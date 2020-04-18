с чего всё началось

Как сообщило правительство Поморья, отдельно стоящее здание психиатрической больницы, в котором выявлена вспышка коронавируса, срочно перепрофилируют. На первом этаже будут лечить заболевших, на втором разместится обсерватор для тех, кто контактировал с ними.

В Архангельске выявили вспышку COVID-19 в психиатрической больнице

Общество Назван новый редкий симптом коронавируса Учёные отметил, что этот симптом проявляется редко. Вирус, как отметил Диаз, может воздействовать на глаза небольшому проценту людей. 2

Футбол Шюррле не хочет возвращаться в «Спартак» Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле не хочет возвращаться в расположение московского клуба.

Футбол Селюк призвал досрочно завершить сезон в ФНЛ и ПФЛ Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк дал интервью Sport24, в котором призвал досрочно завершить сезон в ФНЛ и ПФЛ в связи с ситуацией, сложившейся из-за пандемии коронавируса.

Общество Свердловский губернатор уточнил сроки отмены карантина Ранее губернатор Свердловской области установил карантинные ограничения в регионе на срок до 20 апреля 2020 года. 484

Здоровье В Екатеринбурге на карантин закрыли ЦГКБ №1 Центральную городскую клиническую больницу (ЦГКБ) №1 в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус у нескольких пациентов и контактировавших с ними врачей. 4

Общество Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму. 96

Политика Российское посольство в Праге сменило свой почтовый адрес Как пишет чешское интернет-издание Aktuálně.cz, теперь посольство будет пользоваться и подписываться адресом своего консульского отдела.

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 1,9K

Происшествия В Кировской области избили водителя и врача «скорой» Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Кировской области, сигнал о нападении двух граждан на водителя скорой помощи поступил вечером 17 апреля. 135

Здоровье Онищенко раскритиковал медиков, комментирующих данные о коронавирусе Геннадий Онищенко – бывший главный санитарный врач страны, а ныне депутат нижней палаты российского правительства – призвал доверять информации о новом типе коронавируса COVID-19, которая исходит только от профильных специалистов, в частности, врачей-инфекционистов. 3

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 2,6K

Экономика Кофейный магнат Урала за три дня собрал 300 000 рублей на зарплату Человек покупает сертификат сейчас за тысячу рублей, а после снятия карантина получит два сертификата по тысяче рублей, и сможет их потратить у нас в кофейнях.

Общество Работающим россиянам старше 65 лет продлили больничные Электронные больничные оформят работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с режимом самоизоляции. 893

Происшествия Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию. 1,7K