Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Арабских Эмиратах загорелся небоскреб

Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало издание "Аль-Гад".
Читать в источнике
Комментировать143

Подробнее о событии

В ОАЭ загорелся небоскреб

ТАСС17:45

В ОАЭ загорелся 45-этажный небоскреб

Коммерсантъ15:19

Все жильцы горящего в ОАЭ небоскреба эвакуированы

Московский Комсомолец16:55

В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб

Вести.Ru15:49

В ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб

РБК15:26

В ОАЭ загорелся 45-этажный жилой небоскреб

Интерфакс15:25

В ОАЭ пожарные смогли взять под контроль пожар в небоскребе

РИА Новости18:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 18:56, Ашберн
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
3,2K
Армия и оружие

ВСУ били по Донбассу после гибели своих «побратымов»: сводка

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
Rusvesna.su 07:28
Экономика

Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году

Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
РБК вчера в 10:51
29
Общество

В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
294
Здоровье

В США обеспокоены негативным влиянием коронавируса на организм детей

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что в последнее время власти отмечают рост случаев синдрома системного воспалительного ответа среди детей с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 18:37
Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
648
Экономика

Продажи одежды в России упали на 90%

На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия 01:00
149
Политика

Земан назвал снос памятника Коневу в Праге глупостью

Снятие памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге стало проявлением глупости муниципальных политиков, заявил президент Чехии Милош Земан "Это глупость, которую совершили наши ничем непримечательные [муниципальные] политики", – заявил Земан в эфире Чешского радио, передает ТАСС.
Взгляд.ру 14:11
1,8K
Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале

Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 03 мая в 02:57
216
Футбол

Мамаев рассказал о дружбе с Кокориным после заключения

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев в эфире «Матч ТВ» рассказал о дружбе с нападающим «Сочи» Александром Кокориным после заключения.
Lenta.ru 15:46
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева рассказала обстоятельства заражения коронавирусом

Российская актриса Татьяна Васильева подцепила коронавирус, несмотря на меры предосторожности.
Lenta.ru 11:36
8
Энергетика

Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию

В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
Новостной фронт 10:59
Футбол

Давид Янчик: «Я не пью уже год. Не могу даже думать об этом»

Бывший нападающий ЦСКА Давид Янчик в интервью «СЭ» подчеркнул, что уже год не употребляет спиртное.
Спорт-Экспресс 18:30
Финансы

Силуанов рассказал о налоговом стимуле для активности предпринимателей

«Обсуждается не снижение налогов, а налоговый стимул, который позволит предпринимателям наращивать активность», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос корреспондента, на сколько реалистично снизить налоги для поддержки экономики.
Известия 18:14
Происшествия

Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали

Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru 14:43
502
Общество

Коронавирусом заразились почти 1400 российских военных

Число носителей коронавирусной инфекции среди российских военнослужащих достигло 1 384 человек, сообщает Минобороны РФ 4 мая в своем информационном бюллетене.
ИА Красная Весна вчера в 14:04
242
Общество

В Петербурге скончались четыре медика с коронавирусом

RT на русском 16:36
41
Музыка

Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров

Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM вчера в 02:26
339
Космос

Астрономы нашли редкую массивную магнитную звезду

Астрономы из коллаборации MOBSTER открыли новую магнитную массивную звезду.
N+1 07:46
Энергетика

«А-Проперти» хочет стать экспортером СПГ

Ресурсной базой станут месторождения Якутии, которые пока не имеют налоговых льгот и соответствующих подтвержденных запасов.
Коммерсантъ 11:03
30
Политика

США собрались добывать ресурсы на Луне

В течение нескольких недель США начнут официальные переговоры со странами-партнерами в космической сфере, такими как Канада, Япония, европейские страны и ОАЭ, которые, по мнению Америки, придерживаются той же позиции в вопросе добычи ресурсов на Луне.
Lenta.ru 18:47
Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз стал отцом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
9
Происшествия

Завершено следствие дела экс-губернатора Ивановской области

СКР завершено расследование уголовного дела бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, сообщила ТАСС его адвокат Анна Коткова.
Коммерсантъ 18:38
14
Кино

Премьеру «Джона Уика 4» перенесли

Премьера «Джона Уика 4» была запланирована на 21 мая 2021 года. Новая дата выхода - 27 мая 2022 года.
Inc-news.ru 03 мая в 15:42
18
Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
420
Происшествия

Больше 160 трупов буревестников обнаружили на берегу моря в Холмском районе

АСТВ 02:48
Общество

Генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин умер в больнице

Член президиума РАН Евгений Микрин скончался в московском госпитале Коммунарка. На момент смерти мужчине было 64 года.
NewInform 03:25
1,2K
Кино

Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома

Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России вчера в 07:16
1
Здоровье

14 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области

5 мая в Амурской области выявлено 14 новых случаев коронавируса: шесть - в Тынде, один - в Шимановске, три - в Благовещенске, по одному - в Крещеновке Ивановского района и Тавричанке Серышевского района, два - в Белогорске.
Телепорт 03:22
34
Общество

Отца Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы

RT на русском 06:58
71
Как работают Яндекс.Новости?
Главное