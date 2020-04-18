Коронавирус
RT на русскомВ архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
Читать в источнике
Оценить246
с чего всё началось
Как сообщило правительство Поморья, отдельно стоящее здание психиатрической больницы, в котором выявлена вспышка коронавируса, срочно перепрофилируют.Российская газета11:13
Подробнее о событии
Показать все источники
В Архангельской области предварительно подтвердили более 50 новых случаев COVID-19
Новости Архангельска 29.ru10:12
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:27, Ашберн
Футбол
Сапогов спустя год вернулся в «Инстаграм» и опубликовал фото Патриарха Алексия II
«Настоящий Патриарх Всея Руси!» — написал Сапогов в своём аккаунте.
Чемпионат 16 апреля в 11:53
Политика
Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
Паспорта и водительские права граждан РФ, срок которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля, будут считаться действительными.
Коммерсантъ 05:07
Происшествия
Человек погиб в ДТП с участием автобуса на западе Москвы
На Кутузовском проспекте в Западном административном округе Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai и автобуса.
Известия 13:21
Футбол
Каррера поздравил «Спартак» с 98-летием
В 2017 году итальянец стал со "Спартаком" чемпионом России. Каррера возглавлял московский клуб с лета 2016-го по осень 2018 года.
Газета.Ru 10:46
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев обвинил актера Валерия Баринова в обмане
Российский комментатор Дмитрий Губерниев дал свой ответ актеру Валерию Баринову, который прежде «поставил на место» сотрудника «Матч-ТВ» после слов об «унижении».
OAnews вчера в 14:10
Общество
В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса
Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля.
REGNUM 12:42
Экономика
Экономист предложил напечатать триллионы рублей, чтобы спасти россиян от кризиса
Ранее депутаты из Москвы и Санкт-Петербурга обратились к президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой выплатить взрослым россиянам по 25 тысяч рублей в качестве материальной поддержки в период режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
URA.Ru 08:10
Космос
В NASA нашли экзопланету, похожую на Землю
Специалисты NASA заявили о находке экзопланеты, похожей на Землю. Она находится на расстоянии 300 световых лет и называется Kepler-1649с.
UfaTime.ru 16 апреля в 06:38
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
RT на русском 08:52
Политика
Жириновский потребовал арестов коммунистов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал арестовывать коммунистов, если те устроят акцию у мавзолея на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.
Lenta.ru 12:41
Происшествия
Неизвестные избили врача и водителя скорой помощи в Кировской области
В Кирово-Чепецке неизвестные избили приехавших на вызов врача и водителя скорой помощи.
Газета.Ru 13:09
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Здоровье
В России разрешили применять китайское лекарство от коронавируса
Российский Минздрав одобрил применение «Гидроксихлорохина» для лечения коронавируса.
BFM.ru 12:20
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл заметили в грязной одежде на улице
На снимке видно, что герцогиня сассекская со своим супругом гуляют в обычных брюках и футболке.
Слово и Дело 13:36
Политика
Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru вчера в 18:40
Происшествия
Подростки пытались проникнуть в Версальский дворец через канализацию
В ночь на субботу, 18 апреля, двое подростков попытались пробраться в Версальский дворец, который в связи с распространением коронавируса закрыт для посетителей с середины марта.
Комсомольская правда 13:59
Политика
Захарова обвинила Би-би-си в предвзятости к РФ из-за коронавируса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский телеканал Би-би-си в предвзятом освещении действий страны в борьбе с коронавирусом.
Известия 10:45
Наука
Установлена температура гибели коронавирусной инфекции
Французские эксперты из Прованса установили температуру, при которой погибает с 100 % случаев коронавирус.
Evo-rus.com 02:29
Космос
Спутник NASA сфотографировал Нибиру в миле от Солнца
Таинственный космический объект, который в мифах и конспирологических версиях называют планетой Нибиру, случайно попал на камеру спутника NASA.
Территория новостей 15 апреля в 04:41
Общество
Мишустин подписал решение о максимальных выплатах безработным
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах по причине безработицы, сообщили на сайте кабмина.
iReactor вчера в 09:01
Общество
Власти Татарстана обязали жителей носить маски в магазинах и транспорте
Правительство Татарстана приняло постановление, согласно которому, жители республики не смогут появляться в магазинах и общественном транспорте без медицинских масок масок или респираторов.
РБК 14:22
Общество
Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru 08:50
Общество
В Ростовской области зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса
По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com 04:35
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Религия
Митрополит Иларион объяснил, почему инопланетян не существует
Инопланетных цивилизаций не существует, иначе в Библии об этом было сказано, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:46
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия вчера в 05:13
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК 13:40
Происшествия
В Воронежской области у 22 человек подтвердился коронавирус
Воронеж, 18 апреля 2020, 13:05 — REGNUM 22 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за сутки в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе 18 апреля.
REGNUM 06:05