Коронавирус
ИА Красная ВеснаВ Аргентине зафиксирован один из самых низких показателей смертности
Аргентина заняла третье место в Латинской Америке по уровню смертности от COVID-19, уступив Уругваю и Парагваю, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес 23 мая, сообщает Telam.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 08:05, Ашберн
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Общество
Министра экологии Сахалинской области проверят на уток
Сахалин.Инфо 05:40
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
Общество
Ограничения в Челябинской области решили смягчить
В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru 07:30
Здоровье
В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса
Минздрав России планирует завершить клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев, заявил главный уролог министерства, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата.
RT на русском 04:07
Происшествия
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
Российская газета 05:42
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
Piter.tv 22 мая в 02:44
Общество
Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений
Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 05:19
Общество
В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»
Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
Политика
Страны НАТО обвинили Россию в нарушении Договора по открытому небу
Накануне Дональд Трамп объявил, что Россия не соблюдает Договор по открытому небу, поэтому США из него выходят.
Эхо Москвы 22 мая в 12:31
Происшествия
Теннисист Басилашвили задержан за избиение экс-супруги
В Грузии за избиение бывшей супруги в присутствии ребенка задержан теннисист Николоз Басилашвили. Инцидент произошел 21 мая в Тбилиси.
BFM.ru 06:38
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может обменять Погба на троих игроков «Ювентуса»
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к обмену полузащитника Поля Погба на троих футболистов туринского "Ювентуса", сообщает журналист Rai Sport Паоло Паганини в Twitter.
Газета.Ru вчера в 16:31
Общество
В Севастополе планируют тестировать туристов на коронавирус
Севастополь планирует внедрить въездное тестирование на коронавирусную инфекцию для туристов, заявил врио главы города Михаил Развожаев.
RT на русском 07:23
Экономика
Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03
Политика
Алиханов ответил на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США Роберта О’Брайена о регионе.
РИА Новости 06:05
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Общество
Главврач инфекционки в Калуге заболела коронавирусом
Московский Комсомолец 06:34
Армия и оружие
В Ливии погиб предполагаемый российский наемник
В Ливии погиб предполагаемый российский наемник.
Lenta.ru 22 мая в 18:30
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Здоровье
В Петербурге подтвердили смерть 20 пациентов от коронавируса
В Петербурге подтверждено 20 новых смертей от коронавирусной инфекции, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:13
Игры
Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI
Разработчик компьютерных игр Epic Games в своем магазине начал бесплатно раздавать всем желающим Civilization VI, а после этого выйдет еще одна секретная игра.
iReactor 21 мая в 13:13
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
РИА Новости вчера в 08:29
Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Волгоградская правда 07:26
Шоу-бизнес
Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж
Сестра американской бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян Хлои на странице в Instagram продемонстрировала кардинально изменившийся имидж.
Дни24 01:53
Армия и оружие
Каратели на Донбассе несут потери в живой силе и технике
Получая координаты целей, военные преступники хорошо знают, куда полетят их снаряды, однако уверенность в собственной безнаказанности и молчаливое согласие нынешней киевской власти позволяют им продолжать геноцид народа Донбасса.
Rusvesna.su 22 мая в 20:00
Общество
В Пензенской области четыре ребенка заразились коронавирусом
В воскресенье, 24 мая, пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о новых заболевших коронавирусом в регионе.
Smi58.ru 05:59