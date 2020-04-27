Коронавирус

Двина СегодняДвина СегодняВ Архангельске Бессмертный полк пройдёт в онлайн режиме

В 2020 году в связи с ситуацией по коронавирусу шествие состоится в онлайн-режиме. Центр «Патриот» и региональная общественная организация «Бессмертный полк» предложили несколько форматов онлайн-шествия. На почту polk.29@yandex.ru можно отправить фотографию и информацию о ветеране.
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В Архангельске Бессмертный полк пройдёт в онлайн режиме

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Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
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«Бессмертный полк» пройдет онлайн

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Международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны, а также название акций-шествий, организуемых данным движением. Участники ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников - ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны, - и записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения.
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