Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Архангельске выявили вспышку COVID-19 в психиатрической больнице

Как сообщило правительство Поморья, отдельно стоящее здание психиатрической больницы, в котором выявлена вспышка коронавируса, срочно перепрофилируют. На первом этаже будут лечить заболевших, на втором разместится обсерватор для тех, кто контактировал с ними.
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с чего всё началось
Как сообщило
 правительство Поморья, отдельно стоящее здание психиатрической больницы, в котором выявлена вспышка коронавируса, срочно перепрофилируют.
Российская газета11:13

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В Архангельской области ожидают резкий всплеск заболеваемости коронавирусом

News29.ru11:27

Завтра число зараженных коронавирусом в Архангельской области вырастет

Rusnord10:32

В архангельской психиатрической больнице 50 человек заболели COVID-19

Новая газета10:41

Психбольницу Архангельска закрыли на карантин из-за коронавируса

Московский Комсомолец10:43

В психиатрической больнице Архангельска произошло массовое заражение коронавирусом

Двина Сегодня10:32

У более чем у 50 пациентов и сотрудников психбольницы в Архангельске заподозрили COVID-19

Интерфакс10:29

В Архангельской области усилят режим самоизоляции

Новости Архангельска 29.ru10:45
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 12:56, Ашберн
Общество

Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков

RT на русском 08:52
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Политика

Владимир Путин отложил военный парад

Коммерсантъ 16 апреля в 16:09
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Общество

Назван новый редкий симптом коронавируса

Учёные отметил, что этот симптом проявляется редко. Вирус, как отметил Диаз, может воздействовать на глаза небольшому проценту людей.
Ореанда-Новости 10:58
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Кино

Названы лучшие приключенческие фильмы для просмотра на самоизоляции

РИА Новости вчера в 18:13
Религия

Митрополит Лонгин пообещал верующим не закрывать храмы

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин пообещал верующим не закрывать храмы.
СаратовБизнесКонсалтинг 12:19
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Единоборства

Макгрегор удалил сообщение с обещанием избить Фергюсона

Газета.Ru 04:41
Общество

Мишустин подписал решение о максимальных выплатах безработным

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах по причине безработицы, сообщили на сайте кабмина.
iReactor вчера в 09:01
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Футбол

Шюррле не хочет возвращаться в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле не хочет возвращаться в расположение московского клуба.
Metaratings 12:21
Футбол

Селюк призвал досрочно завершить сезон в ФНЛ и ПФЛ

Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк дал интервью Sport24, в котором призвал досрочно завершить сезон в ФНЛ и ПФЛ в связи с ситуацией, сложившейся из-за пандемии коронавируса.
Sport24.ru 11:24
Общество

Свердловский губернатор уточнил сроки отмены карантина

Ранее губернатор Свердловской области установил карантинные ограничения в регионе на срок до 20 апреля 2020 года.
Urbc.Ru вчера в 08:49
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Происшествия

Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение

RT на русском 10:15
1,2K
Здоровье

В Екатеринбурге на карантин закрыли ЦГКБ №1

Центральную городскую клиническую больницу (ЦГКБ) №1 в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус у нескольких пациентов и контактировавших с ними врачей.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:02
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Общество

Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России

Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС 10:56
96
Политика

Российское посольство в Праге сменило свой почтовый адрес

Как пишет чешское интернет-издание Aktuálně.cz, теперь посольство будет пользоваться и подписываться адресом своего консульского отдела.
Эхо Москвы 06:30
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
1,9K
Происшествия

В Кировской области избили водителя и врача «скорой»

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Кировской области, сигнал о нападении двух граждан на водителя скорой помощи поступил вечером 17 апреля.
Российская газета 12:45
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Общество

Воробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье

Рост выявленных случаев COVID-19 снижается в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала "360".
РИА Новости 05:46
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Путешествия

Сезон для внутреннего туризма в Турции может начаться в конце мая

ТАСС 09:24
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Здоровье

Онищенко раскритиковал медиков, комментирующих данные о коронавирусе

Геннадий Онищенко – бывший главный санитарный врач страны, а ныне депутат нижней палаты российского правительства – призвал доверять информации о новом типе коронавируса COVID-19, которая исходит только от профильных специалистов, в частности, врачей-инфекционистов.
Свободная Пресса 10:11
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Происшествия

В Крыму оштрафовали более 300 граждан за нарушение режима самоизоляции

Симферополь, 17 апреля 2020, 14:57 — REGNUM Полицейские за сутки выписали более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции.
REGNUM вчера в 07:57
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
2,6K
Общество

Проигравший 20 млн долларов Кобзона бизнесмен признан банкротом

По двум договорам займа, оформленным 1 февраля 2014 года, бизнесмен задолжал артисту более 20 миллионов долларов.
ФАН 10:55
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Общество

В Москву прибыл самолет с гуманитарной помощью из Узбекистана

Самолет с гуманитарной помощью из Узбекистана приземлился в субботу, 18 апреля, в московском аэропорту Шереметьево.
Известия 11:27
4
Экономика

Кофейный магнат Урала за три дня собрал 300 000 рублей на зарплату

Человек покупает сертификат сейчас за тысячу рублей, а после снятия карантина получит два сертификата по тысяче рублей, и сможет их потратить у нас в кофейнях.
Моменты 00:10
Общество

Работающим россиянам старше 65 лет продлили больничные

Электронные больничные оформят работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с режимом самоизоляции.
Общественное телевидение России вчера в 12:18
893
Общество

В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим

С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
Деловое.ТВ вчера в 05:11
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Религия

Митрополит Иларион объяснил, почему инопланетян не существует

Вести.Ru 11:46
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Шоу-бизнес

Марина Кравец рассказала о родах и рассекретила имя дочери

Отвечая на вопросы коллег, Кравец рассекретила имя дочки — девочку назвали Вероникой.
Passion.ru 10:30
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Происшествия

Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы

Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
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Здоровье

В Ростовской области выявили недостаток инфекционных коек

Специалисты группы в ходе проверки выявили, что в больницах не хватает инфекционных коек, отсутствует необходимое оборудование.
Эксперт ЮГ вчера в 02:25
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