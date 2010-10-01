Экономика

Зерно Он-ЛайнЗерно Он-ЛайнВ Аргентине сев пшеницы идет в рекордном темпе

Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на сайт Bolsa de Comercio de Rosario. Темпы нынешнего сева на 15% выше, чем год назад и самые быстрые в истории сельского хозяйства Аргентины.
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Происшествия

На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу

РИА Новости 06:19
14
Авто

Карбоновый обвес получил флагманский седан Toyota Century

В пакет «Sportsline Black Label» вошли наборы боковых юбок и порогов.
ГЛАС.RU 05:44
Здоровье

В Оренбуржье на 1 июня зарегистрировано 1979 случаев коронавируса

По состоянию на 1 июня в Оренбургской области зарегистрировано 1979 случаев заболевания коронавирусной инфекции.
Orenonline.ru 07:57
8
Общество

Умер продюсер телешоу «Поле чудес»

Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
2
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
2K
Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
1,3K
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров сделал роскошный ремонт в комнате сына

Например, недавно Филипп Бедросович раскошелился на новый ремонт в комнате своего сына Мартина в своём доме.
Bimru.ru вчера в 11:20
13
Происшествия

В Киеве полиция перекрыла движение на мосту из-за угрозы взрыва

Сотрудники полиции перекрыли движение на мосту Метро в Киеве, который угрожал взорвать неизвестный, следует из трансляции, которую ведет агентство УНН.
РИА Новости 07:55
Армия и оружие

В Генштабе рассказали об агрессивной разведке США в Средиземноморье

"Повысилась так же интенсивность ведения воздушной разведки в акваториях Балтийского, Черного и в восточной части Средиземного морей", - заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
РИА Новости 08:24
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
1,2K
Общество

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
178
Общество

Кузнецова пожаловалась Путину на работу органов опеки

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, нужна реформа всей системы.
РИА Новости 08:11
Шоу-бизнес

Степаненко рассказала о чувствах к Петросяну после развода

Актриса Елена Степаненко простила бывшего мужа, юмориста Евгения Петросяна, после развода.
РЕН ТВ 30 мая в 17:37
28
Происшествия

В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
4
Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30
63
Происшествия

Медведица, защищая медвежонка, растерзала россиянина в Казахстане

30 мая рыбаки возвращались домой, когда собака, учуяв медвежонка, с лаем бросилась в погоню.
Интерфакс 04:28
4
Политика

Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
Газета.Ru 07:00
395
Транспорт

В Мурманской области обрушился подмытый паводком железнодорожный мост

Железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском, где из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор, обрушился во время проведения ремонтных работ.
ТАСС 08:22
24
Происшествия

В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих

В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57
24
Политика

Мишустин заявил об «осторожном оптимизме» по эпидемии коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса в России постепенно стабилизируется, что дает повод для осторожного оптимизма.
РБК 06:49
63
Экономика

Власти Петербурга решили не платить за Московско-Дунайскую развязку

REGNUM 05:56
20
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге

Lenta.ru вчера в 06:07
43
Авто

Lexus NX получил «чёрную» спецверсию в России

Lexus NX 200 AWD Black Vision украсили затемнённой радиаторной решеткой и накладкой F-SPORT на бампере, чёрными корпусами наружных зеркал, а также тёмно-бронзовыми 18-дюймовыми дисками.
Motor 08:30
Футбол

Малафеев прокомментировал конфликт с Дзюбой

Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал о резонансном конфликте с нападающим сине-бело-голубых и сборной России Артемом Дзюбой.
Газета.Ru 07:22
Общество

ПФР перечислил первые выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет

В начале мая президент сообщил, что российские семьи, в которых есть дети в возрасте от трех лет до 16 лет, получат единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка.
РИА Новости 08:04
1,4K
Политика

Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
61
Технологии

«МегаФон» запустил тариф совместно с блогером Wylsacom

"МегаФон" первым в мире запускает совместный тариф мобильного оператора и блогера.
Adindex.ru 06:53
Политика

Зеленский призвал не втягивать Украину в президентскую кампанию в США

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня в интервью британской газете The Telegraph, которое прошло по Skype, призвал не втягивать Киев в американскую президентскую кампанию, а также опроверг свою причастность к появлению записи разговора экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Известия 07:33
Политика

Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

Массовые беспорядки, начавшиеся в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, могут быть спровоцированы и поддержаны Россией, заявила Сьюзан Райс, бывший советник по нацбезопасности экс-президента США Барака Обамы.
Daily Storm вчера в 22:02
1,6K
Музыка

Брянцев приглашают на кастинги шоу «Голос»

БрянскToday 03:29
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