Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на сайт Bolsa de Comercio de Rosario. Темпы нынешнего сева на 15% выше, чем год назад и самые быстрые в истории сельского хозяйства Аргентины.

В Аргентине сев пшеницы идет в рекордном темпе

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