Коронавирус
Двина СегодняВ Архангельске Бессмертный полк пройдёт в онлайн режиме
В 2020 году в связи с ситуацией по коронавирусу шествие состоится в онлайн-режиме. Центр «Патриот» и региональная общественная организация «Бессмертный полк» предложили несколько форматов онлайн-шествия. На почту polk.29@yandex.ru можно отправить фотографию и информацию о ветеране.
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В Архангельской области «Бессмертный полк» уйдет в соцсети из-за коронавируса
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