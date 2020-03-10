Армия и оружие

Вести.RuВести.RuВ Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020. Субмарина вышла с базы в Коннектикуте на восточном побережье Соединенных Штатов и появилась у российского архипелага Земля Франца-Иосифа.
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В сети появилось видео всплывающей в Арктике подлодки США

Газета.Ru02:38

Видео: подлодка США всплыла сквозь лед в Арктике

Российская газетавчера в 06:50

Всплывающая сквозь лед американская атомная подлодка попала на видео

Известиявчера в 16:30

ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

РБКвчера в 15:45

Американская атомная подлодка всплыла из-подо льда в Арктике

РИА Новостивчера в 15:00

Сквозь 40 см льда: видео всплытия американской субмарины в Арктике

РЕН ТВвчера в 21:44

Американская подводная лодка всплыла в Арктике

Популярная механикавчера в 04:55
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Энергетика

В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Российская газета 02:50
Политика

Путин допустил свой пятый президентский срок

1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru вчера в 09:34
Хоккей

ХК «Сибирь» вышел во второй раунд плей-офф чемпионата КХЛ

Звездный нападающий уральцев Павел Дацюк сумел в начале третьего периода отыграть одну шайбу, но это был последний гол команды в чемпионате.
Московский Комсомолец вчера в 12:39
Происшествия

В столице Пакистана разбился самолет ВВС страны

REGNUM 03:25
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО

Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Известия вчера в 17:28
Экономика

АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Вести.Ru 02:16
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты за границу

Россиян предупредили о подорожании авиаперелетов за границу из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару и евро после падения цен на нефть.
Известия вчера в 17:49
Шоу-бизнес

Марина Голомаздина стала мамой, но вскоре потеряла сына

Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что Марина Голомаздина известна как создательница бренда 12STOREEZ, который она основала вместе с сестрой Ириной.
Uznayvse.ru вчера в 18:26
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:25
Экономика

Акции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки

В законопроекте, который разработал ЦБ, сказано, что обязательное предложение по выкупу акций у миноритариев будет сделано при продаже первой части пакета акций Сбербанка.
РБК вчера в 04:35
Энергетика

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Известия вчера в 22:53
Общество

В Москве на месяц запретили массовые мероприятия

«Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 000 человек»,— говорится в документе.
Коммерсантъ вчера в 13:36
Политика

Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России

США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 02:51
Авто

Авторынок России продолжает стареть от года к году

Тарантас Ньюс вчера в 02:31
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Экономика

Названы товары, которые подорожают из-за ослабления рубля

Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
РИА Новости вчера в 18:47
Армия и оружие

Опубликовано видео уничтожения вертолетом Ми-28Н танка в Сирии

Опубликованное в социальной сети «Твиттер» видео было снято еще 3 года назад.
ГЛАС.RU вчера в 11:05
Политика

Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии

Путин отметил, что просил тогдашнего коллегу "ни в коем случае не пытаться решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом", и Саакашвили пообещал этого "никогда не делать", но слов своих он так и не сдержал.
Газета.Ru 03:11
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом

Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Discover24 03:17
Здоровье

Медик озвучил свой главный страх перед коронавирусом

Медик Абду Шаркави рассказал в Сети о своем главном страхе перед коронавирусом.
Рамблер 02:21
Гаджеты

Роскачество назвало недостатки смарт-часов

Половина из протестированных часов не точно измеряет сердечный ритм, а лучшими по этому показателю назвали Apple Watch Series 5 и Garmin Vivamove 3S.
Astera вчера в 03:52
Армия и оружие

Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»

РИА Новости вчера в 14:17
Энергетика

«Силу Сибири» временно приостановят на профилактику

Работа газопровода "Сила Сибири" будет приостановлена для проведения профилактических работ.
Газета.Ru вчера в 19:41
Политика

Путин оценил отношения России и США «на троечку»

Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что отношения Москвы и Вашингтона можно оценить «где-то на троечку».
Коммерсантъ 03:16
Общество

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Самые высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники в финансовой и страховой сфере, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Коммерсантъ 02:01
Спорт

Вяльбе поздравила Большунова с победой в общем зачёте Кубка мира

РИА Новости 00:48
Гаджеты

Xiaomi Mi A2 Lite получил обновление до Android 10

В прошлом году смартфон обновился до Android 9 Pie, а теперь дело дошло до Android 10.
Vevby.ru вчера в 23:56
Политика

Кадыров выступил за новые президентские сроки для Путина

Рамзан Кадыров считает, что после принятия поправок в Конституцию России необходимо обнулить все президентские сроки Владимира Путина и разрешить ему баллотироваться на следующих выборах.
Newstracker.ru вчера в 12:42
Шоу-бизнес

Инстаблогер Екатерина Диденко не смогла рассказать детям о смерти отца

Екатерину Диденко обвинили в хайпе на смерти мужа из-за того, что она сразу же после трагедии появилась в передаче Ксении Собчак «Док-ток», но сама блогер рассказала, что тяжело переживает случившееся.
ГЛАС.RU вчера в 13:25
Финансы

Банк Англии неожиданно понизил базовую ставку до 0,25%

Банк Англии неожиданно понизил базовую процентную ставку в среду на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 0,25% с 0,75%.
Интерфакс 03:13
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