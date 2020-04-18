с чего всё началось

У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Общество В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля. 11

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Происшествия Подростки пытались проникнуть в Версальский дворец через канализацию В ночь на субботу, 18 апреля, двое подростков попытались пробраться в Версальский дворец, который в связи с распространением коронавируса закрыт для посетителей с середины марта.

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