Гаджеты

Газета.RuГазета.RuВ Apple назвали стоимость новой линейки iPhone 11 в России

В США прошла презентация обновленной линейки смартфонов iPhone. Стало известно, что самое дешевое новое устройство компании Apple обойдется россиянам в 60 тысяч рублей. Для большинства жителей России эта сумма эквивалентна шести прожиточным минимумам.
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Сколько будет стоить новый iPhone 11 в Кишиневе: В 2 раза дороже, чем в США, и в 1,5 раза дороже, чем в России

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В ЕСПЧ заслушали аргументы по иску Украины против России по Крыму

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