчера в 14:47
Футбол

Главным тренером самарских «Крыльев Советов» остается Миодраг Божович

КП - Самара 06:22
Единоборства

Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко.
РБК 12:20
Шоу-бизнес

Бузова получила публичное признание в любви от Манукяна

Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян всеми способами пытаются скрыть свой роман, поскольку на ТВ сейчас идет шоу "План Б", где, согласно правилам контракта, девушка должна выбрать для себя жениха.
Pravda.Ru 19 декабря в 09:48
Единоборства

Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Мчуну в бою за титул WBC Silver

Россиянин Денис Лебедев потерпел поражение от южноафриканца Табисо Мчуну в бою за чемпионский титул Всемирного боксерского совета (WBC) Silver в первом тяжелом весе.
РИА Новости 12:40
Здоровье

Спасти рядового гипертоника. Как избежать инфаркта?

Рассказывает замдиректора по научной работе Университетской клиники МГУ, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили.
Аргументы и Факты вчера в 16:09
Биатлон

Драчев: в Анси не все перестроились на водные виды спорта

Погодные условия на этапе Кубка мира в Анси сложные и не все команды успели к ним приспособиться, считает президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.
РИА Новости 11:38
Армия и оружие

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет. Он был принят на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года.
Областная газета 19 декабря в 03:47
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад девочку c потерей памяти нашли в Красноярске

Lenta.ru 12:04
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 12:41
Политика

МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях

В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
РИА Новости вчера в 07:00
Политика

Советник президента Польши признал руководителей США «болванами»

Член Нацсовета при президенте Польши Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях начала XX века.
Газета.Ru 09:39
Футбол

«Ливерпуль» назвал состав на финал клубного ЧМ

Стал известен состав «Ливерпуля» на финал клубного чемпионата мира проитв «Фламенго». Игра начнется в 20.30 по московскому времени.
Спорт-Экспресс 11:15
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском вчера в 03:21
Музыка

Зрители назвали провалом номер ученицы Шнурова на «Голосе»

Подопечная Сергея Шнурова на шоу «Голос» Рагда Ханиева разочаровала поклонников выступлением, для которого она выбрала песню «Выхода нет» группы «Сплин».
Культуромания 08:13
Шоу-бизнес

Мужу Заворотнюк заблокировали счета

По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Lenta.ru 06:46
Политика

Эрдоган: США получат ответ на санкции против «Турецкого потока»

Вашингтон получит зеркальный ответ от Анкары в случае введения санкций в отношении газопровода «Турецкий поток», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 декабря, сообщает телеканал NTV.
Красная весна вчера в 09:14
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Гаджеты

Опубликована информация о новом смартфоне Galaxy Xcover Pro

Компания Samsung совсем скоро презентует поклонникам бренда новую модель смартфона.
Goroday.ru 01:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное