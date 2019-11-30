с чего всё началось

Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.

В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

Политика Украинский министр допустил прямые поставки газа из России Ранее глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, что Киев и Москва обсуждают возможность возобновления прямых поставок газа на Украину объемом 15 млрд куб. м в год.

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Происшествия На Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР В Екатеринбурге за взятку в 2 миллиона рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко.

Экономика Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Политика Бросивший в Януковича яйцо украинец стал заместителем губернатора Янукович упал, охрана скрутила бросавшего. Им оказался студент Дмитрий Романюк. Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год.

Происшествия Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Красноярском Появилось видео с места ДТП с участием легковушки и грузовика в Красноярском крае, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей.

Экономика Раскрыт размер зарплаты, необходимый для максимально высокой пенсии За последние пять лет необходимая для максимальной пенсии месячная зарплата увеличилась почти вдвое — в 2015 году она составляла 59 тысяч.

Происшествия В Белгороде учитель информатики подрался с учеником В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.