с чего всё началось

Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер. Так она прокомментировала то, что в сервисе "Погода" Крым обозначен как российская территория.

В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском поединке Тяжеловес ММА Александр Емельяненко одержал свою первую победу в профессиональном боксе. Он отправил в нокаут челябинца Михаила Кокляева.

Политика Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.

Экономика Рынок ипотеки ожидают новые максимумы Рынок ипотеки ожидают новые максимумы В октябре была зафиксирована самая низкая ставка по ипотеке за всю историю наблюдений — 9,4% годовых.