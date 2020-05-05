Происшествия
RT на русскомВ ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании. Об этом информирует портал Emaratalyoum.com со ссылкой на управление гражданской обороны. По его данным, жильцов дома эвакуировали.
Читать в источнике
Оценить212
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 17:24, Ашберн
Общество
В Швеции назвали две главные меры по борьбе с вирусом
Напомним: в Швеции не стали вводить ограничения из-за коронавирусной инфекции.
МонаВиста 10:12
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением
Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости вчера в 16:41
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
Космос
На Солнце обнаружен гигантский протуберанец
Актуальные Новости 12:57
Футбол
Мамаев рассказал о дружбе с Кокориным
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о дружбе с нападающим "Сочи" Александром Кокориным, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 14:50
Здоровье
Врачи отмечают у больных коронавирусом «счастливую гипоксию»
В издании Sciencemag опубликовали исследование, согласно которому врачи удивляются наличию у больных коронавирусом так называемой "счастливой гипоксии".
Neva.Today вчера в 23:15
Происшествия
СК завершил расследование дела экс-губернатора Ивановской области
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, которому вменяют растрату порядка 700 млн рублей.
ТАСС 15:47
Общество
В Псковской области открываются непродовольственные магазины
В Псковской области с 6 мая возобновляют работу магазины непродовольственных товаров, имеющие отдельный вход с улицы.
DP.RU 14:02
Политика
США заинтересованы в сотрудничестве с Россией по освоению Луны
"Думаю, это (партнерство России и США в космосе) дает надежду другим странам в том, что сотрудничество может продолжаться, даже если существуют трудности (в отношениях) между странами", - уверен Брайденстайн.
РИА Новости 14:45
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости 13:34
Общество
В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке
Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
РИА Новости 16:26
Политика
В Пентагоне заявили, что не знают место появления коронавируса
Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ходе брифинга в Пентагоне заявил, что американские власти не знают, где именно появился коронавирус.
RT на русском 15:32
Происшествия
Суд досрочно освободил бывшего замглавы управления СК Ламонова
Суд в Тульской области досрочно освободил бывшего заместителя начальника управления собственной безопасности Следственного комитета Александра Ламонова, который в 2018 году был приговорён к пяти годам колонии строгого режима.
RT на русском 15:50
Наука
Бактерии кишечника могут улучшать память
После грызунам предстояло пройти тест на память в специальном лабиринте. Мыши, которые с кормом съели бактерии показали лучшие результаты.
Деловое.ТВ 10:20
Армия и оружие
ВСУ били по Донбассу после гибели своих «побратымов»: сводка
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
Rusvesna.su 07:28
Общество
Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России
Учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском вчера в 03:51
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
Политика
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России
На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
РИА Новости вчера в 18:02
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Здоровье
Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима
Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус
Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
Культура
Дэниел Рэдклифф, Эдди Редмэйн и другие прочтут «Гарри Поттера» для людей в изоляции
Сайт Wizarding World, посвященный вселенной «Гарри Поттера», запустил новый проект для поддержки людей во время изоляции.
КиноПоиск 17:10
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Шоу-бизнес
Джиган отреагировал на решение Самойловой о разводе
Российский рэпер Джиган отреагировал на решение супруги, модели Оксаны Самойловой, развестись с ним.
ФАН 09:55
Армия и оружие
Китай может показать свой бомбардировщик-невидимку уже в 2020 году
Военные источники издания сообщили, что сверхзвуковой бомбардировщик-невидимка Xian H-20, может впервые появиться на авиасалоне Чжухай в ноябре 2020 года, авиационно-космической выставке China International Aviation Aerospace Exhibition 2020 (China Airshow 2020), если пандемия будет достаточно под контролем.
REGNUM 07:30
Шоу-бизнес
Тяжело больной Александр Беляев перенес операцию
Ведущий «Прогноза погоды» Александра Беляев два года назад перенес онкологическую операцию, после которой продолжает восстанавливаться и пить необходимые препараты.
Пятый канал 11:53
Общество
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
Футбол
Тренер «Ахмата» Шалимов объяснил свои слова о дармоедах
Pravda.Ru вчера в 06:21
Экономика
Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях оживления экономики
Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи во вторник к закрытию сессии продемонстрировали умеренный рост на фоне ожиданий постепенного восстановления экономической активности в США.
ТАСС 16:40