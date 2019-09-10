В США прошла презентация обновленной линейки смартфонов iPhone. Стало известно, что самое дешевое новое устройство компании Apple обойдется россиянам в 60 тысяч рублей. Для большинства жителей России эта сумма эквивалентна шести прожиточным минимумам.

В Apple назвали стоимость новой линейки iPhone 11 в России

Общество Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».

Финансы Трамп предложил ФРС снизить базовую ставку до нуля или ниже Президент Дональд Трамп предложил Федеральной резервной системе (ФРС), выполняющей в США функции центробанка, снизить базовую процентную ставку до нуля или вовсе установить ее на отрицательном уровне.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после самоубийства ученого в Удмуртии Следователи возбудили уголовное дело по факту самоубийства ученого Альберта Разина перед зданием парламента в Ижевске, сообщили в СУСК РФ по республике.

Происшествия В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.

Политика Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.

Политика Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Путешествия Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Гаджеты Polaroid Lab печатает и фотографирует экран Lab получил камеру с тремя линзами, она переснимает картинку с экрана смартфона.

Экономика Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.

Политика Медведев заявил о недостаточном развитии экономики России Темпы развития экономики РФ в настоящее время не соответствуют уровню поставленных задач, рассказал глава кабмина России Дмитрий Медведев.

Политика В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.

Политика В ЕСПЧ заслушали аргументы по иску Украины против России по Крыму Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) заслушала аргументы российской и украинской сторон по делу Киева против Москвы в связи с воссоединением Крыма с Россией.

Политика Двое французских министров получили письма с угрозами Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр и министр госслужбы и госбюджета Жеральд Дарманен получили письма с угрозами, передает телеканал BFMTV.

Общество В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате» Слова лектора исторического факультета МГУ Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» в вузе не соответствуют действительности.

Финансы Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.

Происшествия В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.

Политика Болгария запретила въезд главе совета директоров канала «Царьград» Болгария запретила въезд председателю совета директоров группы компании «Царьград» Константину Малофееву в связи с расследованием дела о шпионаже, заявил главный прокурор республики Сотир Цацаров, передает ТАСС.

Энергетика ЧТПЗ Андрея Комарова решил выйти на американский рынок Почему ЧТПЗ решил поставлять трубы в США Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) миллиардера Андрея Комарова планирует открыть филиал в США, чтобы продавать там бесшовные трубы нефтяного сортамента (OCTG), применяемые в бурении и при эксплуатации скважин при добыче нефти и газа.

Политика Трамп сообщил об отставке Болтона Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.

Происшествия Петербуржец выстрелил в затылок жене на глазах у детей В Санкт-Петербурге мужчина на глазах у детей выстрелил из травматического пистолета в затылок своей жене, пишет РЕН ТВ.

Гаджеты Что показала Apple на ежегодной презентации При покупке новых смартфонов, планшетов и ноутбуков Apple компания предоставляет бесплатную годовую подписку на сервис Apple Plus.

Происшествия Десять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Турции В результате аварии с участием пассажирского микроавтобуса в Турции погибли десять человек и семь получили ранения, сообщает РИА Новости.