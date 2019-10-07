с чего всё началось

Ученые обнаружили рекордный выброс парникового газа метана в атмосферу Земли в результате таяния вечной мерзлоты в акватории российской Арктики. Об этом сообщила пресс-служба одного из вузов-участников плавания - Томского политехнического университета (ТПУ).

Политика Киевский таксист отказался везти Порошенко Водитель такси в Киеве отказался везти экс-президента Украины Петра Порошенко после митинга против «формулы Штайнмайера» на майдане Незалежности (площади Независимости), сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

Шоу-бизнес Опубликованы отрывки из новой книги о Жанне Фриске В Сети появились отрывки из первой главы книги о российской певице Жанне Фриске. Ее автором стал сценарист и друг артистки Геннадий Куркин.

Политика Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.

Футбол Комбаров назвал причину отставки Кононова Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".

Финансы Украина теряет международные резервы из-за выплаты госдолга Необходимость возвращения долгов западным кредиторам привело к тому, что международные резервы Украины в октябре сократились на 2,6%, составив 21,4 миллиарда долларов.

Религия РПЦ приняла в свою юрисдикцию епархию русских церквей Константинополя В середине сентября Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.

Экономика Запрет на анонимное пополнение электронных кошельков могут отменить Предложение отменить запрет на анонимное пополнение электронных кошельков направлено на рассмотрение в Центробанк платежной системой QIWI совместно с созданной по инициативе ЦБ ассоциацией «Финтех».

Политика Суд обязал Трампа передать налоговые декларации прокурору Суд в Нью-Йорке обязал президента США Дональда Трампа передать свои налоговые декларации за последние восемь лет окружному прокурору Манхэттена Сайрусу Вэнсу, передает The New York Times.