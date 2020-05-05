Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало издание "Аль-Гад".

Армия и оружие ВСУ били по Донбассу после гибели своих «побратымов»: сводка «Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.

Экономика Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина. 29

Здоровье В США обеспокоены негативным влиянием коронавируса на организм детей Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что в последнее время власти отмечают рост случаев синдрома системного воспалительного ответа среди детей с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Политика Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА». 648

Экономика Продажи одежды в России упали на 90% На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД». 149

Политика Земан назвал снос памятника Коневу в Праге глупостью Снятие памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге стало проявлением глупости муниципальных политиков, заявил президент Чехии Милош Земан "Это глупость, которую совершили наши ничем непримечательные [муниципальные] политики", – заявил Земан в эфире Чешского радио, передает ТАСС. 1,8K

Футбол Мамаев рассказал о дружбе с Кокориным после заключения Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев в эфире «Матч ТВ» рассказал о дружбе с нападающим «Сочи» Александром Кокориным после заключения.

Энергетика Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.

Финансы Силуанов рассказал о налоговом стимуле для активности предпринимателей «Обсуждается не снижение налогов, а налоговый стимул, который позволит предпринимателям наращивать активность», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос корреспондента, на сколько реалистично снизить налоги для поддержки экономики.

Общество Коронавирусом заразились почти 1400 российских военных Число носителей коронавирусной инфекции среди российских военнослужащих достигло 1 384 человек, сообщает Минобороны РФ 4 мая в своем информационном бюллетене. 242

Космос Астрономы нашли редкую массивную магнитную звезду Астрономы из коллаборации MOBSTER открыли новую магнитную массивную звезду.

Энергетика «А-Проперти» хочет стать экспортером СПГ Ресурсной базой станут месторождения Якутии, которые пока не имеют налоговых льгот и соответствующих подтвержденных запасов. 30

Политика США собрались добывать ресурсы на Луне В течение нескольких недель США начнут официальные переговоры со странами-партнерами в космической сфере, такими как Канада, Япония, европейские страны и ОАЭ, которые, по мнению Америки, придерживаются той же позиции в вопросе добычи ресурсов на Луне.

Шоу-бизнес Илон Маск в шестой раз стал отцом Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes. 9

Происшествия Завершено следствие дела экс-губернатора Ивановской области СКР завершено расследование уголовного дела бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, сообщила ТАСС его адвокат Анна Коткова. 14

Кино Премьеру «Джона Уика 4» перенесли Премьера «Джона Уика 4» была запланирована на 21 мая 2021 года. Новая дата выхода - 27 мая 2022 года. 18

Общество Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов. 420