Гаджеты
Газета.RuВ Apple назвали стоимость новой линейки iPhone 11 в России
В США прошла презентация обновленной линейки смартфонов iPhone. Стало известно, что самое дешевое новое устройство компании Apple обойдется россиянам в 60 тысяч рублей. Для большинства жителей России эта сумма эквивалентна шести прожиточным минимумам.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 10:17, Вашингтон
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 10:17, Вашингтон
Политика
Умер бывший президент Индонезии Хабиби
RT на русском 07:48
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Финансы
Трамп предложил ФРС снизить базовую ставку до нуля или ниже
Президент Дональд Трамп предложил Федеральной резервной системе (ФРС), выполняющей в США функции центробанка, снизить базовую процентную ставку до нуля или вовсе установить ее на отрицательном уровне.
РБК 09:02
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после самоубийства ученого в Удмуртии
Следователи возбудили уголовное дело по факту самоубийства ученого Альберта Разина перед зданием парламента в Ижевске, сообщили в СУСК РФ по республике.
РИА Новости 06:01
Баскетбол
Баскетболисты США проиграли Франции на ЧМ по баскетболу
Российская газета 10:00
Происшествия
В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы
В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Политика
Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58
Экономика
Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться
Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях
Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.
РИА Новости 09:12
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Гаджеты
Polaroid Lab печатает и фотографирует экран
Lab получил камеру с тремя линзами, она переснимает картинку с экрана смартфона.
Anonsens 02:21
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК вчера в 09:14
Политика
Медведев заявил о недостаточном развитии экономики России
Темпы развития экономики РФ в настоящее время не соответствуют уровню поставленных задач, рассказал глава кабмина России Дмитрий Медведев.
News.ru 05:40
Политика
В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Политика
В ЕСПЧ заслушали аргументы по иску Украины против России по Крыму
Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) заслушала аргументы российской и украинской сторон по делу Киева против Москвы в связи с воссоединением Крыма с Россией.
Взгляд.ру 07:38
Политика
Двое французских министров получили письма с угрозами
Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр и министр госслужбы и госбюджета Жеральд Дарманен получили письма с угрозами, передает телеканал BFMTV.
МИР 24 07:45
Общество
В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате»
Слова лектора исторического факультета МГУ Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» в вузе не соответствуют действительности.
РБК 02:43
Финансы
Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года
Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 08:10
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Политика
Болгария запретила въезд главе совета директоров канала «Царьград»
Болгария запретила въезд председателю совета директоров группы компании «Царьград» Константину Малофееву в связи с расследованием дела о шпионаже, заявил главный прокурор республики Сотир Цацаров, передает ТАСС.
Rambler News Service 08:31
Энергетика
ЧТПЗ Андрея Комарова решил выйти на американский рынок
Почему ЧТПЗ решил поставлять трубы в США Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) миллиардера Андрея Комарова планирует открыть филиал в США, чтобы продавать там бесшовные трубы нефтяного сортамента (OCTG), применяемые в бурении и при эксплуатации скважин при добыче нефти и газа.
РБК 05:21
Политика
Трамп сообщил об отставке Болтона
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.
Инфорос вчера в 12:24
Происшествия
Петербуржец выстрелил в затылок жене на глазах у детей
В Санкт-Петербурге мужчина на глазах у детей выстрелил из травматического пистолета в затылок своей жене, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец 05:55
Экономика
Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами
Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Гаджеты
Что показала Apple на ежегодной презентации
При покупке новых смартфонов, планшетов и ноутбуков Apple компания предоставляет бесплатную годовую подписку на сервис Apple Plus.
Naked Science вчера в 16:58
Происшествия
Десять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Турции
В результате аварии с участием пассажирского микроавтобуса в Турции погибли десять человек и семь получили ранения, сообщает РИА Новости.
Москва 24 05:25
Футбол
Англия пропустила от Косово на первой минуте матча
В матче квалификационного отбора к чемпионату Европы между сборными Англии и Косово счет был открыт спустя 35 секунд матча.
Bobsoccer вчера в 14:57