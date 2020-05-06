Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании. Об этом информирует портал Emaratalyoum.com со ссылкой на управление гражданской обороны. По его данным, жильцов дома эвакуировали.
Читать в источнике
Комментировать173

Подробнее о событии

В ОАЭ загорелся небоскреб

ТАСС17:45

В ОАЭ пожарные смогли взять под контроль пожар в небоскребе

РИА Новости18:32

Пожарные взяли под контроль пожар в небоскребе в ОАЭ

Московский Комсомолец19:15

В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб

Вести.Ru15:49

В ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб

РБК15:26

В ОАЭ загорелся 45-этажный жилой небоскреб

Интерфакс15:25

В ОАЭ загорелся 45-этажный небоскреб

Коммерсантъ15:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 23:30, Ашберн
Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
712
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 21:07
1,8K
Здоровье

В Минздраве рассказали, защищает ли курение от коронавируса

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России профессор Евгений Брюн заявил, что не стоит доверять информации о том, что курение защищает от заражения коронавирусом.
UfaTime.ru 14:23
113
Общество

Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
194
Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
1,4K
Происшествия

Змея заползла в квартиру в Москве

Газета.Ru 15:24
31
Политика

США уточняют данные о задержанных властями Венесуэлы американцах

Коммерсантъ 20:58
234
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,7K
Здоровье

Доктор Мясников призвал не ложиться в больницу с температурой

Если вы стоите или сидите — вам в больнице делать нечего.
REGNUM вчера в 08:38
275
Общество

Врач призвал не осуждать отказ калининградских медиков от работы

Калининградских медиков, отказавшихся от работы во время борьбы с коронавирусом, не стоит осуждать, не выяснив причину их отказа.
Политика Сегодня 01:00
1
Экономика

Аганбегян рассказал об этапах создания СП с Ротенбергом

Аганбегян в интервью РБК уточнил, что доля ВЭБа в этой компании будет «ниже контрольного пакета».
РБК 23:01
Футбол

Мамаев рассказал о дружбе с Кокориным

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о дружбе с нападающим "Сочи" Александром Кокориным, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 14:50
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Известия 07:24
1,6K
Происшествия

Во Владивостоке погибла студентка из Китая, выпав из окна общежития

Студентка из Китая погибла во Владивостоке, выпав из окна 11-го этажа общежития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском.
ТАСС 20:32
4
Общество

Ученые увеличили прогнозируемый срок окончания пандемии в России

Ученые из Сингапура на пять дней скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России в сторону увеличения — до 17 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 02:28
3,3K
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости 11:14
779
Космос

Ученые выдвинули новую версию падения Тунгусского метеорита

Российские ученые выдвинули новую версию падения Тунгусского метеорита, сообщается в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Аргументы и Факты 14:02
46
Общество

Названы особенности борьбы с коронавирусом в России

Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
Lenta.ru 22:34
17
Происшествия

В Красноярском крае затопило поселок

Поселок Александровский Шлюз в Енисейском районе края оказался затоплен разлившейся в половодье рекой Кас, левым притоком Енисея.
ДЕЛА.ru 22:13
Общество

Кого не коснутся нерабочие дни с 6 по 8 мая в Алтайском крае

6, 7 и 8 мая объявлены нерабочими, но с сохранением работникам заработной платы.
АМИТЕЛ вчера в 23:31
Общество

С 6 мая полиция ужесточит контроль на въездах в Челябинск

Усиленные меры начнут действовать с 6 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
АиФ Челябинск 00:40
6
Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском 21:37
278
Культура

Николас Кейдж сыграет Джо Экзотика в сериале «Король тигров»

Актер Николас Кейдж согласился сыграть владельца частного зоопарка в «Короле тигров».
Дни24 06:00
1
Общество

Для жителей Югры введут обязательный масочный режим

В Югре будет введено обязательное ношение маски, заявила глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 5 мая на заседании оперштаба.
ИА Красная Весна 10:07
63
Общество

В Псковской области могут ввести перчаточный режим

Власти Псковской области, жители которой обязаны носить маски в общественных местах, намерены дополнить список анти-коронавирусных мер введением перчаточного режима.
СеверИнформ 17:50
1K
Политика

Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц

Газета.Ru 01:21
109
Происшествия

Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали

Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru 14:43
545
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
3,2K
Здоровье

Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин

Мужчины умирают примерно в 2,5 раза чаще женщин. При этом возраст не имеет значения.
Российская газета 22:51
13
Общество

В Минпросвещения не исключили отмену ОГЭ из-за коронавируса

Минпросвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году в целях профилактики коронавируса, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 07:08
1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное