Общество
ИА Красная ВеснаВ Аргентине зафиксирован один из самых низких показателей смертности
Аргентина заняла третье место в Латинской Америке по уровню смертности от COVID-19, уступив Уругваю и Парагваю, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес 23 мая, сообщает Telam.
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Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
RT на русском 03:23
Здоровье
Сергей Морозов рассказал о вспышках коронавируса в больницах Ульяновской области
На сегодня по области проведено 47047 исследований на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 44302 человека.
Ульяновск.Экспресс 01:42
Общество
В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance
RT на русском 10:57
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
Экономика
Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров
"При общих расходах среднестатистической российской семьи в апреле в размере 56,8 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 26,0 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 46%, что является самым высоким значением за всю историю наблюдения", — отмечено в исследовании.
REGNUM 22 мая в 13:30
Общество
В России зафиксировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки зарегистрировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:36
Футбол
Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018
Vprognoze.ru вчера в 02:54
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
RT на русском 10:16
Происшествия
Полиция оштрафовала участников ночной вечеринки в центре Новосибирска
Коммерсантъ 10:58
Политика
Володин: США вбросами пытаются подорвать доверие к Путину
Москва, 24 мая 2020, 14:22 — REGNUM Многие СМИ и блогеры не осознают, что их используют ЦРУ и госдеп США, чтобы разрушить Россию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM 07:22
Здоровье
Доктор Мясников заявил о меньшем числе больных коронавирусом в РФ
Остальные 200 тысяч — не инфицированы, не больны — они здоровы и иммунны Александр Мясников За весь период пандемии коронавируса в России выявили 336 тысяч больных, почти 3500 умерли, около 108 тысяч выздоровели.
Piter.tv вчера в 14:28
Политика
Трамп предостерег от массового голосования по почте на выборах в США
Президент США Дональд Трамп выступил против массового голосования по почте американских граждан на следующих выборах главы Белого дома, поскольку оно чревато масштбаными фальсификациями.
ИА Красная Весна 10:23
Здоровье
В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса
Минздрав России планирует завершить клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев, заявил главный уролог министерства, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата.
RT на русском 04:07
Армия и оружие
Китайские военные обезоружили и задержали индийских пограничников
Военное дело 05:45
Происшествия
Жители Владикавказа ощутили подземные толчки
По данным республиканского МЧС, эпицентр находился на территории Казбекского района Грузии. Магнитуда составила 3,7 баллов.
ГТРК Алания 09:08
Политика
В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху
В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
Коммерсантъ 09:00
Общество
Прокуратура проверит нарушения прав медиков госпиталя в «Крокус Экспо»
Прокуратура Московской области проводит проверку информации в СМИ о невыплате зарплаты медикам временного госпиталя в «Крокус Экспо», говорится на сайте ведомства.
Право.ру 07:31
Политика
США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга
Вашингтон введет санкции против Китая, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии.
ТАСС 10:52
Общество
Председатель парламента Чечни опроверг сообщения о болезни Кадырова
Политическая Экспертиза 22 мая в 18:37
Экономика
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
Общество
В России выявлено 8599 новых случаев коронавируса
Число новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 8599, это рекордно низкий показатель прироста начиная с 1 мая, приводит данные оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
BFM.ru 03:40
Культура
Фестиваль Bridge of Arts может вернуться в Ростов
Фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts проходил в Ростовской области с 2015 года, в программу масштабного мероприятия входили не только показы фильмов, но и деловые встречи, мастер-классы, спортивные соревнования, круглые столы и туристические поездки.
Rostov gazeta 07:03
Происшествия
Петербуржцы сдвинули машину, чтобы уступить дорогу пожарной службе
В субботу вечером, 23 мая, в соцсети петербуржцы поделились видеозаписью, на которой видно, как мужчины, сплотившись, раскачивают автомобиль, мешающий проехать пожарной машине.
Piter.tv 10:14
Общество
В Росгидромете объяснили причины резкой смены погоды летом
Изменения регионального климата в летний период могут привести к шквалистым ветрам и резкой смене погоды.
ТАСС 04:45
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Происшествия
Футболист АПЛ подозревается в групповом изнасиловании
Футболист Английской премьер-лиги (АПЛ) подозревается в участии в групповом изнасиловании, сообщает Daily Star.
Газета.Ru 10:52
Общество
В Госдуме оценили возможность снижения пенсионного возраста
Перспектива снижения пенсионного возраста в России «слабореализуема», поскольку его повышение позволяет правительству экономить много средств, заявил глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Взгляд.ру вчера в 14:02