Политика

RT на русскомRT на русскомВ Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
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Американская корпорация Apple «внимательнее изучает» политику определения спорных территорий на картах после обозначения Крыма и Севастополя как части России в приложении «Погода», сообщает Reuters
 со ссылкой на пресс-секретаря компании Труди Мюллер.
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