Армия и оружие
Вести.RuВ Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020. Субмарина вышла с базы в Коннектикуте на восточном побережье Соединенных Штатов и появилась у российского архипелага Земля Франца-Иосифа.
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Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Хоккей
ХК «Сибирь» вышел во второй раунд плей-офф чемпионата КХЛ
Звездный нападающий уральцев Павел Дацюк сумел в начале третьего периода отыграть одну шайбу, но это был последний гол команды в чемпионате.
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты за границу
Россиян предупредили о подорожании авиаперелетов за границу из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару и евро после падения цен на нефть.
Шоу-бизнес
Марина Голомаздина стала мамой, но вскоре потеряла сына
Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что Марина Голомаздина известна как создательница бренда 12STOREEZ, который она основала вместе с сестрой Ириной.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Экономика
Акции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки
В законопроекте, который разработал ЦБ, сказано, что обязательное предложение по выкупу акций у миноритариев будет сделано при продаже первой части пакета акций Сбербанка.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Общество
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия
«Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 000 человек»,— говорится в документе.
Политика
Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин.
Авто
Авторынок России продолжает стареть от года к году
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Экономика
Названы товары, которые подорожают из-за ослабления рубля
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
Армия и оружие
Опубликовано видео уничтожения вертолетом Ми-28Н танка в Сирии
Опубликованное в социальной сети «Твиттер» видео было снято еще 3 года назад.
Политика
Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии
Путин отметил, что просил тогдашнего коллегу "ни в коем случае не пытаться решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом", и Саакашвили пообещал этого "никогда не делать", но слов своих он так и не сдержал.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом
Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Здоровье
Медик озвучил свой главный страх перед коронавирусом
Медик Абду Шаркави рассказал в Сети о своем главном страхе перед коронавирусом.
Гаджеты
Роскачество назвало недостатки смарт-часов
Половина из протестированных часов не точно измеряет сердечный ритм, а лучшими по этому показателю назвали Apple Watch Series 5 и Garmin Vivamove 3S.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»
Энергетика
«Силу Сибири» временно приостановят на профилактику
Работа газопровода "Сила Сибири" будет приостановлена для проведения профилактических работ.
Политика
Путин оценил отношения России и США «на троечку»
Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что отношения Москвы и Вашингтона можно оценить «где-то на троечку».
Общество
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Самые высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники в финансовой и страховой сфере, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Гаджеты
Xiaomi Mi A2 Lite получил обновление до Android 10
В прошлом году смартфон обновился до Android 9 Pie, а теперь дело дошло до Android 10.
Политика
Кадыров выступил за новые президентские сроки для Путина
Рамзан Кадыров считает, что после принятия поправок в Конституцию России необходимо обнулить все президентские сроки Владимира Путина и разрешить ему баллотироваться на следующих выборах.
Шоу-бизнес
Инстаблогер Екатерина Диденко не смогла рассказать детям о смерти отца
Екатерину Диденко обвинили в хайпе на смерти мужа из-за того, что она сразу же после трагедии появилась в передаче Ксении Собчак «Док-ток», но сама блогер рассказала, что тяжело переживает случившееся.
Финансы
Банк Англии неожиданно понизил базовую ставку до 0,25%
Банк Англии неожиданно понизил базовую процентную ставку в среду на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 0,25% с 0,75%.