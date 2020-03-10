Армия и оружие
Вести.RuВ Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020. Субмарина вышла с базы в Коннектикуте на восточном побережье Соединенных Штатов и появилась у российского архипелага Земля Франца-Иосифа.
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Адмирал оценил маневр американской подлодки, пробившей лед у российской базы
Московский Комсомолец04:41
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