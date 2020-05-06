В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании. Об этом информирует портал Emaratalyoum.com со ссылкой на управление гражданской обороны. По его данным, жильцов дома эвакуировали.

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

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