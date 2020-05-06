Происшествия
RT на русскомВ ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании. Об этом информирует портал Emaratalyoum.com со ссылкой на управление гражданской обороны. По его данным, жильцов дома эвакуировали.
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Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 21:07
Здоровье
В Минздраве рассказали, защищает ли курение от коронавируса
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России профессор Евгений Брюн заявил, что не стоит доверять информации о том, что курение защищает от заражения коронавирусом.
UfaTime.ru 14:23
Общество
Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей
Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
Происшествия
Змея заползла в квартиру в Москве
Газета.Ru 15:24
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Здоровье
Доктор Мясников призвал не ложиться в больницу с температурой
Если вы стоите или сидите — вам в больнице делать нечего.
REGNUM вчера в 08:38
Общество
Врач призвал не осуждать отказ калининградских медиков от работы
Калининградских медиков, отказавшихся от работы во время борьбы с коронавирусом, не стоит осуждать, не выяснив причину их отказа.
Политика Сегодня 01:00
Экономика
Аганбегян рассказал об этапах создания СП с Ротенбергом
Аганбегян в интервью РБК уточнил, что доля ВЭБа в этой компании будет «ниже контрольного пакета».
РБК 23:01
Футбол
Мамаев рассказал о дружбе с Кокориным
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о дружбе с нападающим "Сочи" Александром Кокориным, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 14:50
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Известия 07:24
Происшествия
Во Владивостоке погибла студентка из Китая, выпав из окна общежития
Студентка из Китая погибла во Владивостоке, выпав из окна 11-го этажа общежития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском.
ТАСС 20:32
Общество
Ученые увеличили прогнозируемый срок окончания пандемии в России
Ученые из Сингапура на пять дней скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России в сторону увеличения — до 17 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 02:28
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости 11:14
Космос
Ученые выдвинули новую версию падения Тунгусского метеорита
Российские ученые выдвинули новую версию падения Тунгусского метеорита, сообщается в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Аргументы и Факты 14:02
Общество
Названы особенности борьбы с коронавирусом в России
Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
Lenta.ru 22:34
Происшествия
В Красноярском крае затопило поселок
Поселок Александровский Шлюз в Енисейском районе края оказался затоплен разлившейся в половодье рекой Кас, левым притоком Енисея.
ДЕЛА.ru 22:13
Общество
Кого не коснутся нерабочие дни с 6 по 8 мая в Алтайском крае
6, 7 и 8 мая объявлены нерабочими, но с сохранением работникам заработной платы.
АМИТЕЛ вчера в 23:31
Общество
С 6 мая полиция ужесточит контроль на въездах в Челябинск
Усиленные меры начнут действовать с 6 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
АиФ Челябинск 00:40
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском 21:37
Культура
Николас Кейдж сыграет Джо Экзотика в сериале «Король тигров»
Актер Николас Кейдж согласился сыграть владельца частного зоопарка в «Короле тигров».
Дни24 06:00
Общество
Для жителей Югры введут обязательный масочный режим
В Югре будет введено обязательное ношение маски, заявила глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 5 мая на заседании оперштаба.
ИА Красная Весна 10:07
Общество
В Псковской области могут ввести перчаточный режим
Власти Псковской области, жители которой обязаны носить маски в общественных местах, намерены дополнить список анти-коронавирусных мер введением перчаточного режима.
СеверИнформ 17:50
Происшествия
Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали
Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru 14:43
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Здоровье
Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин
Мужчины умирают примерно в 2,5 раза чаще женщин. При этом возраст не имеет значения.
Российская газета 22:51
Общество
В Минпросвещения не исключили отмену ОГЭ из-за коронавируса
Минпросвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году в целях профилактики коронавируса, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 07:08