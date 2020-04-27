В 2020 году в связи с ситуацией по коронавирусу шествие состоится в онлайн-режиме. Центр «Патриот» и региональная общественная организация «Бессмертный полк» предложили несколько форматов онлайн-шествия. На почту polk.29@yandex.ru можно отправить фотографию и информацию о ветеране.

В Архангельске Бессмертный полк пройдёт в онлайн режиме

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