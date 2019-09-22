Общество
РБКВ Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»
Предполагается, что мусорный полигон под станцией Шиес в Архангельской области будет принимать отходы из Москвы. Местные жители выступили против строительства полигона, в декабре 2018 года в Архангельске прошли первые акции протеста.
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с чего всё началось
Участники выступили против мусорного полигона на Шиесе и действий власти, связанных с так называемой мусорной реформой. 22 сентября 11:34 Вот так площадь Терёхина выглядела в 11 часов — за час до митинга. 22 сентября 11:36 Наш корреспондент побеседовал с архангелогородкой Татьяной Жилиной.Новости Архангельска 29.ru07:41
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«Власть нас не слушает»: митинг за чистоту Русского Севера в трех минутах видео
Новости Архангельска 29.ru10:06
В Александрове пройдет очередной митинг против ввоза московского мусора
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