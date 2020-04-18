Коронавирус
Российская газетаВ Архангельске выявили вспышку COVID-19 в психиатрической больнице
Как сообщило правительство Поморья, отдельно стоящее здание психиатрической больницы, в котором выявлена вспышка коронавируса, срочно перепрофилируют. На первом этаже будут лечить заболевших, на втором разместится обсерватор для тех, кто контактировал с ними.
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Как сообщило правительство Поморья, отдельно стоящее здание психиатрической больницы, в котором выявлена вспышка коронавируса, срочно перепрофилируют.Российская газета11:13
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