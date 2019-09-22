Общество

РБКРБКВ Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»

Предполагается, что мусорный полигон под станцией Шиес в Архангельской области будет принимать отходы из Москвы. Местные жители выступили против строительства полигона, в декабре 2018 года в Архангельске прошли первые акции протеста.
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с чего всё началось

О Шиесе, Нёноксе, инсинераторах и импичменте: репортаж с митинга в Архангельске за чистый Север

Участники выступили против мусорного полигона на Шиесе и действий власти, связанных с так называемой мусорной реформой. 22 сентября 11:34 Вот так площадь Терёхина выглядела в 11 часов — за час до митинга. 22 сентября 11:36 Наш корреспондент побеседовал с архангелогородкой Татьяной Жилиной.
Новости Архангельска 29.ru07:41

Подробнее о событии

Митинги в рамках дня экологического протеста прошли накануне в десятках российских городов

Эхо Москвы18:04

В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»

РБК09:37

В Архангельске 2 тысячи человек вышли на акцию против строительства полигона в Шиесе

Коммерсантъ08:27

«Власть нас не слушает»: митинг за чистоту Русского Севера в трех минутах видео

Новости Архангельска 29.ru10:06

Мы инициируем импичмент губернатора: как прошёл митинг в Архангельске

Двина Сегодня08:29

В Александрове пройдет очередной митинг против ввоза московского мусора

Томикс Владимирская газета20 сентября в 04:35

Единый день экопротеста в Архангельской области охватит десятки городов

News29.ru19 сентября в 17:40
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