Наука
ТАСС Наука В Арктике обнаружили рекордный выброс метана
Ученые обнаружили рекордный выброс парникового газа метана в атмосферу Земли в результате таяния вечной мерзлоты в акватории российской Арктики. Об этом сообщила пресс-служба одного из вузов-участников плавания - Томского политехнического университета (ТПУ).
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с чего всё началось
Ученые Томского политеха (ТПУ) вместе с коллегами из других российских научных центров и университетов сообщили о рекордном выбросе метана в Восточно-Сибирском море.РИА Новости07:52
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