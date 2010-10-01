Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ Аргентине зафиксирован один из самых низких показателей смертности

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Аргентина заняла третье место в Латинской Америке по уровню смертности от COVID-19, уступив Уругваю и Парагваю, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес 23 мая, сообщает Telam.
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В Аргентине зафиксирован один из самых низких показателей смертности

ИА Красная Весна06:35

В Москве зафиксирован самый низкий показатель COVID-19 за май

РЕН ТВ04:56

В РФ — 8 599 новых случаев коронавируса

НТВ03:35
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Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Общество

Министра экологии Сахалинской области проверят на уток

Сахалин.Инфо 05:40
Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
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Общество

Ограничения в Челябинской области решили смягчить

В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru 07:30
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Здоровье

В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса

Минздрав России планирует завершить клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев, заявил главный уролог министерства, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата.
RT на русском 04:07
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Происшествия

Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой

Российская газета 05:42
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Общество

Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
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Армия и оружие

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

Piter.tv 22 мая в 02:44
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Общество

Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений

Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 05:19
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Общество

В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»

Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
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Политика

Страны НАТО обвинили Россию в нарушении Договора по открытому небу

Накануне Дональд Трамп объявил, что Россия не соблюдает Договор по открытому небу, поэтому США из него выходят.
Эхо Москвы 22 мая в 12:31
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Происшествия

Теннисист Басилашвили задержан за избиение экс-супруги

В Грузии за избиение бывшей супруги в присутствии ребенка задержан теннисист Николоз Басилашвили. Инцидент произошел 21 мая в Тбилиси.
BFM.ru 06:38
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» может обменять Погба на троих игроков «Ювентуса»

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к обмену полузащитника Поля Погба на троих футболистов туринского "Ювентуса", сообщает журналист Rai Sport Паоло Паганини в Twitter.
Газета.Ru вчера в 16:31
Общество

В Севастополе планируют тестировать туристов на коронавирус

Севастополь планирует внедрить въездное тестирование на коронавирусную инфекцию для туристов, заявил врио главы города Михаил Развожаев.
RT на русском 07:23
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Экономика

Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца

За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03
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Политика

Алиханов ответил на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США Роберта О’Брайена о регионе.
РИА Новости 06:05
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Здоровье

Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом

Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
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Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
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Общество

Главврач инфекционки в Калуге заболела коронавирусом

Московский Комсомолец 06:34
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Армия и оружие

В Ливии погиб предполагаемый российский наемник

В Ливии погиб предполагаемый российский наемник.
Lenta.ru 22 мая в 18:30
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Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
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Армия и оружие

Названа потенциальная причина падения американского истребителя F-35

Ferra 05:11
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Здоровье

В Петербурге подтвердили смерть 20 пациентов от коронавируса

В Петербурге подтверждено 20 новых смертей от коронавирусной инфекции, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:13
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Игры

Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI

Разработчик компьютерных игр Epic Games в своем магазине начал бесплатно раздавать всем желающим Civilization VI, а после этого выйдет еще одна секретная игра.
iReactor 21 мая в 13:13
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов

РИА Новости вчера в 08:29
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Здоровье

Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья

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Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж

Сестра американской бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян Хлои на странице в Instagram продемонстрировала кардинально изменившийся имидж.
Дни24 01:53
Армия и оружие

Каратели на Донбассе несут потери в живой силе и технике

Получая координаты целей, военные преступники хорошо знают, куда полетят их снаряды, однако уверенность в собственной безнаказанности и молчаливое согласие нынешней киевской власти позволяют им продолжать геноцид народа Донбасса.
Rusvesna.su 22 мая в 20:00
Общество

В Пензенской области четыре ребенка заразились коронавирусом

В воскресенье, 24 мая, пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о новых заболевших коронавирусом в регионе.
Smi58.ru 05:59
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