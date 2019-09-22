Участники выступили против мусорного полигона на Шиесе и действий власти, связанных с так называемой мусорной реформой. 22 сентября 11:34 Вот так площадь Терёхина выглядела в 11 часов — за час до митинга. 22 сентября 11:36 Наш корреспондент побеседовал с архангелогородкой Татьяной Жилиной.

с чего всё началось

Предполагается, что мусорный полигон под станцией Шиес в Архангельской области будет принимать отходы из Москвы. Местные жители выступили против строительства полигона, в декабре 2018 года в Архангельске прошли первые акции протеста.

В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»

Общество Со вторника москвичей ждет ясная погода Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.

Экономика Названы регионы с наибольшим ростом зарплат Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты.

Технологии МТС внёс новые условия в тариф, чтобы списывать больше денег В тарифный план «Тарифище» от МТС скоро внесут изменения, которые позволят оператору снимать с абонентов на 30% больше денег.

Политика Скворцова в ООН рассказала об успехах России в борьбе с туберкулезом "Наша страна продемонстрировала за относительно короткий период времени значительное снижение бремени туберкулеза: за последние 10 лет заболеваемость сократилась практически в два раза, а смертность - в три раза", - отметила министр.

Автоспорт Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.

Политика В США допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского Конгресс Соединенных Штатов допускает импичмент главы Белого дома Дональда Трампа, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф.

Армия и оружие Шойгу допустил отмену обязательного призыва в армию Шойгу отметил, что мобилизационный резерв должен быть в любом суверенном государстве.

Шоу-бизнес Наташа Королева в белом тюрбане прогулялась по пляжу в Израиле На кадрах в «сториз» Королева предстала в белом банном халате и тюрбане из обмотанного вокруг головы полотенца.

Шоу-бизнес Пышнотелая внучка Михаила Боярского изнуряла себя диетами В ход шло буквально все, что только могла придумать Боярская, в том числе и изнуряющие организм и психику диеты.

Энергетика Эр-Рияд может прекратить поставки чистой нефти в Японию Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco предупредила о грядущих изменениях при поставках нефти в Японию, уведомив компанию JXTG о замещении сорта топлива, сообщили источники Nikkei.

Происшествия Появилось видео крушения боевых машин ВДВ В Сети появилось видеозапись, на которой запечатлен момент падения двух боевых машин ВДВ при десантировании во время учений "Центр-2019".

Общество Первый снег выпал в регионах ЦФО Первый снег выпал в воскресенье, 23 сентября, в некоторых регионах Центрального федерального округа (ЦФО), сообщает ТАСС со ссылкой на региональные филиалы Гидрометцентра.

Здоровье Перечислены продукты, которые нельзя употреблять с лекарствами Фармаколог российского Минздрава Андрей Кондрахин назвал 4 продукта, которые нельзя употреблять при приеме антибиотиков.

Здоровье Медики указали на опасные причины судорог в ногах Врач-остеопат краниопостуролог Владимир Животов указал на то, что самым распространенным фактором появления судорог а ногах является неравномерно распределенная и чрезмерная нагрузка на ноги.

Армия и оружие В США назвали худший самолет Второй мировой войны Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.

Армия и оружие Российские Су-35С вновь разогнали израильские истребители у границ Сирии Дрон был успешно уничтожен, однако, как отмечает специалист Бабак Тагвэй, возможной атаке Израиля помешали российские истребители Су-35С, находившиеся в это время рядом с израильской границей.

Экономика ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.

Здоровье В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.

Армия и оружие Китай обнаружил у российских ракет для С-400 неожиданное свойство Информационное издание «Sina» сообщает о том, что китайские военные пришли в неописуемый восторг, неожиданно открыв для себя уникальные свойства российских зенитных ракет 9М96 и 48Н6, которые, как оказалось, обладают гарантийным сроком годности вдвое большим, чем у всех известных на сегодняшний день ракет, находящихся на вооружении КНР.

Гаджеты Складной Samsung Galaxy Fold распродали в Европе за день 18 сентября смартфон вышел в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре, и первая партия, доступная для предзаказа, разошлась буквально за день.

Политика На Украине не увидели причин для пересмотра закона о языке Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не увидел причин для пересмотра закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Экономика Банки начнут оценивать клиентов по кредитам их родственников Российские банки могут начать оценивать заемщиков по кредитной истории их родственников.

Футбол «Динамо» разгромило «Ворсклу» в матче чемпионата Украины Киевское "Динамо" на выезде разгромило "Ворсклу" из Полтавы в матче восьмого тура чемпионата Украины по футболу.

Экономика В России предлагают ввести «индекс самогона» Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».

Политика Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия в ходе трехсторонних консультаций в Брюсселе предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа.