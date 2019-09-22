Участники выступили против мусорного полигона на Шиесе и действий власти, связанных с так называемой мусорной реформой. 22 сентября 11:34 Вот так площадь Терёхина выглядела в 11 часов — за час до митинга. 22 сентября 11:36 Наш корреспондент побеседовал с архангелогородкой Татьяной Жилиной.

с чего всё началось

Предполагается, что мусорный полигон под станцией Шиес в Архангельской области будет принимать отходы из Москвы. Местные жители выступили против строительства полигона, в декабре 2018 года в Архангельске прошли первые акции протеста.

В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»

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