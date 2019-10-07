Наука

ТАСС Наука ТАСС Наука В Арктике обнаружили рекордный выброс метана

Ученые обнаружили рекордный выброс парникового газа метана в атмосферу Земли в результате таяния вечной мерзлоты в акватории российской Арктики. Об этом сообщила пресс-служба одного из вузов-участников плавания - Томского политехнического университета (ТПУ).
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с чего всё началось
Ученые Томского политеха (ТПУ) вместе с коллегами из других российских научных центров и университетов сообщили
 о рекордном выбросе метана в Восточно-Сибирском море.
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