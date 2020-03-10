Армия и оружие

Вести.RuВести.RuВ Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020. Субмарина вышла с базы в Коннектикуте на восточном побережье Соединенных Штатов и появилась у российского архипелага Земля Франца-Иосифа.
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Адмирал прокомментировал всплытие американской подлодки из-подо льда

РИА Новости03:48

Адмирал оценил маневр американской подлодки, пробившей лед у российской базы

Московский Комсомолец04:41

Сквозь 40 см льда: видео всплытия американской субмарины в Арктике

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Газета.Ru02:38

ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

РБКвчера в 15:45

Видео: подлодка США всплыла сквозь лед в Арктике

Российская газетавчера в 06:50

Американская подводная лодка всплыла в Арктике

Популярная механикавчера в 04:55
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 04:59, Ашберн
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Фото: Toyota Аналитики из статистического агентства Focus2Move опубликовали список самых популярных автомобилей сегмента SUV по итогам 2019 года на мировом авторынке.
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Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
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Спорт

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Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Вести.Ru 02:16
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Saudi Aramco увеличит добычу нефти с 12 млн до 13 млн баррелей в сутки

После завершения переговоров стало известно о намерении Эр-Рияда нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Известия 03:30
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Госдума одобрила предложение обнулить президентские сроки Путина Государственная дума одобрила предложение депутата Валентины Терешковой внести в Конституцию поправку, по которой президентские сроки Владимира Путина обнулятся.
Медиазона вчера в 09:05
Армия и оружие

Переговоры Турции и РФ по Идлибу продолжаются в конструктивном ключе

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в среду, что переговоры турецких и российских военных специалистов по сирийскому Идлибу продолжаются в конструктивном ключе.
ТАСС 04:17
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Футболистов «Арсенала» закрыли на двухнедельный карантин

Несколько футболистов лондонского «Арсенала» были отправлены на двухнедельный домашний карантин из-за контакта с владельцем греческого «Олимпиакоса» Евангелосом Маринакисом, который заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:39
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Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
РБК 04:44
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Из-за рисков безопасности эксперты призвали отказаться от Telegram

Нескольким критериям безопасности не соответствует популярный мессенджер Telegram.
Цензуры.Нет 02:46
Политика

Шнуров посвятил стихотворение Путину

В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
Live24 01:06
Политика

Кремлевские планы по досрочным выборам в Госдуму сорвались из-за КПРФ

Поправка о самороспуске Госдумы и проведении досрочных выборов планировалась на принятие. Кремль хотел провести выборы в сентябре 2020 года.
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Француз будет рад остаться в стане «красных дьяволов» и даже готов продлить соглашение, сообщает Daily Mail.
Чемпионат 04:31
Политика

Путин заявил о желании США контролировать Украину на деньги России

Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но в том числе за счет российских денег, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Lenta.ru 03:31
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Турции

"Тест на коронавирус дал положительный результат у мужчины накануне вечером", - сообщил журналистам в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Интерфакс 04:01
Политика

Румас: ситуация с ценами на нефть сближает позиции Белоруссии и России

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил о сближении Москвы и Минска на фоне обвала цен на нефть.
РИА Новости 02:51
Финансы

Доллар подешевел на открытии торгов в среду

Курс доллара США на открытии торгов на Московской бирже снизился на две копейки и достиг 71,38 рубля.
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Украинские туристки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане. Видео с места произошедшего появилось в Facebook.
РЕН ТВ вчера в 18:18
Происшествия

В столице Пакистана разбился самолет ВВС страны

REGNUM 03:25
Происшествия

В Саратове судят мужчину, напавшего на таксиста

Сегодня в зале судебного участка № 2 Октябрьского района Саратова началось рассмотрение дела о нападении на таксиста Алексея Горохова.
Саратов 24 03:47
Общество

В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

Власти США уведомили генеральное консульство России в Нью-Йорке о задержании россиянина Кирилла Фирсова.
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Космос

Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»

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Экономика

Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

«Самый простой холодильник стоимостью 18 тыс. руб. подорожает минимум на 2,6 тыс. за счет экосбора: производитель просто включит его в цену товара», — сказал глава СКО «Электроника — утилизация» Владислав Бондарев, отвечая на вопрос РБК.
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Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Piter.tv вчера в 06:48
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Луис Адриано оформил хет-трик за «Палмейрас»

Бывший футболист "Спартака" бразилец Луис Адриано оформил хет-трик в матче между "Палмейрасом" и "Гуарани" в Кубке Либертадорес.
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Политика

Польша ввела санитарный контроль на границе с РФ из-за коронавируса

Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией, об этом сообщил глава МВД республики Мариуш Каминьский.
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Армия и оружие

ЛНР заявила о четырех обстрелах со стороны силовиков за сутки

"За 10 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела", - заявили в представительстве ЛНР.
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Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»

Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься.
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