В Архангельске 22 сентября проходит первый после летнего перерыва антимусорный митинг.

с чего всё началось

Предполагается, что мусорный полигон под станцией Шиес в Архангельской области будет принимать отходы из Москвы. Местные жители выступили против строительства полигона, в декабре 2018 года в Архангельске прошли первые акции протеста.

В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»

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