Политика
РИА НовостиВ Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер. Так она прокомментировала то, что в сервисе "Погода" Крым обозначен как российская территория.
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с чего всё началось
Американская корпорация Apple «внимательнее изучает» политику определения спорных территорий на картах после обозначения Крыма и Севастополя как части России в приложении «Погода», сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря компании Труди Мюллер.Коммерсантъвчера в 18:37
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Apple «внимательнее изучает» политику карт после обозначения Крыма российским
Коммерсантъвчера в 18:37
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